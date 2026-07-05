Meccha Chameleon: Ein Spiel das niemand kennt verkaufte sich 15 Millionen Mal

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Meccha Chameleon ist gerade eines dieser Spiele, bei denen man zweimal hinschauen muss. Kein riesiges Marketing, keine bekannte Marke, kein AAA-Budget. Und trotzdem soll das kleine Multiplayer-Spiel aus Japan inzwischen mehr als 15 Millionen Kopien verkauft haben. In weniger als einem Monat.

Entwickler Lemorion_1224 hat den nächsten Verkaufsmeilenstein auf X.com bestätigt. Meccha Chameleon erschien am 10. Juni 2026 auf Steam und hatte bereits in den ersten drei Wochen die Marke von 10 Millionen Verkäufen überschritten und läuft trotzdem irgendwie unter dem Radar. Zumindest bei mir. Bisher.

Der Titel schafft das mit einer simplen Idee, niedrigem Preis von 6,15 Euro und einem Gameplay-Konzept, das sich perfekt für Clips, Streams und Social Media eignet, ein Erfolg zu sein.

Werbung

Was ist Meccha Chameleon überhaupt?

Meccha Chameleon ist im Kern ein Multiplayer-Versteckspiel. Bis zu 24 Spieler treten gegeneinander an. Eine Gruppe versteckt sich, die andere jagt. Der Trick: Die Versteckspieler können ihren Körper bemalen, ihre Größe verändern, Posen einnehmen und sich so an die Umgebung anpassen. Modernes virtuelles Versteckspielen also. Irgendwie so. Die Spieler versuchen nicht nur, wie ein Objekt auszusehen, sondern sich kreativ in die Map einzufügen. Dazu kommen Täuschkörper, unterschiedliche Posen und sogar Pfeifen, mit denen sich Versteckte bemerkbar machen und zusätzliche Punkte kassieren können.

Genau das macht den Casual-Hit so clip-tauglich. Ein perfekt getarnter Spieler, der direkt neben dem Jäger steht. Ein völlig absurder Tarnversuch, der trotzdem funktioniert. Oder ein Moment, in dem ein Jäger an einem Versteckten vorbeiläuft, obwohl dieser praktisch mitten im Bild steht. Solche Szenen funktionieren sofort, auch ohne lange Erklärung oder Tutorial wie das überhaut funktioniert.

Ein Indie-Hit aus dem Nichts

Besonders spannend ist, wie schnell dieser Erfolg kam. Meccha Chameleon wurde von zwei japanischen Indie-Entwicklern entwickelt wurde und soll nur zwei Monate Entwicklungszeit gebraucht haben. Aktuell spielen es auf Steam laut SteamDB.info rund 216.000 Spielerinnen und Spieler im 24-Stunden-Peak. Sensationell. Vor 14 Tagen erreichte es sogar 340.000 gleichzeitige Spielende.

Werbung

Noch verrückter wird es beim Blick auf das Geld. Meccha Chameleon kostet regulär 6,15 Euro, war zum Start aber günstiger erhältlich. Ein Indie-Hit mit rund 60 Millionen Euro Umsatz in wenigen Wochen? Für die Entwickler bleibt nach der Steam-Gebühren noch immer rund 40 Millionen Euro übrig. Es ist einer der überraschendsten Steam-Hits des Jahres, dass sich für zwei Japaner mit einer kreativen Idee durchgesetzt hat.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Warum funktioniert gerade dieses Spiel so gut?

Der Erfolg wirkt auf den ersten Blick verrückt, ergibt aber schnell Sinn. Meccha Chameleon ist leicht zu verstehen. Jeder kennt Verstecken und „MS-Paint“. Jeder versteht Tarnung. Und jeder versteht, warum es lustig ist, wenn jemand direkt vor einem Gegner steht und trotzdem nicht entdeckt wird. Dazu kommt der niedrige Preis. Es ist kein 80-Euro-Spiel, bei dem Spieler lange überlegen müssen. Es ist ein günstiger Multiplayer-Titel, den man schnell mit Freunden ausprobiert. Genau solche Spiele können auf Steam explodieren, wenn sie auf Twitch, YouTube, TikTok und Co die richtigen Clips liefern.

Meccha Chameleon passt außerdem in einen größeren Trend. Kleine, günstige Multiplayer-Spiele funktionieren aktuell extrem gut, wenn sie sofort verständlich sind und für gemeinsame Momente sorgen. Nicht jedes Spiel muss riesig, filmisch und jahrelang produziert sein.

Werbung

Manchmal reicht eine starke Idee. Ein einfacher Einstieg. Ein niedriger Preis. Und ein Gameplay, das Spieler ihren Freunden zeigen wollen.

Genau das sieht man bei dieser Titel. Das Spiel muss nicht grafisch spektakulär sein. Es muss nur genug absurde Situationen erzeugen, damit Spieler lachen, Clips teilen und noch eine Runde starten wollen. Das ist vielleicht der größte Unterschied zu vielen teuren Produktionen: Meccha Chameleon verkauft keinen großen Traum. Es verkauft einen sofort verständlichen Spaß.