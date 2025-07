Perfect Dark-Reboot eingestellt: Microsoft schließt Studio The Initiative

Eva KrummEva wünscht sich ein aufblasbares Einhorn, mit welchem sie dann nachts schnallige Werbespots anschauen kann. Ihr erstes eigenes Videospiel war Pokémon auf dem Game Boy. Zusammen mit ihrem Großvater machte sie zudem die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES unsicher. Ihre Lieblingsgenre sind JRPG, Otome und Horror und auch der Indie-Bereich ist ihr nicht fremd.

Microsoft Gaming hat offiziell bestätigt, dass die Arbeiten an Perfect Dark und Everwild eingestellt werden. Gleichzeitig wird das Santa-Monica-Studio The Initiative geschlossen, das einst eigens für den Reboot von Perfect Dark gegründet wurde. Das gab Xbox Games Studio-Chef Matt Booty in einer internen E-Mail bekannt, die nun über Windows Central öffentlich wurde.

In der Mitteilung spricht Booty davon, dass die Einstellung dieser Projekte Teil einer größeren strategischen Umstrukturierung sei. Neben den genannten Titeln wurden auch mehrere unangekündigte Projekte gestrichen. Ziel sei es, Ressourcen neu zu verteilen und die Entwicklungskapazitäten auf vielversprechende Titel zu konzentrieren.

„Diese Entscheidungen, zusammen mit weiteren Änderungen in unseren Teams, sind Teil eines umfassenderen Bestrebens, unsere Prioritäten neu zu ordnen und Ressourcen gezielter einzusetzen, um unsere Teams für den langfristigen Erfolg in einem sich wandelnden Branchenumfeld aufzustellen,“ so Booty.

Das ambitionierte Perfect-Dark-Reboot wurde 2020 mit großer Aufmerksamkeit angekündigt und galt als Prestigeprojekt, das eine legendäre Marke ins moderne AAA-Zeitalter führen sollte. Doch die Entwicklung war von Anfang an von Schwierigkeiten geplagt. Trotz der Partnerschaft mit Crystal Dynamics gelang es dem Team nie, den Titel produktiv in die Spur zu bringen.

Auch das mysteriöse Everwild von Rare hatte seit seiner Ankündigung 2019 keinen konkreten Fortschritt gezeigt. Es war inhaltlich lange ein Rätsel und wurde mehrfach intern neu aufgestellt.

Über 40 Projekte weiterhin in Arbeit

Trotz der aktuellen Streichungen betont Booty, dass Xbox weiterhin eine starke Zukunft anstrebt. Über 40 Spiele seien derzeit aktiv in Entwicklung, darunter auch große Franchises und neue IPs. Für den Herbst 2025 kündigt Microsoft weiterhin mehrere große Veröffentlichungen an. Auch 2026 sei laut Booty bereits stark aufgestellt.

Für die betroffenen Mitarbeitenden sollen Abfindungen, Unterstützung beim Übergang sowie interne Wechselangebote bereitgestellt werden.

Ein strategischer Rückschritt mit Signalwirkung

Die Entscheidung markiert einen herben Einschnitt in Microsofts Games-Strategie. The Initiative wurde 2018 mit dem Ziel gegründet, hochwertige narrative Blockbuster für die Xbox-Marke zu entwickeln. Die Vision: ein „Superstudio“ aus Veteranen von Rockstar, Crystal Dynamics, Naughty Dog und Co.

Mit der Schließung dieses Studios ist nun auch klar: Nicht jedes Prestigeprojekt lässt sich allein mit erfahrenem Personal und großen Ambitionen stemmen. Die Xbox Game Studios müssen sich fortan noch stärker auf produktive Strukturen und stringente Entwicklungsprozesse konzentrieren.