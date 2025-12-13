Neues „Star Wars“-RPG begeistert Fans, doch der Release könnte laut Insider erst 2030 sein

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Als Star Wars: Fate of the Old Republic bei den Game Awards 2025 erstmals gezeigt wurde, ging ein Raunen durch die Community. Ein neues Action-Rollenspiel im Old-Republic-Zeitalter, geistiger Nachfolger von Knights of the Old Republic. Für viele Fans klang das wie ein Traum. Endlich geht es weiter. Doch wer jetzt schon mit einem baldigen Release des KOTOR-Nachfolgers rechnet, sollte die Erwartungen deutlich zügeln. Du musst dich gedulden. Sehr lange sogar.

Laut Brancheninsider Jason Schreier (bekannt von Bloomberg) ist das Projekt noch extrem früh in der Entwicklung. In einem Beitrag auf Bsky.app erklärte der Insider, dass ein Release optimistisch frühestens um das Jahr 2030 realistisch sei. Und selbst dieses Zeitfenster sei mit Vorsicht zu genießen.

Warum Star Wars: Fate of the Old Republic nicht vor 2030 seinen Release hat?

Der Grund dafür liegt vor allem beim Entwicklerstudio selbst. Arcanaut Studios, das gemeinsam mit Lucasfilm Games an Fate of the Old Republic arbeitet, wurde erst dieses Jahrgegründet. Das Team befindet sich also noch in der Aufbauphase, inklusive Personalrekrutierung, technischer Grundlagen und kreativer Ausrichtung. Der bei den Game Awards gezeigte Trailer war entsprechend reines CGI-Material und dürfte weniger einen spielnahen Eindruck vermittelt haben, sondern vielmehr als Signal an potenzielle Entwickler und Talente gedacht gewesen sein.

„Die größte Überraschung gestern Abend war Star Wars: Fate of the Old Republic unter der Regie von Casey Hudson, dem Regisseur von KOTOR (und Anthem). Spannende Neuigkeiten für viele … aber Lucasfilm gibt an, das Studio sei erst dieses Jahr gegründet worden, was bedeutet, dass 2030 eine *optimistische* Schätzung ist. Vielleicht erscheint es ja als PlayStation 7-Spiel“, so Schreier.

Schreier weist außerdem in einem weiteren Kommentar auf ein bekanntes Risiko hin: Groß angekündigte Spiele, die sehr früh mit Cinematic-Trailern vorgestellt werden, haben eine erhöhte „Cancel-Quote“. Als Beispiel nennt er Wonder Woman, das 2021 ebenfalls bei den Game Awards enthüllt wurde und dieses Jahr eingestellt wurde. Inklusive Studio-Schließungen. Das wäre aktuell sehr pessimistisch zu sagen, dass der Titel nie kommen wird, aber die Vergangenheit mahnt zur Vorsicht.

Worum geht es in Fate of the Old Republic?

Inhaltlich hält sich Lucasfilm Games bislang bedeckt. Bekannt ist lediglich, dass das Spiel eine neue, eigenständige Geschichte im „Old Republic“-Zeitalter erzählen soll. Arcanaut Studios bezeichnet das Projekt als einen spirituellen Nachfolger von KOTOR, ohne jedoch eine direkte narrative oder spielmechanische Verbindung zu bestätigen. Details zu Gameplay, Kampfsystem, Begleitern oder Entscheidungsfreiheit fehlen vollständig.

„Es ist einfach überwältigend, dass wir Teil von etwas waren, das so nachhaltig Eindruck hinterlassen hat“, so Hudson auf StarWars.com. „Als wir KOTOR entwickelten , konzentrierten wir uns nur darauf, das bestmögliche Spiel zu erschaffen, und hatten keine Ahnung, dass es so großen Anklang finden würde. Zu sehen, welchen Einfluss es auf die Spieler hatte und wie diese Verbindung über zwanzig Jahre hinweg Bestand hatte, ist bewegend und inspirierend.“

Auf der offiziellen Star Wars-Webseite heißt es weiter, dass die geplanten Geschichten im Spiel „noch geheim“ sind. Fate of the Old Republic soll neue Charaktere in einer völlig neuen Story einführen. „Wir befinden uns noch in einer frühen Entwicklungsphase und stehen vor vielen Herausforderungen“, so Hudson weiter.

Auch zu Plattformen gibt es nur grobe Angaben: Star Wars: Fate of the Old Republic befindet sich für PC und Konsolen in Entwicklung. Sollte sich das Projekt tatsächlich bis 2030 oder darüber hinaus ziehen. Wahrscheinlich wird die PS6 und die nächste Xbox in diesem Zeitraum noch eine wichtige Rolle spielen, aber auch ein Release für die übernächste Konsolen-Generation (inklusive PlayStation 7) ist nicht ausgeschlossen. Sollte die PS6 wie vermutet 2027 erscheinen, dann wäre 2034 ein guter Zeitpunkt für die PS7. Irre, wenn man bedenkt wie früh hier ein Spiel angekündigt wurde das wahrscheinlich noch weitere 10 Jahre in Entwicklung sein könnte.

Unterm Strich bleibt festzuhalten: Star Wars: Fate of the Old Republic ist ein ambitioniertes Projekt mit großem Namen, aber sehr langem Atem. Fans dürfen hoffen, sollten sich jedoch darauf einstellen, dass sie noch viele Jahre Geduld brauchen werden. Die Macht ist stark, aber die Entwicklung dauert.

