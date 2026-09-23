Silent Hill: Townfall Guide: So löst du alle Rätsel und Codes in Teil 1 Simon

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Silent Hill: Townfall ist in mehrere Abschnitte unterteilt, die mit verschiedenen Rätseln daherkommen. Anders als du es aus Silent Hill 2 Remake oder Silent Hill f gewohnt bist, greift Townfall nicht auf verschiedene Schwierigkeitsgrade für Rätsel zurück, die auch deren Lösungen verändern. Du kannst lediglich eine Tipp-Hilfe aktivieren, die wichtige Elemente für Rätsel hervorhebt. Diese verändert allerdings weder das Rätsel noch die Art, wie es gelöst werden muss. Der Schwierigkeitsgrad, den du zu Beginn des Spiels wählst, hat nur Auswirkungen auf die Gegner.

In Teil 1 begleiten wir Simon bei seiner Ankunft in St. Amelia und dabei, wie er sich durch die ersten Regionen der Stadt schleicht. Hier warten einige Rätsel auf dich, die sich mithilfe von Dokumenten und Simons CRTV lösen lassen.

Rätsel im Raum 204

Das ist das erste Rätsel, das dich vor allem mit dem CRTV vertraut machen soll. Dieses gibt dir Hinweise auf den Tag und Monat, die du für die Drehscheibe benötigst. Das Jahr findest du in einem Dokument des Hotels.

Hast du alles beisammen, stellst du an der Drehscheibe den 18. Januar 1996 (18. January 1996) ein. Dahinter befindet sich ein Schlüssel, mit dem du das Zimmer verlassen kannst.

Organtransportbox öffnen

Hast du es mithilfe des CRTV geschafft, Zoes Apartment zu finden, erwartet dich hier eine Organtransportbox, für die du zwei Codes benötigst. Dafür musst du zunächst eine Reihe von Dingen erledigen.

Oben findest du einen Zettel mit Informationen zur Organtransportbox. Der Code steht dort zwar bereits, du musst allerdings erst die restlichen Schritte erledigen, bevor du ihn eingeben kannst. Sieh dich im Haus um. Dort findest du außerdem eine Taschenlampe und Batterien.

Nun musst du den Strom einschalten. Dafür benötigst du eine Guthabenkarte, die du im Zeitungsladen bekommst.

Der Zeitungsladen wird auf deiner Karte markiert. Hier hast du deine erste Begegnung mit einem Gegner, also sei vorsichtig. Hast du es in den Zeitungsladen geschafft, nimm die Guthabenkarte aus der Kasse mit. Vergiss außerdem nicht, die Dokumente und die Holzleiste einzusammeln. Mit Letzterer kannst du dich verteidigen.

Kehre zu Zoes Wohnung zurück, stecke die Guthabenkarte unter der Treppe in den Schlitz und schalte den Strom ein. Du kannst jetzt die E-Mails am PC überprüfen und anschließend die Codes für die Transportbox eingeben.

Der Code rechts lautet 956, der Code links 133.

Ärztehaus und Apotheke

In der Organtransportbox hast du Zoes Ausweis gefunden, der dir Zutritt zum Ärztehaus gewährt. Hier gibt es zwei Rätsel, wobei das Waagenrätsel erst ganz zum Schluss gelöst werden kann.

Was du bereits öffnen kannst, ist der Empfang. Der benötigte Code steht praktischerweise in Zoes Büro auf einem Post-it am PC-Monitor. Gib den Code 2896 ein und du kannst den Empfang betreten. Sieh dich um und höre den Anrufbeantworter ab. Nimm außerdem das Skalpell mit.

Danach wird klar, dass dein nächstes Ziel die Apotheke ist, die auf der Karte markiert wird. Sie befindet sich direkt um die Ecke und hat die Nummer 7. Schleiche dorthin und öffne mit dem Skalpell die Tür zur Apotheke.

Sieh dich in Ruhe um und konzentriere dich anschließend auf das Funkgerät im hinteren Bereich. Du musst Simons CRTV damit verbinden. Kippe das Gerät so, dass beide Bilder übereinanderliegen. Hast du den richtigen Punkt getroffen, flimmert der Bildschirm kurz. Anschließend musst du noch die Farben justieren.

Hast du beides erledigt, siehst du einen kurzen Film, der dich durch die Poster der Apotheke führt. Auf jedem Poster wird auf irgendeine Weise eine Zahl dargestellt. Hast du alle vier Zahlen gefunden, gibst du hinten am Schrank den Code 6539 ein. Darin befindet sich eine Packung mit Medikamenten, die du mitnehmen musst.

Jess‘ Apartment und das Waagenrätsel im Ärztehaus

Hast du die Apotheke abgeschlossen, gehst du zurück zum Marktplatz. Dort führt ein Tor zum St.-Amelia-Park, das du erneut mit dem Skalpell öffnen musst. Bewege dich durch den Park und folge links hinten dem Weg. Quetsche dich durch den Spalt zwischen Zaun und Gartenhütte.

Hier laufen zwei Gegner durch die Straßen, also sei vorsichtig. Schleiche dich bis zu Jess‘ Apartment. Die Vordertür ist verschlossen und für die Hintertür benötigst du einen Schlüssel. Diesen findest du in Hausnummer 16 direkt gegenüber.

Betritt das Haus und sieh dich oben um. Im Erdgeschoss findest du außerdem eine Kassette. Den Schlüssel dafür erhältst du in Jess‘ Apartment. Hole dir also zunächst den Schlüssel für die Hintertür von Jess‘ Apartment im ersten Obergeschoss.

Gehe zurück und betritt die Wohnung. Du kannst dich hier in Ruhe umsehen. Wichtig ist vor allem, dass du das kaputte Stethoskop und den Schließkassettenschlüssel aus der Küche mitnimmst.

Kehre zu Hausnummer 16 zurück und öffne die Kassette. Darin findest du einen Infusionsbeutel mit der dazugehörigen Flüssigkeit.

Aktuell sind drei Gegner in der Nähe des Parks, von Jess‘ Apartment und des Supermarkts unterwegs. Schleiche dich zurück zum Park. Dafür kannst du die Tür am Parkplatz nehmen, da sie sich von dieser Seite öffnen lässt.

Auf dem Marktplatz befinden sich keine Gegner. Du kannst also zurück zum Ärztehaus und in Zoes Büro gehen. Nun musst du das Waagenrätsel lösen. Dafür ist Zoes Kündigung wichtig.

Lege das Stethoskop auf die linke Waage, die Tüte mit den Medikamenten auf die mittlere und die Zugangskarte auf die rechte.

Hast du alles richtig platziert, startet eine Sequenz. Damit hast du Teil 1 mit Simon abgeschlossen und kannst mit Teil 2 rund um Zoe weitermachen.