Final Fantasy 7 Remake-Trailer bestätigt scheinbar die PC-Version

Final Fantasy VII Remake - (C) Square Enix

Es ist allgemein bekannt, dass Final Fantasy 7 Remake ein Jahr lang exklusiv für PS4 ist. Obwohl wir offensichtlich nicht wissen, auf welche Plattformen es nach Ablauf dieser Exklusivitätsperiode kommen wird, sieht es so aus, als ob der PC eine davon sein wird.

Der Publisher Square Enix veröffentlichte ein Video zum Release von FF7 Remake mit einer Nachricht des Hauptproduzenten Yoshinori Kitase. Das Video schneidet ab um Gameplay- und Story-Szenen zu zeigen. Danach gibt es einen Hinweis auf die PC-Version, zum Ende des Videos.

Dies ist offensichtlich keine automatische Bestätigung, dass Final Fantasy 7 Remake auf den PC kommt. Square Enix bringt die meisten seiner Games auch für den PC, also wäre dies in einen Jahr auch möglich für das Remake von FF7. Das Video wurde im Nachhinein bearbeitet und zeigt nur mehr das PS4-Logo. Danke an VG247.

