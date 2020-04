Wie viele Kapitel enthält Final Fantasy 7 Remake?

Final Fantasy 7 Remake - (C) Square Enix

Vor der Veröffentlichung von Final Fantasy 7 Remake gab Square Enix an, dass es so lange dauern würde wie ein echtes Spiel. Wie lange es dauert, um das FF7-Remake zu schlagen? Je nach Spielstil zwischen 30 und 50 Stunden.

Wie bei vielen Spielen ist auch das Final Fantasy 7 Remake in Kapitel unterschiedlicher Länge unterteilt. Das Abschließen von Kapiteln hilft den Fans zu wissen, wie weit sie durch sind. Für diejenigen, die sich fragen, gibt es hier alles, was man über die Kapitel der ersten Episode des Final Fantasy 7-Remakes wissen muss.

Die einfache Antwort ist, dass es im gesamten Spiel 18 Kapitel gibt, in denen auch 26 Nebenmissionen oder “Gelegenheitsjobs” verstreut sind. Es ist erwähnenswert, dass die Odd Jobs nur in bestimmten Kapiteln verfügbar sind. Durch das Abschließen aller 26 Nebenquests wird die Best in the Business-Trophäe freigeschaltet. Mann kann jedoch nicht alle in einem einzigen Durchgang abschließen, da die Kapitelauswahl erforderlich ist, um Nebenquests aufzunehmen, die von anderen Nebenquests auf Null gesetzt wurden. Dies ist in Kapitel 9 von Final Fantasy 7 Remake der Fall.

Hier ist eine vollständige Aufschlüsselung jedes FF7 Remake-Kapitels sowie der dazugehörigen Nebenquests in Square Enix neuestem Hit.

The Destruction of Mako Reactor 1 Fateful Encounters Home Sweet Slum (Neben-Quests- Lost Friends, Rat Problem, On the Prowl, Chadley’s Report, Nuisance in the Factory, Just Flew In from the Graveyard) Mad Dash Dogged Pursuit Light the Way A Trap is Sprung Budding Bodyguard (Neben-Quests – The Mysterious Moogle Merchant, Weapons on a Rampage, Paying Respects, Kids on Patrol, A Verified Hero, The Angel of the Slums) The Town That Never Sleeps (Neben-Quests – Burning Thighs, The Party Never Stops, A Dynamite Body , The Price of Thievery, Shears’ Counterattack. Für die Neben-Quests muss man zwei vorherige Neben-Quests gelöst haben.) Rough Waters Haunted Fight for Survival A Broken World In Search of Hope (Neben-Quests – Chocobo Search, Missing Children, Corneo’s Secret Stash, Tomboy Bandit, Secret Medicine, Subterranean Menace, The Power of Music, Malicious Goons, Wavering Heart) The Day Midgar Stood Still The Belly of the Beast Deliverance from Chaos Destiny’s Crossroads

Final Fantasy 7 Remake ist ab sofort für PS4 erhältlich. Die PC-Version sollte in einen Jahr erscheinen.

Quelle: PowerPyx