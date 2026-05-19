Dune Awakening Update 1.4 startet zusammen mit dem DLC „The Water Wars“

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Für Dune: Awakening beginnt jetzt eine der bislang größten Erweiterungen seit Release. Entwickler Funcom hat offiziell das Dune Awakening Update 1.4 veröffentlicht und gleichzeitig den neuen DLC The Water Wars gestartet.

Im Mittelpunkt steht diesmal ein groß angelegter Konflikt um die wichtigste Ressource des Planeten: Wasser. Laut Funcom soll das Update vor allem das Endgame erweitern und den PvP-Bereich deutlich dynamischer machen.

Wasser wird jetzt zum Zentrum des Krieges

Mit The Water Wars entstehen auf Arrakis neue Konfliktzonen, in denen Fraktionen um Wasserreserven kämpfen. Spieler können dabei Außenposten einnehmen, Versorgungslinien angreifen und spezielle Ressourcen kontrollieren.

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Besonders interessant ist dabei das neue territoriale System. Je mehr Gebiete eine Fraktion kontrolliert, desto größer werden ihre Vorteile beim Crafting und bei bestimmten Handelsrouten. Genau dadurch soll langfristig mehr Konkurrenz zwischen Spielern entstehen.

Das Update erweitert auch PvE und Technik

Das Dune Awakening Update 1.4 konzentriert sich allerdings nicht nur auf PvP. Zusätzlich integriert Funcom neue Missionen, Sandwurm-Events und weitere Gebiete in der offenen Spielwelt.

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Außerdem wurden Performance, Server-Stabilität und KI-Verhalten verbessert. Gerade in großen Kämpfen kam es zuletzt immer wieder zu technischen Problemen. Genau deshalb dürfte das neue Update für viele Spieler besonders wichtig sein.

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Auch neue Ausrüstung und Fahrzeuge sind dabei

Zusätzlich bringt das Update mehrere neue Waffen, Fahrzeuge und Rüstungen ins Spiel. Besonders die neuen Wüstenfahrzeuge sollen längere Reisen und große Fraktionsschlachten deutlich angenehmer machen.

Laut Funcom wurde zudem das Balancing zahlreicher Klassen überarbeitet. Einige Builds galten zuletzt als deutlich zu stark und sorgten regelmäßig für Frust in PvP-Gebieten.

Für Funcom ist das Update besonders wichtig

Nach dem starken Launch bleibt Dune: Awakening eines der größten Projekte in der Geschichte von Funcom. Entsprechend wichtig dürfte es für das Studio sein, die Community langfristig aktiv zu halten.

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Mit dem Dune Awakening Update 1.4 versucht der Entwickler jetzt offenbar genau das. Die Mischung aus neuen PvP-Systemen, Endgame-Inhalten und technischen Verbesserungen könnte deshalb entscheidend für die Zukunft des Spiels werden.

Hier geht es zu unserer Game Review von der PC-Version des Spiels.