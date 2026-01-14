DailyGame - Gaming News - Xbox - Forza Horizon 6: Release-Termin geleakt – Fans könnten früher losfahren als gedacht
Alle Details bereits bekannt?

Forza Horizon 6: Release-Termin geleakt – Fans könnten früher losfahren als gedacht

Ein Leak deutet auf einen Release von Forza Horizon 6 am 19. Mai 2026 hin. Premium-Käufer sollen bereits vier Tage früher starten dürfen.

i Forza Horizon 6: Release-Termin geleakt – Fans könnten früher losfahren als gedacht
Wie glaubwürdig ist dieser Leak?
Wahrscheinlich! - Es gibt deutliche Anzeichen, die für die Echtheit sprechen.

Die Wartezeit auf Forza Horizon 6 könnte deutlich kürzer ausfallen als viele Fans erwartet haben. Ein neuer Leak sorgt aktuell für Aufsehen in der Community und bringt erstmals ein konkretes Release-Datum ins Spiel. Wenn die Informationen stimmen, rast du bereits im Mai 2026 über die Startlinie.

Auslöser ist ein angeblicher Ingame-Popup-Screenshot aus Forza Horizon 5, geteilt vom X.com-User „Xbox Infinite“ (via GameRant.com). Darin wird ein Vorbesteller-Hinweis für Forza Horizon 6 angezeigt, inklusive Bonusfahrzeug und Details zur Premium Edition. Der entscheidende Punkt: Die Premium-Version soll vier Tage Early Access ab dem 15. Mai bieten. Daraus ergibt sich ein möglicher weltweiter Release am 19. Mai 2026.

Ein solches Modell wäre für Microsoft nichts Neues. Bereits bei Titeln wie Starfield oder Indiana Jones and the Great Circle wurde Early Access als Premium-Bonus eingesetzt. Auch andere Leaks aus dem Herbst 2025 sprachen von einem Release in der ersten Jahreshälfte 2026, zeitlich würde der Mai also passen und für die Echtzeit des Leaks sprechen.

Release-Leak: Startet Forza Horizon 6 am 19. Mai 2026?

Trotz aller Euphorie bleibt ein großes Fragezeichen. Bisher konnte kein anderes Medium dieses Popup selbst reproduzieren. Selbst Branchenkenner wie Tom Warren zeigten sich skeptisch und fragten öffentlich nach der Quelle innerhalb des Spiels.

Das heißt konrekt: Der Leak ist nicht bestätigt, wirkt aber inhaltlich plausibel, vor allem, weil Forza Horizon 6 bereits fest für den Xbox Developer Direct am 22. Januar angekündigt ist. Dort dürfte spätestens Klarheit herrschen.

Inhaltlich erwarten Fans ohnehin Großes. Forza Horizon 6 führt die Reihe erstmals nach Japan, inklusive ikonischer Orte wie Tokio und dem Mount Fuji. Laut Entwicklern soll es die größte und dichteste Map der Seriengeschichte werden. Ein Release im Mai hätte zudem strategische Vorteile: GTA 6 hat den Monat geräumt, andere große Titel erscheinen erst gegen Monatsende. Forza hätte also mehrere Wochen freie Bahn: ein idealer Start für eines der wichtigsten Xbox-Spiele der Generation.

Das steckt laut Leak in der Premium Edition

Der geleakte Screenshot listet außerdem umfangreiche Inhalte für Premium-Käufer:

  • VIP-Mitgliedschaft
  • Welcome Pack
  • Car Pass
  • Time Attack Car Pack
  • Italian Passion Car Pack (post-launch)
  • Zwei große Premium-Erweiterungen (post-launch)

Ob diese Inhalte final sind, bleibt offen. Das geleakte Paket klingt ganz nach dem, was Fans von früheren Horizon-Teilen kennen.

Noch ist nichts offiziell. Aber sollte sich der Leak bestätigen, steht Forza Horizon 6 vor einem früheren Start als erwartet und könnte den Sommer 2026 dominieren. Spätestens beim Xbox Developer Direct nächste Woche wissen wir mehr!

