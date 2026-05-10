Nintendo-Fans hoffen auf die Rückkehr eines der besten Zelda-Spiele

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Plausibel! Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Kaum ein Zelda-Spiel hat einen so legendären Ruf wie The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Das Nintendo 64-Abenteuer von 1998 gilt bis heute als eines der wichtigsten Spiele aller Zeiten. Jetzt kocht ein Gerücht wieder hoch, das viele Fans seit Jahren begleitet: Nintendo könnte doch an einem großen Ocarina of Time Remake für die Nintendo Switch 2 arbeiten. Und ich sage gleich dazu: Spielt nicht mit meinen Gefühlen!

Der Grund für den neuen Hype ist nicht nur Zelda selbst, sondern eine andere Nintendo-Ankündigung. Nintendo hat vor wenigen Tagen überraschend ein neues Star Fox für Switch 2 angekündigt. Das Spiel basiert auf Star Fox 64, erscheint am 25. Juni 2026 und wird mit neuer Grafik, überarbeiteten Figuren, zusätzlichen Modi und Online-Features neu aufgebaut. Genau das macht Zelda-Fans hellhörig. Denn derselbe Leaker, der zuvor von einem neuen Star Fox-Projekt sprach, brachte auch ein mögliches Ocarina of Time-Remake ins Gespräch, dass ich eigentlich nicht am Radar hatte, weil es so unglaubwürdig wirkte. Oder ich es nicht wahr haben wollte, dass dies wirklich passieren kann/soll.

Warum die Star Fox-Enthüllung so wichtig war

Der bekannte Insider NateTheHate hat bereits im März behauptet(via Reddit), dass Nintendo nicht nur an Star Fox, sondern auch an einem Ocarina of Time Remake für die zweite Jahreshälfte 2026 arbeitet. Damals klang das für viele noch nach Wunschdenken. Vielleicht schon ein wenig zu übertrieben. Nach der offiziellen Star Fox-Enthüllung sieht die Sache anders aus. Viele Fans nehmen das Zelda-Gerücht nun deutlich ernster, weil ein wichtiger Teil des ursprünglichen Leaks eingetroffen ist.

Natürlich bedeutet das noch keine Bestätigung. Auch gute Insider liegen nicht immer richtig. NateTheHate selbst soll nach der Star Fox-Ankündigung vorsichtiger mit genauen Datumsangaben geworden sein, weil sich Nintendo-Pläne offenbar kurzfristig ändern können. Beim Star Fox-Releasedatum lag er nur wenige Tage daneben (via X.com), daher will er künftig aber keine exakten Termine mehr nennen.

Trotzdem ist der Zusammenhang spannend. Star Fox 64 und Ocarina of Time sind beide N64-Klassiker. Beide erhielten 2011 bereits 3DS-Versionen. Wenn Nintendo nun Star Fox 64 für Switch 2 neu auflegt, wirkt ein Ocarina of Time-Projekt plötzlich weniger abwegig.

Ein Remake, kein einfaches HD-Remaster?

Besonders interessant sind die Details, die aktuell im Umlauf sind. Angeblich soll es sich nicht nur um ein simples HD-Remaster handeln. Der Leak spricht von einem vollständigen Neuaufbau von Grund auf. Das Projekt ist angeblich seit 2022 in Entwicklung. Außerdem wird Monolith Soft als möglicher Mitentwickler genannt, was durchaus plausibel klingt. Nintendo soll das Spiel demnach in einer möglichen Juni-Direct zeigen und Ende 2026 veröffentlichen.

Das wäre ein riesiger Schritt. Ein einfaches Remaster würde vor allem Auflösung, Texturen und Steuerung verbessern. Ein echtes Remake könnte dagegen das N64-Hyrule komplett neu inszenieren, Dungeons überarbeiten, Kämpfe modernisieren und die Welt größer wirken lassen. Genau deshalb vergleichen einige Fans das Gerücht bereits mit einem Projekt im Stil von Final Fantasy 7 Remake. Dieser Vergleich ist aber gefährlich, weil Nintendo dafür bisher keine Grundlage geliefert hat. Eine mögliche Aufteilung in zwei Spiele steht auch im Raum, konnte ich allerdings bisher nicht verifizieren bzw. würde es für mich auch keinen Sinn machen. Wo würde man bei diesem Titel einen harten Cut machen?

Sicher ist nur (aus meiner Sicht): Sollte Nintendo tatsächlich Ocarina of Time tatsächlich neu auflegen, müsste das Projekt sehr² vorsichtig umgesetzt werden. Das Original ist für viele Spieler nicht irgendein Klassiker, sondern ein Stück Gaming-Geschichte. Jede Änderung an Tempo, Dungeons, Musik oder Atmosphäre würde sofort diskutiert werden.

Warum Ocarina of Time perfekt zur Switch 2 passen würde

Aus Nintendos Sicht wäre ein solches Remake trotzdem sehr logisch. Die Switch 2 hat stark begonnen – beinahe 20 Millionen verkaufte Geräte – und braucht in den kommenden Monaten große Exklusivtitel, die Nostalgie und neue Technik verbinden. Ein OoT-Remake könnte genau das bringen. Der Name allein würde schon für ein mächtiges Ausrufezeichen sorgen.

The Legend of Zelda ist außerdem eine der stärksten Marken von Nintendo. Nach Breath of the Wild und Tears of the Kingdom kennen viele jüngere Spieler vor allem das Open-World-Zeitalter des Franchises. Ein modernes Ocarina of Time könnte ihnen zeigen, warum die klassische 3D-Zelda-Formel so wichtig war: Dungeons, Items, Musik, Zeitreise, Ganondorf und eine klar geführte Abenteuerstruktur. Kein ewiges Sammeln von Items oder Basteln von Fahrzeugen.

Gleichzeitig könnte Nintendo ältere Fans (wie mich) direkt treffen. Viele Spieler wünschen sich seit Jahren eine moderne Version von Kokiri Forest, Hyrule Field, dem Waldtempel, dem Wassertempel oder Schloss Hyrule. Auf Switch 2 könnte das Spiel technisch deutlich anders wirken als auf Nintendo 64 oder 3DS.

Die große Gefahr: Zu viel verändern oder zu wenig bieten

Genau darin liegt aber auch das Risiko. Wenn Nintendo zu wenig verändert, fragen sich viele Spieler, warum sie den Titel aus ihrer Kindheit erneut kaufen sollen. Wenn Nintendo zu viel verändert, könnte der Kern verloren gehen. Keinen leichten Weg, denn sich hier Nintendo vermutlich selbst auferlegt hat, sollten die Leaks tatsächlich stimmen.

Star Fox könnte hier ein Hinweis sein. Der Switch 2-Ableger bleibt soll nah am Original sein. Übertragen auf The Legend of Zelda könnte das bedeuten: bekannte Struktur, neue Technik, bessere Kamera, modernere Kämpfe, vielleicht zusätzliche Komfortfunktionen und mehr erzählerische Details. Ob Nintendo diesen Weg wirklich geht, ist aber offen, zumal hier alles noch sehr spekulativ ist. Eine Ankündigung im Juni-Nintendo Direct? Jetzt fehlt nur noch ein Half-Life 3 im GTA 6-Jahr 2026 und dann sprechen wir vom größten Gaming-Jahr das wir gefühlt jemals hatten (und haben werden). Hyaa!

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