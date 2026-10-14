Toy Story 3: Großer Technik-Unterschied zwischen Nintendo Switch und Switch 2

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Die bald erscheinende Neuauflage des beliebten Videospiels Toy Story 3 läuft auf der Nintendo Switch 2 mit 60 Bildern pro Sekunde und einer Auflösung von 1080p. Die ursprüngliche Switch-Version bietet hingegen eine niedrigere Auflösung und lediglich 30 Bilder pro Sekunde.

Toy Story 3

Das beliebte Videospiel Toy Story 3 kehrt schon sehr bald als Complete Edtion zurück. Der originale Titel erschien erstmals 2010 auf der PlayStation 3, passend zum Kinostart des gleichnamigen dritten Teils der Filmreihe. Während nicht nur der Film über eine Milliarde US-Dollar eingespielt hat und 2 Oscars gewann, galt auch das Videospiel zu Toy Story 3 als eine sehr gelungene Videospielumsetzungen eines Animationsfilms.

Complete Edition

In diesem Toy Story-Abenteuer müssen sich Woody, Buzz Lightyear und Jessie unterschiedlichen Herausforderungen stellen. Alle Charaktere verfügen über individuelle Fähigkeiten, die je nach Spielsituation von Vorteil sind. Neben nachspielbaren Filmszenen bietet das Spiel auch einen lokalen Koop-Modus für zwei Spieler. Außerdem kehrt der beliebte Toy-Box-Modus zurück, in dem Spieler Missionen absolvieren und die Spielwelt nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten können. Die nun erscheinende Complete Edition enthält zusätzliche Inhalte. So ist beispielsweise Imperator Zurg im Toy-Box-Modus spielbar, wodurch Fans noch mehr kreative Möglichkeiten erhalten, die Spielwelt zu erkunden.

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Die Unterschiede zwischen Switch 1 und 2

Die Switch 2-Version läuft mit 60 Bildern pro Sekunde und bietet eine Auflösung von 1080p. Die ursprüngliche Nintendo Switch erreicht hingegen 30 Bilder pro Sekunde. Bei der Auflösung werden im TV-Modus 900p und im Handheld-Modus 640p geboten. Damit fällt die Bildrate auf der neueren Nintendo-Konsole doppelt so hoch aus. Das dürfte auch der größte spürbare technische Unterschied zwischen den beiden Versionen sein.

Kein 4K bei Nintendo!

Schade ist allerdings, dass die Switch-2-Version keine 4K-Auflösung bietet. Auf anderen Plattformen wird der Titel mit einer höheren Auflösung dargestellt. Der Titel wird ebenso auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen.

Toy Story 3: Complete Edition erscheint am 15. 10.2026 für Nintendo Switch und Switch 2. Der dritte Teil wird physisch zusammen mit der Spielesammlung Toy Story: Retro Roundup angeboten. Digital hat man die Wahl zwischen lose und als Bundle. Fans der beliebten Pixar-Reihe können sich damit gleich auf mehrere neue Veröffentlichungen rund um Woody, Buzz und deren Freunde freuen!

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Quelle: nintendoeverything.com