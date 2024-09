Harry Potter: Quidditch Champions (PS5) – Game Review

Harry Potter: Quidditch Champions – Ein Flug durch die magische Welt des Quidditch

Am 03.09.2024 veröffentlichte Warner Bros. mit „Harry Potter: Quidditch Champions“ ein neues Sportspiel, das auf allen gängigen Plattformen verfügbar ist. Basierend auf der faszinierenden Welt von Harry Potter, lässt das Spiel die Herzen der Fans höherschlagen. Mit offiziellem Lizenzrecht ausgestattet, treffen wir auf beliebte Charaktere wie Harry, Hermine, die Weasleys, Cedric Diggory und viele mehr. Doch ist das Spiel wirklich das magische Erlebnis, das sich viele erhofft haben?

Spielkonzept und Einstieg: Eintauchen in die Quidditch-Welt

Das Gameplay von „Harry Potter: Quidditch Champions“ basiert auf den Regeln des Quidditch-Sports, wie er in den Harry Potter-Büchern beschrieben ist. Für Fans, die mit den Regeln vertraut sind, bietet das Spiel einen leichten Einstieg, während Neulinge durch ein umfassendes Tutorial an die Hand genommen werden. Dabei muss man jede der sechs Quidditch-Positionen selbst spielen, was einen guten Überblick über die Dynamik des Spiels gibt. Doch Vorsicht: Quidditch mag spannend klingen, aber die Komplexität des Spiels zeigt sich schnell.

Grafik: Liebevoll, aber nicht überwältigend

Die Charaktere in „Harry Potter: Quidditch Champions“ sind in einem einfachen, leicht comicartigen Stil gehalten. Sie sind zwar nicht extrem detailreich, aber dafür mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Ein besonderes Highlight ist die Charakteranpassung, die es ermöglicht, jeden einzelnen Spieler auf den verschiedenen Positionen individuell zu gestalten. Allerdings kann es mit sechs unterschiedlichen Positionen etwas überwältigend werden, für jede eine Figur zu personalisieren. Glücklicherweise gibt es vorgefertigte Charaktere, die die Auswahl erleichtern. Zudem können Spieler von Hogwarts Legacy, die ihren Wizarding World Account verlinkt haben, exklusive kosmetische Gegenstände freischalten.

Während der Matches fällt die Grafik jedoch weniger ins Gewicht, da die Aktionen in der Luft und mit hoher Geschwindigkeit stattfinden. Die Effekte während der Spiele sind gelungen und tragen zur Atmosphäre bei, auch wenn man während eines hitzigen Matches nicht viel davon mitbekommt.

Audio: Licht und Schatten

Leider ist der Ton ein Bereich, in dem „Harry Potter: Quidditch Champions“ schwächelt. Obwohl die Option besteht, die Sprachausgabe auf Englisch umzustellen, funktionierte das in meinem Fall nicht, was zu einer gewissen Frustration führte. Der deutsche Kommentator wirkt zudem eher nervig als hilfreich, und gelegentliche Lautstärkeschwankungen stören das Spielerlebnis. Besonders ärgerlich wird es, wenn der Kommentator einen gegnerischen Angriff ansagt und man diesen wegen eines Audio-Drops verpasst.

Steuerung und Gameplay: Eine Herausforderung in der Luft

Die Steuerung ist wohl der umstrittenste Punkt des Spiels. Jede der sechs Positionen steuert sich unterschiedlich, was an sich eine interessante Herausforderung wäre. Doch durch die Tatsache, dass es sich um einen fliegenden Sport handelt, wird die Navigation äußerst kompliziert. Trotz zahlreicher Pfeile und UI-Elemente, die anzeigen sollen, wo sich Freunde, Gegner und Bälle befinden, verliert man schnell den Überblick. Besonders bei steigender Geschwindigkeit artet das Spiel oft in pures Chaos aus, was für viele Spieler überwältigend wirken kann.

Fähigkeiten, Besen und andere Levels

Gutes Spiel soll natürlich belohnt werden. Und so winken am Ende jeder Runde nicht nur verschiedene Belohnungen um die Charaktere zu personalisieren. Sondern auch ingame Währung und Erfahrungspunkte. Mit denen man dann wiederum die verschiedenen Besen aufwerten kann um wendigere, robustere oder auch schnellere Besen zu haben. Aber auch um die einzelnen Spiel-Positionen zu leveln und diesen unterschiedliche Fähigkeiten freizuschalten. Das soll anspornen neben dem Sieg auch wirklich Punkte zu sammeln. Aber um ehrlich zu sein ist das verdammt viel dass man im Auge behalten soll. Das macht das Spiel noch etwas überladener.

Fazit: Eine schwierige Umsetzung eines faszinierenden Sports

Insgesamt ist „Harry Potter: Quidditch Champions“ ein gut gemachtes Spiel, das den Quidditch-Sport aus der Harry Potter-Welt authentisch einfängt. Allerdings ist die Umsetzung des Spiels in unserer Muggle-Welt weniger magisch als erhofft. Der Spaß des fiktiven Sports verwandelt sich schnell in eine frustrierende Erfahrung, insbesondere für Gelegenheitsspieler. Wer jedoch bereit ist, viel Zeit und Mühe zu investieren, könnte in den chaotischen Luftkämpfen eine lohnenswerte Herausforderung finden. Doch für den durchschnittlichen Spieler bleibt es vermutlich zu kompliziert, um langfristig zu fesseln. „Harry Potter: Quidditch Champions“ ist definitiv ein Erlebnis – aber nicht für jeden.

Review Wertung

6 SCORE Ein vel zu verwirrender und durcheinander geratender Sport, der aber nicht an der eigenen Komplexizität scheitert. Sondern daran dass es in der Luft einfach viel zu viele Wege gibt um sich zu bewegen. Detail-Wertung Grafik 7 Sound 5 Gameplay 8 Story 6 Motivation 6 Steuerung 6 Multiplayer 8

