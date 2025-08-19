Dune: Awakening Roadmap enthüllt Updates bis 2026 – Gratis-Content und neue DLCs

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Was verrät die neue Roadmap von Dune: Awakening? Seit dem Launch im Juni hat sich der Titel als spannendes Survival-MMO etabliert, doch der Weg war nicht ohne Stolpersteine. Viele Fans beklagten Probleme im Endgame und forderten mehr Anreize, um langfristig auf Arrakis zu bleiben. Nun hat Entwickler Funcom reagiert und eine detaillierte Roadmap bis Sommer 2026 vorgestellt.

Damit wissen Spieler erstmals genau, welche kostenlosen Story-Updates und kostenpflichtigen DLCs sie in den nächsten Monaten erwarten können. Schon im September 2025 fällt der Startschuss mit gleich zwei Erweiterungen: einer kostenlosen Story-Fortsetzung und einem neuen DLC.

September 2025: Chapter 2 und „The Lost Harvest“ DLC

Die ersten großen Inhalte starten im Herbst:

Chapter 2 Free Update Neue Hauptmissionen für die Story Charakter-Re-Customization Neue Verträge in Arrakeen und Harko Village Dynamische Begegnungen & neue Rüstungssets

The Lost Harvest DLC Exklusives neues Fahrzeug Frischer Gebäude-Tileset Umfangreiche Vertragskette mit neuen Orten Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten



Besitzer der Deluxe- oder Ultimate-Edition bekommen „The Lost Harvest“ kostenlos. Alle anderen müssen den DLC einzeln oder über den Season Pass erwerben.

Anfang 2026: Chapter 3 und „Raiders of the Broken Lands“

Der nächste große Block an Content ist für das erste Quartal 2026 geplant. Hier geht es mit der Story weiter, während das neue DLC zusätzliche Inhalte und Belohnungen bringt:

Chapter 3 Update : Neue Missionen und Events, die den roten Faden der Story weiterspinnen.

: Neue Missionen und Events, die den roten Faden der Story weiterspinnen. Raiders of the Broken Lands DLC: Bietet exklusive Inhalte, vermutlich neue Orte und kosmetische Erweiterungen.

Noch hält sich Funcom mit Details zurück, doch klar ist: Die Strategie, Gratis-Updates und Premium-DLCs gleichzeitig zu veröffentlichen, zieht sich durch die gesamte Roadmap.

Frühjahr 2026: Chapter 4 und „The Water Wars“

Zwischen April und Juni 2026 folgt der nächste große Schritt:

Chapter 4 Update – erneut mit kostenlosen Story-Inhalten und neuen Verträgen.

– erneut mit kostenlosen Story-Inhalten und neuen Verträgen. The Water Wars DLC – vermutlich mit neuen Mechaniken rund um die wichtigste Ressource des Wüstenplaneten.

Fans dürfen sich auf weitere kosmetische Items, neue Bau-Elemente und Story-Inhalte freuen. Noch sind die genauen Details geheim, doch schon der Titel „Water Wars“ sorgt für Spekulationen.

Wie geht Funcom mit Kritik der Spieler um?

Ein Thema, das die Community spaltet, ist das PvE-Balancing. Vor kurzem wurden Tier-6-Ressourcen in Nicht-PvP-Zonen erhöht, um Solo-Spielern mehr Chancen zu geben. Einige begrüßten diese Änderung, während andere den Verlust der Herausforderung kritisierten.

Auch das Endgame, speziell die Deep Desert, sorgt weiterhin für Diskussionen. Die Entwickler kündigten jedoch Anpassungen an:

Salvagebare Fahrzeuge sollen eingeführt werden

sollen eingeführt werden Cobalt-Paste wird in Menge angepasst

wird in Menge angepasst Carrier-Ornithopter erhält neue Cargo-Container

Mit dem neuen Fahrplan zeigt Funcom, dass Dune: Awakening langfristig unterstützt wird. Gerade nach einem starken, aber turbulenten Launch ist es entscheidend, dass Spieler wissen, worauf sie sich freuen können. Besonders spannend ist der Mix aus kostenlosen Story-Fortsetzungen und Premium-DLCs, der für regelmäßige Motivation sorgt. Wer nur die Gratis-Updates spielt, bekommt trotzdem eine fortlaufende Handlung. Wer zusätzlich Geld investiert, erhält exklusive Fahrzeuge, Sets und kosmetische Erweiterungen.

Erst kürzlich erschien Hotfix 1.1.20.0. Dune Awakening läuft seitdem stabiler, Reisen funktioniert wieder problemlos und so bleibt mehr Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was in Arrakis wirklich zählt: Überleben in der Wüste! Wir liefern dir dazu jede Menge hilfreiche Artikel, die dir dabei helfen deine Basis zu vergrößern und wie du die maximale Baufläche erreichst. Außerdem haben wir herausgefunden, wie du am effizientesten Spice abbaust. Wenn du frisch ins Spiel einsteigst, wirst du dich über diesen Guide freuen: Wie du den Ornithopter besonders schnell bekommst!

