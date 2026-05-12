„Ringe der Macht“ Staffel 3: Prime Video nennt endlich den Starttermin

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Prime Video hat den Starttermin für Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 3 offiziell bestätigt. Die neue Staffel der Fantasy-Serie startet am 11. November 2026 weltweit. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der jährlichen Upfront-Präsentation von Amazon MGM Studios. Damit ist klar, wann Fans nach Mittelerde zurückkehren können.

Die dritte Staffel spielt mehrere Jahre nach den Ereignissen der zweiten Staffel. Inhaltlich rückt Prime Video nun einen der wichtigsten Momente in der Geschichte Mittelerdes in den Mittelpunkt: den Krieg zwischen den Elben und Sauron. Der Dunkle Herrscher versucht, den Einen Ring zu schmieden, um den entscheidenden Vorteil im Krieg zu erlangen und die Völker Mittelerdes seinem Willen zu unterwerfen.

„Die Ringe der Macht“: Sauron steht in Staffel 3 stärker im Zentrum

Die ersten Informationen deuten darauf hin, dass Staffel 3 deutlich direkter auf die großen Ereignisse zusteuert, die Tolkien-Fans aus der Geschichte des Zweiten Zeitalters kennen. Nachdem Sauron in Staffel 2 stärker in den Vordergrund gerückt ist, geht es nun offenbar um seinen nächsten entscheidenden Schritt. Prime Video veröffentlichte passend zur Ankündigung auch einen ersten Blick auf die neue Staffel, der Sauron in düsterer Inszenierung zeigt.

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Damit dürfte die Serie erzählerisch näher an jenen Konflikt heranrücken, der später die gesamte Welt von Der Herr der Ringe prägt. Die Schmiedung des Einen Rings ist einer der zentralen Momente der Mythologie. Genau deshalb könnte Staffel 3 für viele Fans wichtiger werden als die bisherigen Staffeln.

Amazon MGM Studios setzt weiter stark auf Mittelerde

Amazon betont weiterhin die enorme Bedeutung der Serie für Prime Video. Laut Amazon gehört Die Ringe der Macht zu den wichtigsten globalen Serien des Dienstes. Die Serie soll weltweit mehr als 185 Millionen Zuschauer erreicht haben und zählt laut Amazon weiterhin zu den größten Faktoren für neue Prime-Mitgliedschaften.

Auch die bisherigen Staffeln werden von Amazon stark hervorgehoben. Staffel 1 bleibt nach Zuschauerzahlen innerhalb des 91-Tage-Startfensters die erfolgreichste Serienpremiere in der Geschichte von Prime Video. Staffel 2 gehört laut Amazon zu den Top 5 der meistgesehenen Fortsetzungsstaffeln des Dienstes.

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Prime Video legt in Österreich zu

Der neue Starttermin kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Prime Video auch in Österreich stark unterwegs ist. Laut aktuellen JustWatch-Daten* lag Prime Video im ersten Quartal 2026 bei einem durchschnittlichen Marktanteil von 24 Prozent und damit auf Platz 1 im österreichischen Streaming-Markt.

Im Quartalsverlauf konnte Prime Video sogar zulegen: Von 23 Prozent im Januar stieg der Anteil auf 25 Prozent im März. Auch Netflix gewann im selben Zeitraum zwei Prozentpunkte hinzu und kam im Schnitt auf 21 Prozent. Disney Plus blieb trotz eines Rückgangs von 23 auf 21 Prozent mit einem Quartalsschnitt von 22 Prozent unter den Top 3.

Damit zeigt sich: Prime Video hat in Österreich derzeit Rückenwind. Eine große Fantasy-Serie wie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bleibt für Amazon deshalb besonders wichtig. Solche Marken sorgen nicht nur für Aufmerksamkeit, sondern können auch ein wichtiger Grund sein, warum Nutzer ein Prime-Abo behalten oder neu abschließen.

Wer steckt hinter Staffel 3 der Serien-Adaption?

Die Showrunner J. D. Payne und Patrick McKay bleiben auch in Staffel 3 verantwortlich. Produziert wird die Serie von Amazon MGM Studios. Zu den Executive Producern gehören unter anderem Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell und Charlotte Brandström, die auch als Regisseurin beteiligt ist.

Die ersten beiden Staffeln wurden stark diskutiert, oft gelobt, aber auch kritisch begleitet. Mit dem Fokus auf Sauron, den Krieg gegen die Elben und den Einen Ring hat die Serie nun die Chance, einen deutlich bekannteren und dramatischeren Abschnitt der Tolkien-Geschichte zu erzählen. Die Erwartungen werden entsprechend hoch sein.

* Marktanteile auf Basis der JustWatch-Aktivität

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