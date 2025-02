Wonder Woman-Spiel eingestellt: Drei Studios schließen ihre Türen

Das Open-World-Spiel über Wonder Woman wurde eingestellt, und drei Studios von Warner Bros. Games wurden geschlossen. Ursprünglich wurde das Spiel während der The Game Awards 2021 vorgestellt, aber seitdem gab es nur sporadische Updates zum Projekt.

Die Teaser für das Wonder Woman-Spiel zeigten die ikonische Heldin mit ihrem Lasso der Wahrheit. Berichten zufolge sollte das Spiel das Nemesis-System nutzen, das bereits in Monoliths Mittelerde-Spielen zum Einsatz kam. Dennoch blieben konkrete Details über das Projekt über die Jahre hinweg rar. Nach Jahren der Entwicklungsprobleme hat Warner Bros. nun endgültig den Stecker gezogen.

Jason Schreier von Bloomberg hat die Neuigkeiten via Bluesky veröffentlicht. Neben der Stornierung des Wonder Woman-Spiels wurde auch Monolith Productions, WB San Diego und Player First Games geschlossen. Letzteres Studio war für das gescheiterte, kostenlose Spiel MultiVersus verantwortlich, das an Super Smash Bros. angelehnt war. Kurios dabei: Erst letztes Jahr kaufte Warner Bros. das Studio!

BREAKING: Warner Bros. Games is shutting down Monolith Productions, Player First Games, and WB San Diego, sources tell Bloomberg News. Warner Bros. is also canceling the Wonder Woman game. — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 25. Februar 2025 um 19:57

Wonder Woman: Was sind die Gründe für die Einstellung der Entwicklung?

Berichte über die Jahre schilderten ein düsteres Bild von der Entwicklung. Es gab Gerüchte, dass das Spiel als Live-Service-Titel konzipiert sein sollte, was die Zuversicht der Fans in das Projekt erschütterte. Der Mangel an bedeutenden Community-Updates war ebenfalls ein schlechtes Zeichen, aber die endgültige Stornierung und die Schließung von Monolith Productions (The Matrix Online, No One Lives Forever, F.E.A.R., Mittelerde: Schatten des Krieges) kamen dennoch überraschend. Der US-amerikanische Spieleentwickler Monolith Productions wurde 1994 gegründet und 2004 von Warner Bros. übernommen.

Warner Bros. Games hat in den letzten Jahren mehrere hochkarätige Fehlschläge im Videospielbereich erlebt. Suicide Squad: Kill the Justice League war ein Flop, und MultiVersus steht kurz vor dem Aus. Trotz dieser Rückschläge gab es auch Erfolge, wie die beeindruckenden Verkaufszahlen von Hogwarts Legacy und die beliebte Mortal Kombat-Serie. Die LEGO-Videospiele von TT Games können auch immer wieder aufzeigen. Zukünftige Projekte sollen eine Fortsetzung von Hogwarts Legacy und ein neues Batman-Spiel von Rocksteady umfassen. Details dazu gibt es derzeit noch kaum welche.