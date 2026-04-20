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Alle Infos im Überblick

Forza Horizon 6 Release steht fest: Datum, Setting und große Neuerungen

Forza Horizon 6 erscheint im Mai 2026. Alle Infos zu Release, Early Access, Plattformen im Überblick.

i Forza Horizon 6 Release steht fest: Datum, Setting und große Neuerungen
Artikel von Tim + unter Mithilfe von KI *.

Jetzt ist es offiziell: Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai 2026. Nach vielen Spekulationen hat Entwickler Playground Games den Termin bestätigt – und damit ist klar, dass das nächste große Open-World-Rennspiel nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Wenn du nicht bis zum Release warten willst, kannst du sogar früher einsteigen. Käufer der Premium Edition dürfen bereits ab dem 15. Mai 2026 loslegen und sich einen kleinen Vorsprung sichern.

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Game Pass und Plattformen

Zum Start erscheint Forza Horizon 6 für:

  • Xbox Series X/S
  • PC (inkl. Steam und Microsoft Store)

Wie erwartet ist das Spiel direkt im Xbox Game Pass enthalten. Das bedeutet: Wenn du ein aktives Abo hast, kannst du ohne zusätzliche Kosten direkt zum Launch losfahren.

Besonders spannend ist außerdem, dass eine PS5-Version bereits bestätigt wurde – sie soll allerdings erst später im Jahr 2026 erscheinen. Microsoft öffnet damit eine seiner wichtigsten Reihen weiter für neue Plattformen.

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Japan als Schauplatz 

Das Highlight ist ganz klar das Setting. Forza Horizon 6 spielt in einer von Japan inspirierten offenen Welt.

Dich erwarten:

  • große Städte im Stil von Tokio
  • kurvige Bergstraßen
  • ländliche Regionen mit viel Abwechslung

Damit erfüllt das Spiel einen der größten Wünsche der Community, denn Japan galt seit Jahren als Traum-Location für die Reihe.

Größte Map der Reihe 

Die Entwickler versprechen die bisher größte Spielwelt der Horizon-Reihe. Dabei soll es nicht nur um Größe gehen, sondern vor allem um Vielfalt.

Stadtgebiete, Natur und Höhenunterschiede sollen stärker ineinandergreifen und für abwechslungsreichere Rennen sorgen. Gerade die Mischung aus engen Straßen und offenen Landschaften dürfte für neue Dynamik sorgen.

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Über 500 Autos und bekannte Stärken

Auch beim Fuhrpark bleibt sich die Serie treu. Zum Start stehen über 500 Fahrzeuge zur Auswahl – von klassischen Sportwagen bis hin zu modernen Hypercars.

Dazu kommen bekannte Features wie:

  • das Horizon-Festival
  • offene Multiplayer-Events
  • zahlreiche Rennmodi

Das Grundprinzip bleibt also erhalten, wird aber weiter ausgebaut.

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