Subnautica 2 Player Count erreicht über 400.000 Spieler in weniger als einer Stunde

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit diesem Start hat selbst die Survival-Community offenbar nicht gerechnet. Der Subnautica 2 Player Count schoss direkt nach dem Early-Access-Release massiv nach oben und erreichte innerhalb kürzester Zeit gewaltige Zahlen auf Steam.

Bereits in weniger als einer Stunde knackte das Spiel die Marke von über 400.000 gleichzeitigen Spielern. Kurz darauf stieg der Peak sogar weiter an und machte Subnautica 2 plötzlich zu einem der meistgespielten Titel auf der gesamten Plattform.

Damit schlägt das Spiel sogar mehrere AAA-Hits

Besonders beeindruckend ist der Vergleich mit anderen großen Releases aus 2026. Laut aktuellen Zahlen liegt der Subnautica 2 Player Count bereits über mehreren bekannten AAA-Spielen der letzten Monate.

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Sogar Titel wie Crimson Desert oder Resident Evil Requiem wurden beim Steam-Peak offenbar übertroffen. Zeitweise gehörte Subnautica 2 sogar zu den vier meistgespielten Games auf Steam überhaupt.

Auch die Verkaufszahlen wirken riesig

Parallel zum starken Spieleransturm soll sich das Spiel zusätzlich extrem schnell verkauft haben. Mehrere Berichte sprechen von über einer Million verkaufter Exemplare innerhalb der ersten Stunde. Wenig später war bereits von zwei Millionen Verkäufen die Rede.

Besonders bemerkenswert bleibt dabei, dass es sich aktuell noch um eine Early-Access-Version handelt. Viele große Features und Inhalte sollen erst in den kommenden Jahren folgen.

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Der Hype rund um das Spiel war schon vorher enorm

Ganz überraschend kommt der Erfolg allerdings nicht. Bereits vor Release galt Subnautica 2 als meistgewünschtes Spiel auf Steam und sammelte Millionen Wishlists.

Zusätzlich sorgten Koop-Features, neue Unterwasserwelten und die deutlich größere Spielwelt schon Monate vor Launch für enorme Aufmerksamkeit. Genau deshalb rechneten viele bereits mit einem starken Start — allerdings offenbar nicht in dieser Größenordnung.

Für Unknown Worlds ist das ein gewaltiger Erfolg

Nach den schwierigen Monaten rund um interne Konflikte und rechtliche Auseinandersetzungen dürfte der enorme Launch für Unknown Worlds Entertainment besonders wichtig sein.

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Der aktuelle Subnautica 2 Player Count zeigt jedenfalls schon jetzt, dass das Interesse an der Reihe größer ist als jemals zuvor. Und da das Spiel noch mehrere Jahre weiterentwickelt werden soll, könnten die Zahlen in Zukunft sogar noch weiter steigen.

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