Subnautica 2 verschoben – Schlammschlacht zwischen Entwicklern und Publisher

Klaus KainzEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Subnautica 2 wird zum Zündstoff zwischen Entwicklerstudio Unknown Worlds Entertainment und dem Publisher KRAFTON. Ursprünglich war der Early-Access-Release vom Sequel des beliebten Tauchabenteuers für 2025 geplant, ist nun aber ins nächste Jahr verschoben worden. Damit nicht genug: Anfang Juli kündigte KRAFTON drei Mitgründer des Subnautica-Studios – diese wollen nun klagen.

Die Kündigung sorgte für Spekulationen. Denn der koreanische Herausgeber erspare sich dadurch eine Bonuszahlung von 250 Millionen US-Dollar an die Entwickler (via The Gamer). KRAFTON sieht die Schuld aber bei den entlassenen Studiogründern Charlie Cleveland, Max McGuire und Ted Gill. Diese hätten “die ihnen übertragene Verantwortung nicht wahrgenommen, was zu ihrer Entlassung führte” (via Insider Gaming). Die Koreaner sind angeblich mit dem Entwicklungsfortschritt von Subnautica 2 unzufrieden.

Leak: Hat Subnautica 2 zu wenig Content?

Nun ist ein Dokument geleakt, das die Darstellung von KRAFTON bekräftige. „Obwohl das Spiel viele Inhalte enthält, fehlt es ihm derzeit an der Frische und dem Umfang, den man von einer Fortsetzung erwartet”, heißt es in einem internen Dokument, das auf Reddit gepostet wurde. Der Publisher bemängelt etwa die geringe Anzahl an Biomen, Fahrzeugen und Leviathanen. Auch ein Spielmodus fehle.

Inzwischen bestätigte KRAFTON laut Insider Gaming die Echtheit der Präsentation: „Dieses Dokument, das in den sozialen Medien kursiert und über das verschiedene Seiten berichteten, ist tatsächlich Teil einer internen Meilensteinprüfung, die im Rahmen des Subnautica 2-Projekts durchgeführt wurde.”

Entwickler von Subnautica 2 wollen gegen KRAFTON klagen

Trotz Aufforderung, sich dem Spiel zu widmen, soll es Cleveland vorgezogen haben, “sich auf ein persönliches Filmprojekt zu konzentrieren”, sagt der Publisher. Dieser gab nun rechtliche Schritte bekannt. „Wir haben jetzt eine Klage gegen KRAFTON eingereicht: Die Details sollten demnächst (zumindest größtenteils) öffentlich werden – ihr alle verdient die ganze Geschichte“, gab er auf Reddit bekannt.

Mit über 5 Millionen verkauften Einheiten erfreute sich der erste Ableger von Subnautica besonders auf PC großer Beliebtheit. Drei Jahre nach Release absorbierte KRAFTON im Oktober 2021 das zuständige Unknown Worlds Entertainment. Der koreanische Publisher entstand wiederum 2018 aus dem gigantischen Erfolg von PUBG, das den Grundstein für das moderne Battle-Royale-Genre legte.

Fragen & Antworten