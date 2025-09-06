Dune: Awakening wird für kurze Zeit kostenlos auf Steam spielbar sein

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Funcom öffnet die Tore zu Dune: Awakening und das gleich kostenlos. Vom 11. bis 15. September 2025 können alle Spieler auf Steam in die offene Welt von Arrakis eintauchen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Das Besondere: Im Gegensatz zur ersten Testphase gibt es diesmal kaum Einschränkungen.

Während zuvor wichtige Gebiete wie Harko Village oder Arrakeen für Testspieler gesperrt waren, steht nun die gesamte Spielwelt offen. Selbst die neue Chapter 2-Erweiterung, die überraschend schon am 09. September 2025 erscheint, ist während des kostenlosen Wochenendes verfügbar. Damit richtet sich die Aktion sowohl an Neueinsteiger als auch an ehemalige Spieler, die mit frischen Inhalten zurückkehren wollen.

Warum Funcom diesen Schritt geht

Nach einem starken Start mit über 189.333 gleichzeitigen Spielern ist die Spielerbasis von Dune: Awakening deutlich geschrumpft. Zuletzt bewegte sich die Zahl der aktiven Spieler unter die Marke von maximal rund 20.000. Für ein Live-Service-Spiel dieser Größenordnung ist das ein Warnsignal.

Funcom setzt daher auf eine doppelte Strategie: Mit dem kostenlosen Wochenende sollen neue Spieler gewonnen werden, gleichzeitig gibt es ein großes Inhaltsupdate, das auch Veteranen zurückbringen soll. Und wer nach der kostenlosen Phase weiterspielen möchte, kann Dune: Awakening mit einem 20 Prozent-Rabatt kaufen. Der erste Preisnachlass seit Release am 10. Juni 2025. Aktuell kostet die Standard-Version auf Steam 49,99 Euro. Nach dem Testzeitraum kostet der Titel also nur noch 39,99 Euro – also 10 Euro Sparnachlass.

Dune: Awakening – Fortschritt aus kostenlosem Zeitraum bleibt erhalten

Ein weiterer Pluspunkt: Wer während des Testzeitraums spielt, behält seinen Fortschritt. Kaufst du das Spiel nach dem 15. September, kannst du direkt dort weitermachen, wo du aufgehört hast. Das macht den Umstieg vom Test zur Vollversion besonders attraktiv.

Außerdem gibt es eine kleine Belohnung: Alle Teilnehmer, egal ob Voll- oder Testspieler, erhalten ein exklusives Arrakis Rising-Mural für ihre Basis.

Einer der größten Kritikpunkte am ersten kostenlosen Test war die strikte Trennung zwischen Test- und Vollversion. Damals konnten Spieler, die die Vollversion besaßen, keine Freunde in die Testphase einladen. Dieses Mal ist das anders: Free-Player können sich einfach dem World/Sietch anschließen, auf dem ihre Freunde bereits spielen. Damit können Gruppen erstmals gemeinsam losziehen. Eine Änderung, die bei der Community sicher gut ankommen wird.

Wendepunkte erreicht

Mit dem kostenlosen Wochenende, dem neuen Content-Update und einem Rabatt auf das Hauptspiel versucht Entwickler Funcom, Dune: Awakening neuen Schwung zu geben. Für Spieler ist es die perfekte Gelegenheit, das Spiel auszuprobieren, ohne Risiko einzugehen. Und für Fans der Vorlage von Frank Herbert ist es die Chance, Arrakis gemeinsam mit Freunden intensiver zu erleben.

Wer also schon länger neugierig war, sollte den Zeitraum vom 11. bis 15. September unbedingt nutzen.

Im DailyGame-Test sagte Tim über Dune: Awakening, dass es Survival, Strategie und Storytelling in einer intensiven Wüstenwelt vereint, in der jede Entscheidung über Leben und Tod bestimmt. Das Spiel ist fordernd, belohnt aber Anpassungsfähigkeit und strategisches Denken mit einer dichten Atmosphäre. Für Fans des Dune-Universums und Liebhaber anspruchsvoller Survival-Spiele ist es ein absoluter Pflichtkauf.

