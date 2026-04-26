Star Wars Galactic Racer soll am 06. Oktober erscheinen – Steam-Leak verrät offenbar Release und Deluxe-Inhalte

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Wahrscheinlich! - Es gibt deutliche Anzeichen, die für die Echtheit sprechen.

Star Wars Galactic Racer könnte jetzt deutlich konkreter geworden sein als geplant. Laut Screenshots von Gaming-Insider Wario64 (via X.com) zeigte die Steam-Seite des Spiels kurzzeitig bereits den 06. Oktober 2026 als Releasetermin an, bevor die Angaben wieder entfernt wurden. Genau solche Leaks passieren oft dann, wenn Vorbestellungsdetails oder Editionsinfos zu früh live gehen und genau das scheint hier passiert zu sein.

Noch ist der Termin nicht offiziell von Fuse Games oder Secret Mode bestätigt. Aber weil die Informationen direkt von der eigenen Steam-Seite stammen sollen, wirkt der Leak deutlich belastbarer als ein typisches Social-Media-Gerücht. Dazu kommt: Auch die offizielle Website des Spiels führt weiterhin nur das Jahr 2026 als Veröffentlichungszeitraum, was gut dazu passt, dass der exakte Tag wohl eigentlich erst später kommuniziert werden sollte.

Der Leak verrät nicht nur ein Datum, sondern auch die Vermarktung

Interessant ist, dass mit dem mutmaßlichen Steam-Update nicht nur der Releasetermin auftauchte. Laut den Screenshots von Wario64 wurden auch bereits Vorbestellerboni und Inhalte einer Digital Deluxe Edition sichtbar. Vorbesteller sollen eine plattformexklusive Lackierung für alle Speeder-Klassen sowie ein Spielerbanner erhalten. Die Deluxe Edition soll zusätzlich ein digitales Artbook, drei exklusive Fahrzeuge, drei Arcade-Events, eine spezielle Deluxe-Lackierung und ein weiteres Banner enthalten. Bei der physischen Deluxe-Version soll sogar ein Steelbook beiliegen.

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Genau das macht den Leak so glaubwürdig. Solche Details wirken nicht wie frei erfundene Wunschlisten, sondern wie typische Inhalte aus einer bereits vorbereiteten Store-Seite. Wenn so etwas kurz online geht, ist das meistens eher ein Timing-Fehler als ein Fake.

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Warum der 06. Oktober für das Spiel gut passen würde

Ein Release Anfang Oktober wäre für Star Wars Galactic Racer strategisch ziemlich interessant. Das Spiel würde damit noch vor dem ganz großen November-Andrang landen und hätte trotzdem ein klares Herbstfenster. Der Herbst 2026 dürfte ohnehin extrem voll werden, unter anderem mit Schwergewichten wie GTA 6 etwas später im November. Gerade deshalb könnte ein Star-Wars-Racer Anfang Oktober ein sinnvoller Slot sein.

Und das Timing würde auch inhaltlich passen. Galactic Racer ist kein kleines Lizenzspiel, sondern wird bereits als AAA-Rennspiel mit Kampagne, Arcade-Modus und Online-PvP aufgebaut. Das Spiel soll in der Ära der Neuen Republik angesiedelt sein und Rennen auf Planeten wie Hoth, Endor, Tatooine, Jakku, Ando Prime und Sentinel One bieten. Auf der offiziellen Website wird es als „risikoreiche Neuerfindung des Rennsports“ beschrieben.

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Das Spiel will mehr sein als nur ein Star-Wars-Mario-Kart

Gerade das macht das Projekt spannend. Nach allem, was bisher bekannt ist, setzt Galactic Racer nicht nur auf einfache Rundkurse und Fanservice. Es soll verschiedene Fahrzeugklassen geben, darunter Podracer, Landspeeder, Speeder Bikes und den neuen Skimspeeder. Außerdem soll der Singleplayer nicht nur auf der Strecke stattfinden, sondern auch Third-Person-Abschnitte zwischen den Rennen enthalten. Quasi ein Rennspiel-Abenteuer. Ein Genre-Mix. Dazu kommt ein Online-Modus mit bis zu 12 Spielern und geplantem Rankingsystem. Wenn Fuse Games das wirklich sauber umsetzt, könnte der Titel deutlich mehr werden als nur ein hübscher Lizenz-Racer für zwischendurch.

Was bereits fix ist: Star Wars Galactic Racer wird keinen Season Pass haben. Fuse Games-Chef Matt Webster begründete das gegenüber IGN.com damit, dass er Season Passes eher mit Free-to-play-Spielen verbinde. In Kombination mit dem jetzt geleakten Deluxe-Modell ergibt sich ein ziemlich klares Bild: es soll offenbar ein klassischer Premium-Release werden, nicht ein über Jahre ausgeschlachteter Live-Service-Titel.

Am Ende bleibt es zwar weiterhin ein Leak. Aber es ist einer von der Sorte, die meist näher an der Wahrheit liegen als später lieb ist. Wenn der 06. Oktober wirklich stimmt, dann dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis der Termin auch offiziell wird.

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