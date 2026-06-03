Final Fantasy VII Rebirth: Switch 2- und Xbox-Spieler bekommen jetzt einen der größten RPG-Hits

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Final Fantasy VII Rebirth ist ab sofort nicht mehr nur ein PlayStation- und PC-Thema. Square Enix hat den gefeierten zweiten Teil des Remake-Projekts jetzt auch für Nintendo Switch 2 und Xbox Series X/S (sowie Xbox auf PC mit Play Anywhere) veröffentlicht. Damit erreicht eines der wichtigsten Rollenspiele der letzten Jahre ein deutlich größeres Publikum.

Das ist mehr als nur ein weiterer Port. Mit diesem Schritt macht der japanische Videospielehersteller seine neue Multiplattform-Strategie deutlich sichtbar. Final Fantasy VII Remake Intergrade und Final Fantasy VII Rebirth sind nun auf Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S, PS5 und PC verfügbar. Spieler können die ersten beiden Teile der Trilogie also auf allen modernen Plattformen nachholen, bevor der dritte Teil erscheint.

Worum geht es in Final Fantasy VII Rebirth?

Rebirth setzt die Geschichte nach der Flucht aus Midgar fort. Cloud, Tifa, Barret, Aerith und Red XIII reisen durch eine größere Welt, während Sephiroth immer stärker in den Mittelpunkt rückt. Dazu kommen bekannte Figuren wie Yuffie und Cait Sith. Final Fantasy VII Rebirth ist ein riesiges Rollenspiel mit großen Gebieten, vielen Nebeninhalten, spektakulären Kämpfen und aufwendigen Zwischensequenzen.

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Und wie läuft es auf der Switch 2? Erste Technik-Eindrücke beschreiben die Switch 2-Version als solide, aber sichtbar kompromissbehaftet. Tom’s Guide nennt etwa eine stabile tragbare Erfahrung, weist aber auf geringere Texturqualität, Pop-in und ein 30-FPS-Limit hin. Wie auch schon bei Resident Evil Requiem gibt es Abstriche auf der Nintendo-Konsole, die wir allerdings auch so erwartet haben.

Neue Strategie von Square Enix

Der Release zeigt klar, wohin der Final Fantasy-Entwickler gehen will. Große Marken sollen nicht mehr zu lange auf einzelne Plattformen beschränkt bleiben. Gerade Final Fantasy VII ist dafür ein starkes Signal, weil es unmittelbar mit der ersten PlayStation-Konsole in Verbindung steht. Jetzt stehen Switch 2 und Xbox gleichzeitig im Mittelpunkt.

Für Spieler ist das die beste Nachricht. Mehr Plattformen bedeuten mehr Auswahl. Und für Square Enix bedeutet es: Mehr Menschen können Cloud, Tifa, Aerith und Sephiroth erleben, bevor der dritte Teil der Trilogie erscheint. Und wenn dieser tatsächlich 2027 kommt, dann sehr wahrscheinlich für alle aktuellen Konsolen samt PC.

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