Beast of Reincarnation: Game Freaks düsteres Action-RPG kommt 2026

Was entsteht, wenn Game Freak – das Studio hinter Pokémon – ein düsteres, technisches Action-RPG entwickelt? Die Antwort heißt Beast of Reincarnation. Der Titel, ehemals unter dem Codenamen Project Bloom geführt, wurde nun offiziell angekündigt und erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Auch Game Pass-Abonnent können sich auf den Release freuen.

In einer Welt, die von Korruption zersetzt und von monströsen Kreaturen durchzogen ist, begleiten Spieler die verfluchte Außenseiterin Emma und ihren Hund Koo auf einer emotionalen und gefährlichen Reise durch ein zerstörtes Japan. Als sogenannte „Blighted One“ kämpft Emma nicht nur ums Überleben, sondern auch gegen das, was von der Menschlichkeit übrig ist – in ihr selbst und in der Welt um sie herum.

Werbung

Eine düstere Welt, zwei Seelen und seltsame Kräfte

Das Setting von Beast of Reincarnation ist mehr als nur Kulisse: Wälder verändern sich dynamisch, Pfade verschwinden, neue Gefahren tauchen aus dem Nichts auf. Im Zentrum steht die Bindung zwischen Emma und Koo, die nicht nur emotional, sondern auch spielmechanisch eine wichtige Rolle spielt. Je enger ihre Beziehung wird, desto mehr ungewöhnliche Kräfte entfalten sich.

Das Gameplay verspricht ein forderndes, technisch präzises Kampfsystem – fernab von typischen Button-Mashing-Mechaniken. Stattdessen steht das Zusammenspiel von Reflex, Strategie und Timing im Vordergrund. Wer hier überleben will, muss sich mit der Welt auseinandersetzen – und mit sich selbst.

Beast of Reincarnation wird als Einzelspieler-Erlebnis konzipiert, das sich auf Storytelling, Atmosphäre und ein intensives Kampfsystem fokussiert. Entwickelt wird es von Game Freak in Zusammenarbeit mit Publisher Fictions, die einen internationalen Release über sämtliche großen Plattformen planen.

Ob Beast of Reincarnation ein Meilenstein oder ein ungewöhnlicher Ausflug bleibt, wird sich zeigen. Fest steht: Diese Reise dürfte RPG-Fans, die düstere Geschichten und emotionales Storytelling lieben, nicht kaltlassen.