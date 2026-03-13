Subnautica 2 zeigt seinen neuen Basenbau und es sieht endlich so aus, wie es sein soll

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Unknown Worlds hat ein neues Entwickler-Vlog zu Subnautica 2 veröffentlicht, das sich diesmal vollständig dem Basenbausystem widmet. Gezeigt wird, wie das neue prozedurale System funktioniert und wie weit es sich vom Ansatz der Vorgänger entfernt hat. Das Ergebnis ist deutlich flexibler als alles, was die Reihe bisher geboten hat, und es beantwortet eine der häufigsten Fragen aus der Community. Kann man wirklich bauen, wie man will?

Was das prozedurale System bedeutet

Der Kernunterschied zum Basenbau aus Subnautica und Below Zero ist das Ende fester Gebäudeformen. Im ersten Teil waren Basis-Module vorgegebene Zylinder und Röhren, die man aneinanderreihte. In Subnautica 2 könnt ihr eure Basis in nahezu beliebigen Formen errichten, weil das System Geometrie prozedural generiert und anpasst. Fenster sind nicht mehr auf bestimmte Positionen beschränkt, ihr platziert sie dort, wo ihr sie haben möchtet, und das Spiel berechnet die passende Form automatisch.

Designer McDonald erklärt im Vlog, das Wesentliche sei, nicht mehr an eine bestimmte Form gebunden zu sein. Das klingt nach einem technischen Detail, hat aber in der Praxis spürbare Auswirkungen auf kreative Freiheit. Kurz gesagt: Wer weiß, wie er bauen will, kann das jetzt auch tun.

Beleuchtung, Farbe und Dekoration

Neben der Grundstruktur zeigt das Vlog auch die Innengestaltung. Spieler können Beleuchtung individuell anpassen, Wände und Oberflächen einfärben und den Innenraum mit Dekorationsobjekten ausstatten. Das geht weit über die Funktionalität des ersten Teils hinaus, in dem Basen hauptsächlich als Ressourcenlager und Werkstätten dienten. Wie weit die Dekoration geht und wie viele Objekte zur Verfügung stehen werden, ist noch nicht vollständig kommuniziert, der Vlog zeigt aber konkrete Beispiele, die den Eindruck eines echten Heimat-Builds hinterlassen. Der Koop-Modus für bis zu vier Spieler ist ebenfalls bestätigt, gemeinsames Bauen gehört zum Design.

Wann und wo Subnautica 2 erscheint

Subnautica 2 soll noch 2026 in den Early Access starten, auf PC über Steam sowie Xbox Series X und S. Ein genaues Datum gibt es weiterhin nicht. Das Spiel ist ab Tag eins im Xbox Game Pass Ultimate enthalten. Der Early-Access-Zeitraum ist auf zwei bis drei Jahre ausgelegt, ein vollständiger Release ist frühestens 2028 zu erwarten. Der Entwickler Unknown Worlds hat seit dem Studio-Umbau 2025 mit neuem Studiochef Steve Papoutsis eine neue Führungsebene. Der Rechtsstreit mit Publisher Krafton um zurückgehaltene Boni der ehemaligen Gründer läuft weiterhin, hat die Entwicklung nach aktuellem Stand aber nicht nennenswert verlangsamt. Subnautica 2 ist aktuell das meistgewünschte Spiel auf Steam.

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