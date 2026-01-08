Xbox startet 2026: Developer Direct am 22. Januar zeigt endlich Fable-Gameplay

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Jahr 2025 war kein gutes für die Xbox-Hardware. Preiserhöhungen und schlechte Verkaufszahlen überschatteten leider alles. Nun müssen Xbox-Fans nicht mehr lange warten, um endlich wieder „Licht“ zu sehen. Microsoft hat offiziell bestätigt, dass der Xbox Developer Direct am 22. Januar 2026 zurückkehrt und dieses Mal steht besonders ein Titel im Rampenlicht, auf den viele seit Jahren warten: Fable. Zum ersten Mal wird es ausführliches Gameplay geben. Kein Teaser, kein CGI, sondern echte Spielszenen, direkt erklärt von den Entwicklern.

Die Präsentation markiert bereits die vierte Ausgabe des Developer Direct und fällt ausgerechnet in das 25-jährige Jubiläumsjahr von Xbox. Entsprechend selbstbewusst fällt die Auswahl der Spiele aus. Microsoft setzt auf große Namen, klare Einblicke und ein Format, das bei der Community zuletzt gut aufgenommen wurde.

Xbox Developer Direct: Endlich echtes Gameplay zu Fable

Der wohl größte Moment des Events gehört Fable. Entwickler Playground Games zeigt erstmals längere Spielszenen aus dem Reboot und gibt einen detaillierten Blick auf das neue Albion. Dabei soll klar werden, dass Fable trotz moderner Technik seinen Kern nicht verloren hat. Entscheidungen mit Konsequenzen, Action, Drama und natürlich britischen Humor. Die Erwartungshaltung ist riesig. Viele Fans hoffen, dass das neue Fable nicht nur hübsch aussieht, sondern auch spielerisch den alten Zauber einfängt. Für Xbox ist das Spiel eines der wichtigsten Projekte des Jahres 2026. In der Hoffnung das es wirklich heuer kommen wird.

Ebenfalls von Playground Games stammt Forza Horizon 6. Der nächste Teil der beliebten Rennspielreihe verschlägt Spieler nach Japan. ein Wunschsetting, das Fans seit Jahren fordern. Im Developer Direct soll erstmals Gameplay gezeigt werden, inklusive neuer Features und einem genaueren Blick darauf, wie die unterschiedlichen Landschaften Japans ins Festival-Konzept von Forza Horizon integriert werden. Berge, Städte, Küstenstraßen: Microsoft verspricht eine der abwechslungsreichsten Open Worlds der Serie.

Überraschung aus Japan: Beast of Reincarnation

Abgerundet wird das Event durch Beast of Reincarnation, ein neues Action-Rollenspiel von Game Freak wie Xbox.com beschreibt. Das Studio, das weltweit vor allem für Pokémon bekannt ist, zeigt hier eine völlig andere Seite. Das Spiel ist in einem postapokalyptischen Japan angesiedelt und folgt der Protagonistin Emma, die mit pflanzenbasierten Fähigkeiten kämpft. An ihrer Seite: ein Hund namens Koo, der aktiv ins Gameplay eingebunden ist. Der Developer Direct liefert den ersten ausführlichen Gameplay-Deep-Dive und Einblicke in die Entwicklung des ungewöhnlichen Projekts.

Der Xbox Developer Direct läuft am 22. Januar um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Microsoft kündigt an, bis dahin über die offiziellen Xbox-Kanäle weitere Infos und Erinnerungen zu teilen. Sehr wahrscheinlich – wie immer – auf den offiziellen Kanälen auf YouTube und Twitch.

