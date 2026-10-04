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Sora auf die Eins!

Kingdom Hearts Collection ist noch gar nicht erschienen und schießt auf Switch 2 schon auf Platz 1

Sora verdrängt bereits vor dem Release Fire Emblem, Minecraft Dungeons 2 und Mario Kart World von der Spitze der aktuellen eShop-Charts.

i Kingdom Hearts Collection ist noch gar nicht erschienen und schießt auf Switch 2 schon auf Platz 1
Artikel von Markus Bauer +
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Kingdom Hearts Collection [I–III] ist noch nicht einmal erschienen und steht auf Nintendo Switch 2 bereits an der Spitze der aktuellen eShop-Charts. Seit dem Start der Preloads hat sich die Sammlung auf Platz eins geschoben und dabei einige deutlich aktuellere Nintendo- und Third-Party-Spiele hinter sich gelassen.

Die aktuellen Switch 2-eShop-Charts vom 04. Oktober führen Kingdom Hearts vor Fire Emblem: Fortune’s Weave, Minecraft Dungeons 2 und Mario Kart World. Selbst das „brandaktuelle“ The Witcher 3 Remastered landet aktuell erst auf Platz sieben.

Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil die Collection offiziell erst am 08. Oktober 2026 erscheint.

Nintendo Switch-Spieler mussten bisher mit Cloud-Versionen leben

Der frühe Erfolg dürfte auch damit zusammenhängen, dass Kingdom Hearts auf Nintendo-Hardware lange einen schweren Stand hatte. Die großen Teile erschienen auf der ersten Switch lediglich als Cloud-Versionen. Auf Switch 2 kommen nun native Fassungen.

Das Komplettpaket enthält Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX, HD 2.8 Final Chapter Prologue sowie Kingdom Hearts III + Re Mind. Besitzer der bisherigen Cloud-Versionen erhalten laut Nintendo außerdem 50 Prozent Rabatt auf die nativen Switch 2-Versionen und können ihre Spielstände übertragen.

Das Timing könnte kaum besser sein. Kingdom Hearts 4 erscheint Ende 2027 und wurde ebenfalls für Switch 2 bestätigt. Wer Soras bisherige Geschichte nachholen möchte, bekommt damit erstmals eine native Sammlung auf einer aktuellen Nintendo-Konsole.

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Ob der erste Platz bis zum eigentlichen Release hält, bleibt abzuwarten. Der Vorbestellstart zeigt aber schon jetzt: Die Nachfrage nach einem richtigen Kingdom Hearts auf Nintendo-Hardware war offenbar größer, als die alten Cloud-Versionen vermuten ließen.

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