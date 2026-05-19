Forza Horizon 6 Premium Edition soll bereits über 140 Millionen Dollar umgesetzt haben

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Obwohl das eigentliche Spiel erst jetzt offiziell erscheint, sorgt die Forza Horizon 6 Premium Edition bereits für beeindruckende Zahlen. Laut aktuellen Berichten soll Microsoft mit der teuersten Version des Rennspiels schon über 140 Millionen US-Dollar umgesetzt haben.

Der Grund dafür liegt vor allem im kostenpflichtigen Early Access. Käufer der Premium-Version konnten bereits mehrere Tage vor dem offiziellen Launch loslegen. Genau dieses Modell scheint für Xbox Game Studios und Playground Games jetzt massiv aufzugehen.

Über eine Million Spieler waren schon vor Release unterwegs

Besonders bemerkenswert ist die geschätzte Spielerzahl. Laut mehreren Berichten waren bereits vor dem eigentlichen Release über 1,1 Millionen Spieler in Forza Horizon 6 aktiv.

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Da der Early Access ausschließlich über die Premium-Version verfügbar war, gehen viele Analysten davon aus, dass ein großer Teil dieser Nutzer tatsächlich die rund 120 Euro teure Edition gekauft hat. Genau dadurch entstehen die aktuell diskutierten Umsatzschätzungen von weit über 140 Millionen Dollar.

Auch auf Steam erreicht das Spiel Rekorde

Zusätzlich sorgt das Rennspiel bereits auf Steam für enorme Zahlen. Kurz nach dem Start des Early Access erreichte Forza Horizon 6 über 170.000 gleichzeitige Spieler und übertraf damit den Vorgänger deutlich.

Vor allem das neue Japan-Setting, die große Open World und die starke Technik sorgen aktuell für viel Aufmerksamkeit. Mehrere Reviews bezeichnen das Spiel bereits jetzt als eines der besten Rennspiele der letzten Jahre.

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Die Premium-Version bietet deutlich mehr Inhalte

Die Forza Horizon 6 Premium Edition enthält neben dem Early Access auch zukünftige DLCs, VIP-Boni, Fahrzeugpakete und zusätzliche Erweiterungen. Genau diese Kombination scheint viele Fans überzeugt zu haben.

Interessant ist dabei vor allem, dass selbst Game-Pass-Nutzer zusätzlich Geld investieren mussten, um früher spielen zu können. Trotzdem scheint die Nachfrage überraschend hoch ausgefallen zu sein.