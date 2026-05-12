Subnautica 2 knackt 5 Millionen Wishlists und startet Vorbestellungen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Noch bevor der Early Access überhaupt gestartet ist, erreicht Subnautica 2 bereits beeindruckende Zahlen. Entwickler Unknown Worlds Entertainment hat jetzt bestätigt, dass das Survival-Spiel inzwischen mehr als fünf Millionen Wishlists gesammelt hat.

Zusätzlich sind mittlerweile auch die Vorbestellungen live gegangen. Damit startet die nächste große Phase der Veröffentlichungskampagne und zeigt gleichzeitig, wie enorm das Interesse am Nachfolger inzwischen geworden ist.

Die Erwartungen an den Nachfolger sind riesig

Der erste Teil entwickelte sich über die Jahre zu einem der beliebtesten Survival-Spiele überhaupt. Besonders die Mischung aus Unterwasser-Erkundung, Atmosphäre und gefährlichen Kreaturen verschaffte der Reihe eine riesige Fangemeinde.

Genau deshalb beobachten viele Spieler Subnautica 2 bereits seit der ersten Ankündigung sehr genau. Vor allem der neue Koop-Modus sorgt seit Monaten für enorme Aufmerksamkeit. Erstmals können Spieler die gefährlichen Unterwasserwelten gemeinsam erkunden.

Das neue Spiel wird deutlich größer

Mit Subnautica 2 plant Unknown Worlds Entertainment die bislang ambitionierteste Version der Reihe. Laut den Entwicklern sollen die neuen Biome größer, lebendiger und gefährlicher werden als jemals zuvor.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Zusätzlich arbeitet das Studio an dynamischen Wettereffekten, neuen Kreaturen und erweiterten Basen-Systemen. Auch technisch scheint das Spiel deutlich aufwendiger zu werden. Bereits die ersten Gameplay-Szenen zeigten spürbare Fortschritte bei Beleuchtung, Animationen und Unterwasser-Effekten.

Die Wishlist-Zahlen zeigen den enormen Hype

Mehr als fünf Millionen Wishlists gelten selbst für große AAA-Spiele als außergewöhnlich starke Marke. Gerade im Survival-Genre erreicht nur eine kleine Zahl an Spielen solche Werte bereits vor Release.

Für Unknown Worlds Entertainment sind die aktuellen Zahlen deshalb ein wichtiges Signal. Das Studio dürfte den Early Access nun besonders vorsichtig vorbereiten, um den enormen Erwartungen gerecht zu werden.

Der Early Access rückt immer näher

Ein konkreter finaler Release-Termin fehlt zwar weiterhin, trotzdem wirkt es inzwischen so, als würde sich Subnautica 2 langsam auf den Start vorbereiten. Die aktivierten Vorbestellungen und die steigende Marketingaktivität sprechen jedenfalls klar dafür.

Gerade deshalb rechnen viele inzwischen damit, dass in den kommenden Wochen deutlich mehr Gameplay und neue Details veröffentlicht werden könnten.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E-Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 5 + 9? * Ich bin einverstanden, dass meine E-Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.