Dune Awakening Update entfernt PvP-Zwang: Neue Patch-Details im Überblick

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Für viele war es einer der größten Kritikpunkte: PvP-Zwang in bestimmten Gebieten. Jetzt reagiert Funcom – und ändert genau dieses System mit einem neuen Update grundlegend. Mit dem aktuellen Patch verabschiedet sich Dune Awakening teilweise vom verpflichtenden Spieler-gegen-Spieler-Kampf. Stattdessen wird das System so angepasst, dass PvP nicht mehr zwangsläufig Teil bestimmter Aktivitäten ist. Damit geht das Spiel einen Schritt auf jene zu, die lieber kooperativ oder allein unterwegs sind.

Die Änderung kommt nicht aus dem Nichts. In der Community wurde der PvP-Zwang schon länger diskutiert, viele Spieler fühlten sich dadurch aus Inhalten ausgeschlossen oder unter Druck gesetzt. Genau darauf scheint Funcom jetzt zu reagieren, wie auch aus den Patch-Infos hervorgeht.

PvE-Spieler bekommen mehr Freiheiten

Konkret bedeutet das Update: Bestimmte Bereiche und Aktivitäten lassen sich künftig auch ohne direkten PvP-Kontakt erleben. Das ist vor allem für Spieler interessant, die sich auf Erkundung, Aufbau oder Story konzentrieren wollen. Gerade in einem Survival-Spiel wie Dune Awakening kann erzwungener PvP schnell frustrierend werden – etwa wenn Fortschritt durch andere Spieler unterbrochen wird.

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Mit der Anpassung versucht Funcom offenbar, beide Spielstile besser unter einen Hut zu bringen. PvP verschwindet dabei nicht komplett, bleibt aber stärker optional.

Reaktion auf Feedback deutlich spürbar

Dass das System jetzt angepasst wird, zeigt, wie stark Community-Feedback inzwischen in die Entwicklung einfließt. Schon kurz nach Release wurde deutlich, dass nicht alle Spieler den gleichen Fokus haben. Während einige gezielt PvP suchen, wollen andere die Welt von Arrakis eher als Sandbox erleben. Das Update wirkt deshalb wie ein klassischer Balance-Schritt, der das Spiel breiter zugänglich machen soll.

Weitere Änderungen im Patch

Neben der PvP-Anpassung bringt das Update auch mehrere kleinere Verbesserungen. Dazu zählen technische Optimierungen, Bugfixes und Anpassungen am allgemeinen Spielfluss. Details dazu fallen im Vergleich zur PvP-Änderung zwar weniger ins Gewicht, tragen aber dazu bei, dass sich das Spiel insgesamt runder anfühlt.

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Gerade bei einem Live-Service-Titel sind solche Updates entscheidend, um die Spieler langfristig zu halten. Einen Übersicht über weitere Inhalte für 2026 findest du hier.

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