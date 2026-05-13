Dune: Awakening – Server Transfers und Schließungen sorgen für Unruhe
Für Dune: Awakening kündigt Funcom jetzt Server-Transfers und Schließungen an. Viele Spieler müssen sich auf Veränderungen einstellen.
Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Für Dune: Awakening wird sich in den kommenden Wochen im Bezug auf die Server offenbar einiges verändern. Entwickler Funcom hat angekündigt, mehrere Server zusammenzulegen und Spielern gleichzeitig neue Transfer-Möglichkeiten anzubieten.
Der Hintergrund dafür ist die aktuelle Server-Auslastung. Während einige Welten weiterhin stark gefüllt sind, kämpfen andere inzwischen mit deutlich weniger aktiven Spielern. Genau deshalb reagiert Funcom jetzt mit umfassenden Anpassungen an der Serverstruktur.
Spieler sollen ihre Fortschritte vom Server behalten können
Besonders wichtig dürfte für viele sein, dass Charaktere und Fortschritte bei den geplanten Transfers erhalten bleiben sollen. Laut Funcom arbeitet das Studio daran, den Wechsel zwischen Servern möglichst unkompliziert umzusetzen.
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Gerade bei einem Survival-MMO wie Dune: Awakening ist das ein sensibles Thema. Schließlich investieren viele Spieler hunderte Stunden in Basen, Ressourcen und Fraktionen. Umso wichtiger dürfte es für das Studio sein, größere Verluste oder technische Probleme zu vermeiden.
Das Spiel kämpft weiter mit typischen MMO-Problemen
Seit dem Release sorgt Dune: Awakening immer wieder für Diskussionen rund um Balance, Performance und Server-Stabilität. Besonders zu Stoßzeiten klagten Spieler mehrfach über Warteschlangen, Verbindungsprobleme und instabile Gebiete.
Trotzdem entwickelt sich das Spiel für Funcom weiterhin wirtschaftlich erfolgreich. Vor allem die Mischung aus Survival-Gameplay, PvP-Zonen und der bekannten Sci-Fi-Lizenz sorgt nach wie vor für großes Interesse.
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Die langfristige Zukunft von Dune: Awakening bleibt wichtig
Die angekündigten Server-Zusammenlegungen zeigen gleichzeitig, wie stark sich ein Live-Service-Spiel nach dem Launch verändern kann. Für Funcom dürfte jetzt vor allem entscheidend sein, die aktive Community langfristig stabil zu halten.
Zusätzlich arbeitet das Studio bereits an weiteren Inhalten und neuen Gebieten für die Wüstenwelt von Arrakis. Genau deshalb dürften die aktuellen Änderungen vor allem als Vorbereitung für kommende Updates gedacht sein.
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Weitere Anpassungen könnten schon bald folgen
Aktuell hat Funcom noch nicht alle Details zu den geplanten Schließungen veröffentlicht. Trotzdem rechnen viele bereits damit, dass in den kommenden Monaten weitere Server-Anpassungen für Dune: Awakening folgen könnten.
Gerade bei großen Online-Spielen gehören solche Maßnahmen inzwischen fast zum normalen Live-Service-Alltag. Entscheidend wird am Ende vor allem sein, wie stabil und reibungslos die Transfers tatsächlich funktionieren.
Hier geht es zu unserer Game Review von der PC-Version des Spiels.
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