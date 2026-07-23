Das Kleinod welches Geld schenkt! In Black Flag Resynced fürs Meucheln belohnt werden.

Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Kleinode wirken in Assassin’s Creed Black Flag Resynced auf den ersten Blick wie kleine, beinahe nebensächliche Ausrüstungsgegenstände. Ein netter Bonus hier, ein geringfügiger Vorteil dort … nichts, worum man unbedingt seine gesamte Spielweise herum aufbauen müsste. Zumindest gilt das für einen großen Teil der verfügbaren Schmuckstücke. Einige wenige Kleinode stechen allerdings deutlich aus der Masse heraus und können euch über viele Stunden hinweg einen spürbaren Vorteil verschaffen.

Zwei davon habe ich euch bereits vorgstellt. Dies ist Nummer 3…

Die Gefaltete Hand gehört für mich ganz klar zu diesen besonders starken Kleinoden. Sie ist nicht schwer zu bekommen, befindet sich bereits in Havanna und belohnt euch anschließend für etwas, das ihr während des Spiels ohnehin ständig macht: Gegner ausschalten… mit Geld.

In diesem Guide erfahrt ihr, wo ihr die Gefaltete Hand findet, wie ihr sie dem Besitzer abnehmt und weshalb ihr das Kleinod möglichst früh ausrüsten solltet.

Was kann die Gefaltete Hand?

Bei der Gefalteten Hand handelt es sich um ein seltenes Kleinod, das seinem Besitzer angeblich Glück bringen soll. Der entscheidende Punkt ist allerdings nicht die Beschreibung des Gegenstands, sondern sein spielerischer Vorteil:

Nach jedem Niederschlag erhaltet ihr Reales.

Ihr bekommt also zusätzliches Geld, wenn ihr Gegner ausschaltet. Dabei spielt es für den grundsätzlichen Nutzen des Kleinods keine Rolle, ob ihr gerade einer Hauptmission folgt, ein Lager räumt, euch durch eine Festung kämpft oder bei einer Nebenaktivität auf feindliche Soldaten trefft. Solange ihr Gegner niederschlagt, sorgt das Kleinod immer wieder für einen kleinen finanziellen Bonus.

Ein einzelner Betrag wird euch vermutlich nicht reich machen. Das ist aber auch gar nicht der Punkt. Die Stärke der Gefalteten Hand liegt in der Masse. In Assassin’s Creed Black Flag Resynced werdet ihr im Verlauf des Spiels unzählige Gegner ausschalten. Jeder dieser Niederschläge kann euch mit dem ausgerüsteten Kleinod zusätzliches Geld einbringen.

Aus einem kleinen Bonus wird dadurch über mehrere Stunden hinweg eine beachtliche Summe.

Warum ihr zusätzliches Geld in Black Flag immer gebrauchen könnt

Geld wird in Assassin’s Creed Black Flag Resynced an praktisch allen Ecken und Enden benötigt. Ihr kauft damit Ausrüstung, Waffen, Munition und verschiedene Verbesserungen. Besonders der Ausbau der Jackdaw kann große Mengen Geld verschlingen.

Wer sein Schiff möglichst früh verstärken möchte, muss deshalb nicht nur die notwendigen Materialien sammeln. Auch das eigene Konto sollte regelmäßig gefüllt werden. Neue Kanonen, eine bessere Panzerung oder andere Upgrades bezahlen sich schließlich nicht von selbst.

Natürlich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Reales zu verdienen. Ihr könnt Schiffe überfallen, Waren verkaufen, Aufträge erledigen oder Truhen plündern. Die Gefaltete Hand hat gegenüber diesen Methoden jedoch einen großen Vorteil: Ihr müsst eure Spielweise dafür nicht verändern.

Ihr rüstet das Kleinod aus und spielt anschließend einfach weiter.

Jeder Kampf, jede Befreiungsaktion und jeder unvorsichtige Soldat wird dadurch zu einer zusätzlichen Einnahmequelle. Ihr müsst keine besondere Route abarbeiten, keine seltenen Materialien suchen und auch nicht ständig zu einem Händler zurückkehren. Das Geld kommt nebenbei herein.

Gerade wenn ihr das Kleinod früh im Spiel holt, kann sich der Bonus über die gesamte weitere Spielzeit hinweg summieren.

Fundort der Gefalteten Hand in Havanna

Die Gefaltete Hand findet ihr in Havanna. Der gesuchte Punkt befindet sich an der östlichen Seite der Stadt, direkt im Bereich des Hafens.

Die Koordinaten lauten:

225:589

Öffnet die Weltkarte und bewegt den Cursor an die entsprechende Stelle. Dort sollte das lokale Event „Gehässiger Soldat“ angezeigt werden. In der Beschreibung des Events erfahrt ihr, dass ein Offizier ein kleines gestohlenes Andenken bei sich trägt.

Bei diesem Andenken handelt es sich um die Gefaltete Hand.

