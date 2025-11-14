Tomb Raider-Studio Crystal Dynamics entlässt erneut fast 30 Mitarbeiter

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Crystal Dynamics, das langjährige Studio hinter der Tomb Raider-Reihe, hat erneut Stellen abgebaut. In einem Beitrag auf LinkedIn bestätigte das Unternehmen die Entlassung von knapp 30 Entwicklerinnen und Entwicklern im Rahmen einer größeren Umstrukturierung. Es ist bereits die dritte Entlassungsrunde im Jahr 2025. Offiziell heißt es, die „schmerzhaften Entscheidungen“ sollen langfristig der Entwicklung des neuen Tomb Raider-Spiels zugutekommen, das in Kooperation mit Amazon Games entsteht. Zuvor hatte Crystal Dynamics bereits im März 17 Stellen gestrichen, im August folgten weitere Kürzungen im Zusammenhang mit der Einstellung des Perfect Dark-Reboots und der Schließung von The Initiative. In der Community wächst angesichts der wiederholten Einschnitte die Sorge um den Zustand des neuen Tomb Raider-Projekts. Offizielle Details oder ein Veröffentlichungszeitraum stehen weiterhin aus.

