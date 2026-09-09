LEAK - Steam-Achievements geleakt: Persona 6, Kingdom Hearts 4 und über 50 Spiele betroffen
Eigentlich private Achievement-Daten waren offenbar über die Steam-API erreichbar und könnten bei mehreren kommenden Spielen bislang geheime Details verraten.
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Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.
Bei Steam sind offenbar Achievement-Listen zu zahlreichen kommenden Spielen vorzeitig öffentlich zugänglich geworden. Die Daten wurden von Exophase erfasst, einer Plattform, die sich auf das Tracking von Trophäen und Achievements spezialisiert hat. Unter den betroffenen Titeln befinden sich große Namen wie Persona 6, Kingdom Hearts 4, Fable, Gears of War: E-Day und Silent Hill: Townfall.
Besonders brisant ist der Leak, weil einige der Achievement-Listen offenbar Informationen zu bislang unangekündigten Inhalten enthalten. Bei Kingdom Hearts 4 sollen beispielsweise noch nicht vorgestellte Welten aus den Daten hervorgehen. Auch die Liste von Persona 6 soll unangekündigte Story-Informationen enthalten.
Mögliche Panne bei Valve
Auf ResetEra äußerte sich Exophase-Besitzer x3sphere dazu, wie die Daten überhaupt auf der Plattform landen konnten. Seiner Einschätzung nach könnte es sich um einen Fehler aufseiten von Valve handeln.
Demnach seien derzeit über die API zahlreiche Spiele mit Achievements zugänglich, deren entsprechende Daten eigentlich privat sein sollten. Exophase konnte diese Informationen deshalb automatisch erfassen und auf der eigenen Plattform listen.
Ob tatsächlich eine technische Panne bei Valve für die Veröffentlichung verantwortlich ist, wurde anhand der vorliegenden Informationen nicht offiziell bestätigt. Die Aussage von x3sphere liefert jedoch eine mögliche Erklärung dafür, weshalb gleichzeitig Achievement-Daten zu einer derart großen Anzahl kommender Spiele aufgetaucht sind.
Persona 6 und Kingdom Hearts 4 mit möglichen Spoilern
Einige der gefundenen Achievement-Listen könnten deutlich mehr verraten als lediglich die Anzahl der Erfolge. Besonders auffällig sind dabei Persona 6 und Kingdom Hearts 4.
Bei Persona 6 soll die Achievement-Liste bislang unangekündigte Informationen zur Geschichte enthalten. Welche Details daraus hervorgehen, führen wir an dieser Stelle bewusst nicht auf.
Ähnlich sieht es bei Kingdom Hearts 4 aus. Hier sollen die Achievements Welten nennen, die bislang nicht offiziell angekündigt wurden. Damit könnten die Daten Teile des kommenden Abenteuers bereits vor einer offiziellen Vorstellung durch Square Enix vorwegnehmen.
Auch bei Mega Man: Dual Override ist Vorsicht geboten. Die entsprechende Achievement-Liste soll bislang unangekündigte Robot Masters enthalten.
Diese Spiele sind vom Steam-Leak betroffen
Die auf Exophase aufgetauchten Achievement-Listen umfassen zahlreiche bereits angekündigte Spiele sowie einige bislang unangekündigte Projekte:
- 4:LOOP
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- AKIBA LOST
- Attack on Titan 3
- Clive Barker’s Hellraiser: Revival
- CLUTCH
- CONTROL Resonant
- CRYMELIGHT
- Deus Ex Remastered
- Dragon Ball Xenoverse 3
- Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered
- EDEN.schemata();
- Fable
- Final Fantasy Resonance
- Gears of War: E-Day
- Grave Seasons
- Gundam Rogue Orbit
- Guns of Eschaton
- Horizon Hunters Gathering
- Judas
- Kena: Scars of Kosmora
- Kidbash: Super Legend
- Kingdom Hearts 4 (Hinweis: Die Achievement-Liste enthält unangekündigte Welten)
- Magicians: The Devil’s Deal
- Mega Man: Dual Override (Hinweis: Die Achievement-Liste enthält unangekündigte Robot Masters)
- Metal Max 2: Reloaded
- METRO 2039
- Minecraft Dungeons 2
- Panzer Dragoon 2: Two Remake
- Persona 4 Revival
- Persona 6 (Hinweis: Die Achievement-Liste enthält unangekündigte Story-Informationen)
- Planet Zoo 2
- Professor Layton and the New World of Steam
- Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney
- PUBG: DED.NET
- Raiden Fighters Remix Collection
- Rayman Legends: Retold
- Remothered: Red Nun’s Legacy
- Silent Hill: Townfall
- SiN: Reloaded
- Star Wars: Galactic Racers
- STRANGER THAN HEAVEN
- Stuntman: Hollywood
- TankRat
- Terranigma
- Thief: The Dark Project Remastered
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis
- Trails in the Sky 2nd Chapter
- Trine 6: Together in Time
- Unangekündigtes Nickelodeon-Spiel
- Unangekündigtes Rurouni-Kenshin-Spiel
- Unangekündigte Telltale Games The Walking Dead Collection
- Unangekündigtes Tetris-Spiel
- UNDEFEATED: Genesis
- Witchbrook
Achievement-Listen könnten weitere Details vorwegnehmen
Die schiere Anzahl der betroffenen Spiele macht den Fund besonders ungewöhnlich. Neben bereits bekannten Projekten befinden sich darunter auch mehrere Titel, die bislang nicht offiziell angekündigt wurden.
Allerdings sollte zwischen den aufgetauchten Daten und offiziellen Ankündigungen unterschieden werden. Dass ein Titel oder eine Achievement-Liste über die Steam-API zugänglich war und von Exophase erfasst wurde, ersetzt keine offizielle Bestätigung durch den jeweiligen Publisher oder Entwickler.
Bei Spielen wie Persona 6, Kingdom Hearts 4 und Mega Man: Dual Override besteht zudem konkrete Spoiler-Gefahr. Wer sich unangekündigte Story-Details, Welten oder Charaktere nicht vorwegnehmen lassen möchte, sollte bei vollständigen Achievement-Listen entsprechend vorsichtig sein.
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Ob und wann Valve den offenbar unbeabsichtigten Zugriff auf die privaten Achievement-Daten unterbindet, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.
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