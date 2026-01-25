Final Fantasy VII Remake Part 3 spielbar – Game-Director bestätigt Fortschritt

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Arbeiten an Final Fantasy VII Remake Part 3 laufen offenbar besser als wir erwartet hatten. Der abschließende Teil der Remake-Trilogie hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Das Spiel ist bereits vollständig spielbar und befindet sich in einer aktiven Polishing-Phase. Diese Neuigkeiten kommen direkt von Serien-Director Naoki Hamaguchi, der in einem Interview einen seltenen Einblick in den aktuellen Entwicklungsstand gab.

Damit wird klar: Square Enix befindet sich nicht mehr in der Phase grundlegender Spielmechaniken oder Story-Struktur, sondern arbeitet gezielt an Feinschliff, Qualität und Präsentation. Für ein Projekt dieser Größenordnung ist das ein entscheidender Schritt.

Hamaguchi betonte gegenüber Polygon.com, dass die Produktion nach Plan läuft und interne Zeitvorgaben eingehalten werden. Wörtlich erklärte er: „Was die dritte Tranche angeht, glaube ich, dass wir sehr gut vorankommen. Wir haben uns einen Zeitplan gesetzt und ich glaube, dass wir die gesetzten Meilensteine ​​pünktlich erreichen.“

Gerade bei Großprojekten wie diesem sind Verzögerungen fast schon üblich. Umso bemerkenswerter ist die Aussage, dass die „gesetzten Meilensteine“ tatsächlich erreicht werden. Hamaguchi lobte dabei ausdrücklich das Team hinter dem Spiel: Er sei dankbar für die Arbeit der Entwickler und habe „so viel Respekt“ vor deren Einsatz an diesem Projekt.

Final Fantasy VII Remake Part 3 ist auf Schiene – Erscheint es bereits 2027?

Das deutet darauf hin, dass Square Enix aus früheren Produktionsphasen der Reihe gelernt hat. Bereits Final Fantasy VII Remake und Rebirth galten als technisch aufwendig und narrativ komplex. Der dritte Teil scheint nun von einer stabileren Produktionsbasis zu profitieren. Besonders wichtig ist Hamaguchis Bestätigung, dass das Spiel bereits spielbar ist. Er sagte: „Ich glaube, dass das Spiel technisch gesehen zum jetzigen Zeitpunkt spielbar ist, aber wir arbeiten noch daran, es so weit zu verbessern, dass wir es unseren Spielern in der gewünschten Qualität präsentieren können.“

Das bedeutet: Kernsysteme, Levelstruktur, Kampfsystem und Story-Ablauf stehen. Jetzt geht es um Balancing, Fehlerbehebung, Animationen, Übergänge, Effekte und Performance. Genau diese Phase entscheidet darüber, ob ein Spiel am Ende „gut“ oder „legendär“ wird. Für Final Fantasy-Fans ist das ein starkes Signal. Die größte kreative Arbeit ist abgeschlossen, der Fokus liegt nun darauf, das Erlebnis so hochwertig wie möglich zu machen. Das erhöht die Chance, dass der finale Teil technisch sauberer und runder erscheint als viele moderne AAA-Titel zum Launch.

Beliebte Mini-Spiele kehren zurück

Ein weiteres spannendes Detail betrifft die Rückkehr von Minispielen. Hamaguchi bestätigte, dass sie auch im dritten Teil eine wichtige Rolle spielen werden, besonders das ikonische Snowboard-Segment aus dem Original von 1997. Er erklärte dazu: „Snowboarden! Das ist etwas, woran die Fans ganz tiefe Erinnerungen haben!“ Gleichzeitig stellte er klar, dass es mehr als nur ein kurzer Bonus sein wird: „Uns ist klar, dass es nicht nur ein einfaches Snowboard-Minispiel sein wird. Wir wollen sicherstellen, dass es in die Geschichte eingebunden wird.“

Das deutet darauf hin, dass Square Enix versucht, Nostalgie mit moderner Erzählweise zu verbinden. Das Minispiel soll also nicht isoliert stehen, sondern narrativ eingebunden werden. Neben dem Entwicklungsstand bestätigte Hamaguchi noch etwas anderes: Der offizielle Titel von Part 3 wurde bereits gewählt. Laut ihm gab es zuletzt nur noch zwei Optionen. Die endgültige Entscheidung traf Serienveteran Tetsuya Nomura.

„Nach seiner Rückkehr von der Paris Games Week hat er sich für einen entschieden, daher kann ich sagen, dass der Titel vergeben ist..“, so Hamaguchi.

Der Name wird allerdings noch geheim gehalten. Die Enthüllung dürfte Teil einer größeren Marketingphase sein.

Final Fantasy VII Remake Part 3 markiert das Ende der neu interpretierten Saga rund um Cloud, Sephiroth und Midgar. Derzeit gibt es noch keinen Release-Termin. Es soll für PS5, Xbox Series, Switch 2 und PC erscheinen. Bei einem Spiel dieser Größe gehen wir davon aus, dass wir mindestens noch ein Jahr davon entfernt sind, wenn es heute heißt „Content Complete“. Das würde auch in den immer wieder erwähnten Zeitplan passen, dass wir auf Part 3 nicht so lange warten müssen, wie auf Rebirth.

