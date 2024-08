Harry Potter: Quidditch Champions erscheint erst später für die Switch

Harry Potter: Quidditch Champions wird am 3. September für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen, während die Nintendo Switch-Version erst später im Jahr verfügbar sein wird. Das Spiel ist die nächste große Veröffentlichung von Warner Bros. und Portkey Games und bringt den Zauberersport auf PC und Konsole, der in Hogwarts Legacy schmerzlich vermisst wurde.

Portkey Games ist ein spezielles Verlagslabel, das Warner Bros. gegründet hat, um das Harry Potter-Franchise im Videospielbereich zu verwalten. Das erste Spiel unter diesem Label war das äußerst erfolgreiche Handyspiel Harry Potter: Hogwarts Mystery im Jahr 2018, gefolgt von weiteren Handyspielen wie Wizards Unite, Puzzles & Spells und Magic Awakened. Im Jahr 2023 veröffentlichten Portkey Games und Warner Bros. ihr erstes Konsolenspiel, das Open-World-Action-RPG Hogwarts Legacy, welches das meistverkaufte Spiel des Jahres 2023 wurde. Nun folgt Harry Potter: Quidditch Champions, das in etwa einem Monat erscheint.

Harry Potter: Quidditch Champions ist ein Fantasy-Sportspiel mit einem Einzelspieler-Karrieremodus und kompetitiven Mehrspieleroptionen. Der Titel enthält bekannte Charaktere aus der Harry Potter-Welt, einschließlich Harry Potter selbst und bietet den Spielern die Möglichkeit, ihre eigenen Hexen oder Zauberer zu erstellen. Die bisher gezeigten Ausschnitte des Spiels wirken vielversprechend, weshalb Switch-Spieler möglicherweise enttäuscht sein könnten, dass sie länger auf ihre Version warten müssen. Dies ist jedoch nichts Neues für Harry Potter-Fans auf der Switch.

Die Switch-Version von Hogwarts Legacy kam erst neun Monate nach der Veröffentlichung für PC, PS5 und Xbox Series X heraus und wies dabei eine reduzierte Grafik und Leistung im Vergleich zu den anderen Versionen auf. Ähnliches wird wahrscheinlich auch für Quidditch Champions gelten, obwohl die Switch-Version des Spiels noch nicht gezeigt wurde. Auch ein Releasedatum steht für die Nintendo Konsole noch nicht fest.

Zusammengefasst bleibt abzuwarten, wie gut Harry Potter: Quidditch Champions auf der Switch laufen wird, doch angesichts der bisherigen Erfolge von Portkey Games und Warner Bros. im Harry Potter-Franchise dürfte das Spiel auch auf dieser Plattform gut ankommen, sobald es erscheint.