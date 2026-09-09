Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Bei Steam sind offenbar Achievement-Listen zu zahlreichen kommenden Spielen vorzeitig öffentlich zugänglich geworden. Die Daten wurden von Exophase erfasst, einer Plattform, die sich auf das Tracking von Trophäen und Achievements spezialisiert hat. Unter den betroffenen Titeln befinden sich große Namen wie Persona 6, Kingdom Hearts 4, Fable, Gears of War: E-Day und Silent Hill: Townfall.

Besonders brisant ist der Leak, weil einige der Achievement-Listen offenbar Informationen zu bislang unangekündigten Inhalten enthalten. Bei Kingdom Hearts 4 sollen beispielsweise noch nicht vorgestellte Welten aus den Daten hervorgehen. Auch die Liste von Persona 6 soll unangekündigte Story-Informationen enthalten.

Mögliche Panne bei Valve

Auf ResetEra äußerte sich Exophase-Besitzer x3sphere dazu, wie die Daten überhaupt auf der Plattform landen konnten. Seiner Einschätzung nach könnte es sich um einen Fehler aufseiten von Valve handeln.

Demnach seien derzeit über die API zahlreiche Spiele mit Achievements zugänglich, deren entsprechende Daten eigentlich privat sein sollten. Exophase konnte diese Informationen deshalb automatisch erfassen und auf der eigenen Plattform listen.

Ob tatsächlich eine technische Panne bei Valve für die Veröffentlichung verantwortlich ist, wurde anhand der vorliegenden Informationen nicht offiziell bestätigt. Die Aussage von x3sphere liefert jedoch eine mögliche Erklärung dafür, weshalb gleichzeitig Achievement-Daten zu einer derart großen Anzahl kommender Spiele aufgetaucht sind.

Persona 6 und Kingdom Hearts 4 mit möglichen Spoilern

Einige der gefundenen Achievement-Listen könnten deutlich mehr verraten als lediglich die Anzahl der Erfolge. Besonders auffällig sind dabei Persona 6 und Kingdom Hearts 4.

Bei Persona 6 soll die Achievement-Liste bislang unangekündigte Informationen zur Geschichte enthalten. Welche Details daraus hervorgehen, führen wir an dieser Stelle bewusst nicht auf.

Ähnlich sieht es bei Kingdom Hearts 4 aus. Hier sollen die Achievements Welten nennen, die bislang nicht offiziell angekündigt wurden. Damit könnten die Daten Teile des kommenden Abenteuers bereits vor einer offiziellen Vorstellung durch Square Enix vorwegnehmen.

Auch bei Mega Man: Dual Override ist Vorsicht geboten. Die entsprechende Achievement-Liste soll bislang unangekündigte Robot Masters enthalten.

Diese Spiele sind vom Steam-Leak betroffen

Die auf Exophase aufgetauchten Achievement-Listen umfassen zahlreiche bereits angekündigte Spiele sowie einige bislang unangekündigte Projekte:

Achievement-Listen könnten weitere Details vorwegnehmen

Die schiere Anzahl der betroffenen Spiele macht den Fund besonders ungewöhnlich. Neben bereits bekannten Projekten befinden sich darunter auch mehrere Titel, die bislang nicht offiziell angekündigt wurden.

Allerdings sollte zwischen den aufgetauchten Daten und offiziellen Ankündigungen unterschieden werden. Dass ein Titel oder eine Achievement-Liste über die Steam-API zugänglich war und von Exophase erfasst wurde, ersetzt keine offizielle Bestätigung durch den jeweiligen Publisher oder Entwickler.

Bei Spielen wie Persona 6, Kingdom Hearts 4 und Mega Man: Dual Override besteht zudem konkrete Spoiler-Gefahr. Wer sich unangekündigte Story-Details, Welten oder Charaktere nicht vorwegnehmen lassen möchte, sollte bei vollständigen Achievement-Listen entsprechend vorsichtig sein.

Ob und wann Valve den offenbar unbeabsichtigten Zugriff auf die privaten Achievement-Daten unterbindet, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.

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