Tomb Raider: Catalyst – Insider Leak sagt erstes Open-World-Abenteuer der Reihe voraus

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Was würde passieren, wenn Lara Croft nicht nur durch lineare Level jagt, sondern eine ganze offene Welt frei erkunden kann? Laut einem aktuellen Leak könnte genau das bei Tomb Raider: Catalyst der Fall sein. Und es wäre ein enormer Schritt für eine der größten Action-Adventure-Reihen der Gaming-Geschichte.

Die Informationen stammen nicht von Crystal Dynamics selbst, sondern von einem Insider, der durch frühere richtige Vorhersagen bereits Aufmerksamkeit erregt hat. Er behauptet, dass Catalyst die bisher größte und frei begehbare Spielwelt der Reihe haben soll, die eine nahtlose Verbindung aus Gebirgen, Dschungeln und Wüsten bildet.

Warum dieser Leak so spannend ist

Die bisherigen Tomb Raider-Titel, insbesondere die moderne Survivor-Trilogie, spielten sich oftmals wie große, aber getrennte Spielbereiche, die durch Lade- oder Übergangssequenzen verbunden waren. Eine echte Open-World-Karte mit einer einzigen, durchgehenden Welt wäre dagegen ein völlig neues Spielgefühl für Lara Croft.

Insider „VScooper“ beschreibt die angeteaserte Umgebung als ein riesiges, nahtloses Terrain, in dem du die Welt frei erkunden kannst, statt nur einzelne Kapitel zu erleben. Berge, Dschungel und Wüsten wären sichtbar und erreichbar. Ohne Ladebildschirme oder enge Übergänge.

Außerdem heißt es, Lara könnte in dieser Welt Motorbike-Fahrzeuge und möglicherweise andere Traversal-Mechaniken nutzen, um große Entfernungen zurückzulegen. Etwas, das in bisherigen Spielen so nicht möglich war.

Was der Leak wirklich bedeutet

Es ist wichtig zu betonen, dass diese Informationen noch nicht offiziell von Crystal Dynamics bestätigt wurden. Es handelt sich um Insider-Gerüchte und Leaks, die zwar aus Quellen stammen, die in der Vergangenheit schon korrekte Aussagen gemacht haben, aber immer mit Vorsicht zu genießen sind, bis Entwickler oder Publisher selbst Details nennen.

Darüber hinaus bedeutet eine „Open World“ nicht automatisch, dass das ganze Spiel endlos frei ist wie bei The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oder Elden Ring. Es könnte auch ein großer, offener Kernbereich mit klaren Story-Zielen und thematischen Regionen sein, ähnlich wie bei anderen modernen Action-Adventures.

