Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschoben: Lara Crofts erstes Abenteuer kehrt 2027 als Remake zurück
Das Remake des ersten Tomb Raider wurde auf Februar 2027 verschoben und verspricht moderne Technik, neue Story-Inhalte und eine umfangreiche Neuinterpretation von Lara Crofts Debüt.
Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.
Fans von Lara Croft müssen sich etwas länger gedulden. Amazon Games sowie die Entwickler Crystal Dynamics und Flying Wild Hog haben angekündigt, dass Tomb Raider: Legacy of Atlantis erst am 10. Februar 2027 erscheinen wird. Ursprünglich war die Veröffentlichung noch für 2026 geplant.
Bei dem Titel handelt es sich um eine umfassende Neuinterpretation des ersten Tomb Raider aus dem Jahr 1996. Das Remake soll die Geschichte des Klassikers modernisieren, ohne dabei die Atmosphäre und den Abenteuergeist des Originals zu verlieren. Neben einer zeitgemäßen Präsentation versprechen die Entwickler auch neue Story-Elemente und zusätzliche Überraschungen für langjährige Fans.
Mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis kehrt Lara Croft zu jenem Abenteuer zurück, mit dem eine der bekanntesten Videospielheldinnen überhaupt ihren Siegeszug begann. Spieler reisen erneut rund um die Welt und folgen den Spuren des geheimnisvollen Artefakts Scion.
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Die Reise führt durch einige der bekanntesten Schauplätze der Reihe. Von den dichten Dschungeln Perus über die antiken Ruinen Griechenlands bis hin zu den Wüsten Ägyptens und einer geheimnisvollen Insel im Mittelmeer warten zahlreiche Gefahren und Rätsel auf die Spieler.
Dabei setzt das Remake auf moderne Technik. Die Entwickler nutzen die Unreal Engine 5, um die bekannten Orte mit deutlich detaillierteren Umgebungen, verbesserten Lichtstimmungen und zeitgemäßen Animationen neu zu erschaffen.
Mehr Geschichte als im Original
Eine der größten Neuerungen betrifft die Handlung. Laut den Entwicklern wird die Geschichte des Originals erweitert und stärker mit Lara Crofts späteren Abenteuern verknüpft. Dadurch sollen sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger zusätzliche Einblicke in die Entwicklung der berühmten Archäologin erhalten. Ziel ist es, die Ereignisse des ersten Spiels stärker in den Gesamtkontext der Tomb Raider-Reihe einzubetten. Welche neuen Story-Inhalte genau ergänzt werden, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.
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Rätsel, Erkundung und gefährliche Kreaturen
Auch spielerisch bleibt sich die Reihe treu. Im Mittelpunkt stehen weiterhin die Erkundung antiker Ruinen, das Lösen komplexer Rätsel und die Suche nach verborgenen Geheimnissen.
Spieler müssen Wasserstände manipulieren, Lichtstrahlen umlenken, uralte Mechanismen aktivieren und versteckte Hinweise entschlüsseln. Die Entwickler versprechen dabei eine moderne Interpretation klassischer Tomb Raider-Rätsel.
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Natürlich dürfen auch die Gefahren nicht fehlen. Neben wilden Tieren und menschlichen Gegnern treffen Spieler auf verschiedene mythologische Kreaturen. Lara setzt dabei ihre ikonischen Doppelpistolen, akrobatische Manöver und weitere freischaltbare Waffen ein.
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Diese Editionen sind geplant
Zum Start wird Tomb Raider: Legacy of Atlantis in einer Standard Edition und einer Deluxe Edition erhältlich sein. Die Standard Edition enthält das Hauptspiel sowie ein exklusives Survivor-Outfit als Vorbestellerbonus. Die Deluxe Edition bietet zusätzlich 48 Stunden Vorabzugang, weitere digitale Inhalte, ein zusätzliches Outfit sowie eine Story-Erweiterung, die nach Veröffentlichung als DLC erscheinen soll.
Die Tomb Raider-Reihe gehört seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Marken des Action-Adventure-Genres. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die Neuauflage des Klassikers.
Mit moderner Technik, einer erweiterten Handlung und einer aufwendigen Neuinterpretation des Originals könnte Tomb Raider: Legacy of Atlantis sowohl Nostalgiker als auch neue Spieler ansprechen. Ob das Remake den hohen Erwartungen gerecht wird, zeigt sich jedoch erst Anfang 2027.
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