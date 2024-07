Game Freak verstärkt Team für kommende Projekte

Der Pokémon-Entwickler Game Freak verstärkt Berichten zufolge sein Team und sucht nach verschiedenen Positionen, um sich auf bevorstehende Projekte wie Pokémon Legends: Z-A vorzubereiten. Seit seiner Gründung im Jahr 1989 hat Game Freak sich als führender Entwickler von Pokémon-Spielen etabliert, während es auch kleinere Titel wie Little Town Hero produziert hat. Jetzt, angesichts der anstehenden großen Veröffentlichungen, sucht das Studio nach neuem Personal.

In den letzten Jahren hat Game Freak kontinuierlich wichtige Titel veröffentlicht, darunter Hauptspiele wie Pokémon Schwert und Schild sowie Karmesin und Purpur. Zusätzlich arbeitet der Entwickler an einem Nicht-Pokémon-Projekt namens Project Bloom, einem neuen Action-Adventure in Zusammenarbeit mit dem Publisher Private Division. Derzeit sucht Game Freak nach neuen Mitarbeitern für über 35 verschiedene Positionen, darunter Planer, 3D-Artist und F&E-Programmierer. Diese Positionen erfordern sowohl erfahrene Fachkräfte als auch Neueinsteiger ohne Erfahrung in der Spieleindustrie. Einige Stellenangebote beziehen sich explizit auf Pokémon, was auf eine Beteiligung an Pokémon Legends: Z-A hindeutet.

Game Freak will frischen Wind ins Unternehmen bringen

Die Suche nach neuen Mitarbeitern bei Game Freak kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Entwickler wichtige Trends in seinem größten kommenden Spiel durchbrechen will. Pokémon Legends: Z-A wird das erste Mal in der Geschichte der Serie sein, dass Pokémon mehr als zwei Jahre ohne die Veröffentlichung eines neuen Hauptspiels auskommt, da Karmesin und Purpur Ende 2022 erschienen sind. Das Setting von Legends: Z-A hat die Fans überrascht, da Game Freak anscheinend die fünfte Generation (Einall-Region) überspringt und sich auf die sechste Generation (Kalos) konzentriert. Pokémon Legends: Z-A soll 2025 erscheinen.

Die neuen Mitarbeiter bei Game Freak sollen frische Ideen und neue Gesichter in das Studio bringen, das wahrscheinlich auf Veränderungen abzielt. Während Pokémon Karmesin und Purpur sich gut verkauften, wurden sie wegen Leistungsproblemen und schlechter Grafikqualität kritisiert. Diese beiden Spiele sind derzeit die am schlechtesten bewerteten Hauptspiele in der fast 30-jährigen Geschichte von Pokémon. Game Freak wird versuchen, mit dem Debüt von Pokémon Legends: Z-A im Jahr 2025 neues Leben in die Franchise zu bringen.