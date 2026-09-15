Kingdom Hearts kommt endlich richtig auf Nintendo-Konsolen an

Michael Weingärtner Michael schreibt seit 2017 leidenschaftlich über Games, Filme und Serien. Als Level-40-Konsolero bringt er nicht nur jahrelange Spielerfahrung mit, sondern auch ein geschultes Auge für Storytelling und Charakterentwicklung. Seine Spezialisierung liegt in der Analyse von Blockbustern, Streaming-Highlights und Gaming-Franchises, wobei er tief in die Lore von Star Wars und Dungeons & Dragons eintaucht. Mit Humor, Fachwissen und einem klaren Blick für Details liefert Michael spannende Einblicke für alle, die Unterhaltung lieben.

Am 8. Oktober 2026 heißt es wieder: Schlüsselschwert einpacken, Donald und Goofy zusammentrommeln und ab durch die Welten von Disney und Square Enix. Mit der KINGDOM HEARTS Collection [I–III] bringt Square einen gewaltigen Teil der mittlerweile fast 25-jährigen Reihe in einem Paket auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.

Und gerade bei Letzterer wird die Veröffentlichung deutlich interessanter, als man zunächst vielleicht vermuten würde.

Einmal Kingdom Hearts mit fast alles bitte!

Die neue Collection setzt sich aus KINGDOM HEARTS HD 1.5+2.5 ReMIX, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue sowie KINGDOM HEARTS III inklusive Re Mind DLC zusammen. Oder einfacher gesagt: Wer sich bisher davor gedrückt hat, die teilweise über unterschiedlichste Plattformen verstreute Geschichte von Kingdom Hearts nachzuholen, bekommt jetzt eine ziemlich gute Gelegenheit dazu. Neben Kingdom Hearts, Kingdom Hearts II und Kingdom Hearts III sind unter anderem Birth by Sleep, Dream Drop Distance und Re:Chain of Memories enthalten. Dazu kommen Filme beziehungsweise Story-Zusammenfassungen zu weiteren Ablegern der Reihe.

Und die braucht man auch.

Denn wer nach dem ersten Kingdom Hearts noch der Meinung war, die Geschichte rund um Sora, Donald und Goofy sei eigentlich ziemlich einfach zu verstehen, wird spätestens bei Namen wie Roxas, Ventus, Organisation XIII oder Xehanort eines Besseren belehrt. Kingdom Hearts eben.

Switch 2: Dieses Mal wirklich auf der Konsole

Besonders interessant wird die Collection allerdings für Nintendo-Spieler. Die bisherigen großen Kingdom-Hearts-Veröffentlichungen auf Nintendo Switch erschienen bekanntlich als Cloud-Versionen. Das Spiel selbst lief also nicht auf der Konsole, sondern wurde über das Internet gestreamt. Eine Lösung, die bereits bei ihrer Ankündigung nicht unbedingt überall für Begeisterung sorgte. Mit der Nintendo Switch 2 ändert sich das nun endlich. Die Spiele laufen nativ auf der Konsole und damit fällt einer der größten Kritikpunkte der bisherigen Nintendo-Versionen weg.

Zusätzlich bekommt sogar die ursprüngliche Nintendo Switch eine native Version von KINGDOM HEARTS HD 1.5+2.5 ReMIX spendiert. Besitzer der bisherigen Cloud-Versionen gehen dabei übrigens nicht komplett leer aus. Wer entsprechende Titel beziehungsweise das KINGDOM HEARTS Integrum Masterpiece for Cloud besitzt, kann die neuen Versionen mit einem Rabatt von 50 Prozent erwerben. Für Kingdom Hearts III steht auf Nintendo Switch 2 außerdem bereits eine kostenlose Demo bereit. Praktisch dabei: Der Spielstand aus dem ersten Abschnitt der Demo kann später in die Vollversion übernommen werden.

Physische Sammlung mit kleinem Haken

Ganz ohne Kritik kommt aber auch diese Veröffentlichung nicht davon.

Denn obwohl die KINGDOM HEARTS Collection [I–III] auch physisch erscheint, befindet sich offenbar nicht die komplette Sammlung direkt auf der Disc beziehungsweise Cartridge. Square Enix weist darauf hin, dass eine Internetverbindung sowie ein zusätzlicher Download benötigt werden. Gerade für Sammler ist eine physische Version schließlich oftmals mehr als nur eine schöne Box im Regal. Der Gedanke dahinter ist auch, ein Spiel langfristig unabhängig von Servern oder Downloadmöglichkeiten besitzen zu können. Genau das erfüllt diese Collection zumindest nicht vollständig. Ein kleines Extra gibt es dafür abhängig von der gewählten Plattform. In Kingdom Hearts III erhalten Spieler ein exklusives Schlüsselschwert. PlayStation-Spieler bekommen „Mitternachtsblau“, auf Xbox wartet „Phantomgrün“ und Nintendo-Spieler ziehen mit „Lange Nacht“ in den Kampf.

Vielleicht der beste Einstieg vor Kingdom Hearts IV

Der Zeitpunkt für die neue Collection ist jedenfalls kein schlechter. 2027 feiert Kingdom Hearts bereits sein 25-jähriges Jubiläum und gleichzeitig befindet sich Kingdom Hearts IV in Entwicklung. Wer die Reihe bisher nur vom Namen kennt oder irgendwann zwischen Kingdom Hearts II, Birth by Sleep, Dream Drop Distance und diversen Xehanorts ausgestiegen ist, bekommt damit eine gute Gelegenheit, noch einmal von vorne anzufangen. Veteranen wiederum können die Reise durch die Disney-Welten ein weiteres Mal antreten – dieses Mal auf aktuellen Konsolen und im Fall der Nintendo Switch 2 endlich ohne Cloud-Zwang.

Ob man nach all diesen Spielen allerdings wirklich verstanden hat, was in Kingdom Hearts eigentlich passiert? Nun ja. Wir sprechen hier immer noch über Kingdom Hearts.

KINGDOM HEARTS Collection [I–III] erscheint am 8. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2.