Der Soldat steht im Hafenbereich auf einer hölzernen Plattform zwischen Kisten, Netzen und anderem gelagerten Material. Durch die Markierung und die eingeblendete Aktivität ist er grundsätzlich nicht besonders schwer zu finden. Ihr solltet euch allerdings nicht davon irritieren lassen, dass er wie ein gewöhnlicher Questgeber wirkt.

Über seinem Kopf befindet sich ein Symbol, das durchaus den Eindruck vermittelt, als müsste man mit ihm sprechen oder zunächst eine kleine Aufgabe für ihn erledigen. Das ist jedoch nicht notwendig.

So bekommt ihr das Kleinod

Ihr habt zwei Möglichkeiten, dem Soldaten die Gefaltete Hand abzunehmen.

Die unauffälligste Variante besteht darin, ihn einfach zu bestehlen. Nähert euch dem Offizier und nutzt die entsprechende Aktion, sobald sie eingeblendet wird. Gelingt der Diebstahl, landet die Gefaltete Hand direkt in eurem Inventar.

Genau auf diese Weise habe ich das Kleinod bekommen.

Ihr müsst keinen Kampf beginnen, keine längere Mission spielen und auch keine komplizierte Rätselpassage absolvieren. Kurz an den Soldaten heranschleichen, seine Taschen erleichtern … fertig.

Sollte der Diebstahl nicht funktionieren oder habt ihr schlicht keine Lust auf die vorsichtige Methode, könnt ihr den Offizier auch ausschalten und anschließend plündern. Das Ergebnis bleibt gleich. Nach dem Plündern erhaltet ihr ebenfalls die Gefaltete Hand.

Allerdings befindet ihr euch mitten in Havanna und in einem Bereich, in dem weitere Soldaten unterwegs sein können. Ein offener Angriff kann deshalb unnötige Aufmerksamkeit verursachen. Im schlimmsten Fall entwickelt sich aus einem schnellen Beutezug eine größere Auseinandersetzung mit mehreren Wachen.

Bestehlen ist hier deshalb vermutlich die angenehmere Lösung.

Die Gefaltete Hand sofort ausrüsten

Nachdem ihr das Kleinod erhalten habt, müsst ihr es noch in eurem Inventar ausrüsten. Öffnet dazu den entsprechenden Bereich und wählt einen freien Platz für Kleinode aus.

Die Gefaltete Hand erkennt ihr an der kleinen Spielkarte, die an einer Schnur befestigt ist. Nach dem Ausrüsten ist ihr Bonus aktiv und ihr erhaltet für zukünftige Niederschläge zusätzliches Geld.

Achtet darauf, dass ihr das Kleinod nicht nur einsammelt und anschließend im Inventar vergesst. Sein Vorteil funktioniert natürlich nur, solange es tatsächlich ausgerüstet ist.

Solltet ihr bereits mehrere Kleinode besitzen, müsst ihr entscheiden, welcher Bonus am besten zu eurer aktuellen Spielweise passt. Für längere Missionen, Kämpfe und die allgemeine Erkundung ist die Gefaltete Hand allerdings eine ausgezeichnete Wahl.

Eines der drei stärksten Kleinode im Spiel

Für mich ist die Gefaltete Hand eines von drei Kleinoden, die sich deutlich von den meisten anderen Schmuckstücken abheben. Nicht unbedingt, weil ihr Effekt spektakulär aussieht oder euch in einem einzelnen Kampf plötzlich unbesiegbar macht. Ihre Stärke liegt darin, dass sie einen dauerhaften Fortschritt unterstützt.

Mehr Geld in Black Flag bedeutet ganz klar mehr Möglichkeiten.

Ihr könnt früher neue Ausrüstung kaufen, schneller wichtige Verbesserungen freischalten und mehr Reales in die Jackdaw investieren. Dadurch werden wiederum Seeschlachten, Überfälle und spätere Missionen einfacher. Das Kleinod hilft euch also nicht nur beim Sparen, sondern indirekt bei zahlreichen anderen Fortschritten im Spiel.

Je früher ihr die Gefaltete Hand findet, desto besser. Wer sie erst kurz vor dem Ende der Geschichte einsammelt, wird natürlich deutlich weniger davon profitieren. Holt ihr sie hingegen bereits während eurer ersten Aufenthalte in Havanna, begleitet euch der Bonus durch einen großen Teil des Abenteuers.

Ich brauch definitiv Geld in Black Flag

Die Gefaltete Hand ist leicht zu finden, schnell gestohlen und über einen langen Zeitraum ausgesprochen nützlich.

Der einzelne Bonus mag zunächst unscheinbar wirken, doch über viele Kämpfe hinweg sammelt sich eine ordentliche Summe an. Da ihr für Ausrüstung und vor allem für die Verbesserung der Jackdaw ständig Geld benötigt, lohnt sich das Kleinod praktisch während des gesamten Spiels. Ich werd es auf jeden Fall nun eine ganze Weile tragen.

Ein kurzer Abstecher nach Havanna … und ab diesem Zeitpunkt bezahlt euch das Spiel zusätzlich für jeden Gegner, den ihr ohnehin aus dem Weg räumt.

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