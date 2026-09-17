Kingdom Hearts 4 bekommt eine PS5-Pro-Verbesserung

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Bei Kingdom Hearts 4 gibt es eine kleine, aber interessante Neuigkeit. Auf der offiziellen PlayStation-Seite ist inzwischen der Hinweis „PS5 Pro Enhanced“ aufgetaucht. Damit ist bestätigt, dass das kommende Action-RPG von Square Enix zum Release Ende 2027 von den zusätzlichen Möglichkeiten der PS5 Pro profitieren wird.

Viele Details dazu gibt es allerdings noch nicht. Square Enix hat bisher nicht erklärt, welche konkreten Verbesserungen die PS5-Pro-Version bieten wird.

Was bringt die PS5-Pro-Version?

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Der Hinweis ist deshalb momentan interessanter als die eigentliche technische Erklärung. Bei anderen Spielen bedeutet PS5 Pro Enhanced beispielsweise eine höhere Auflösung, stabilere Bildraten oder eine bessere Bildqualität.

Auch bei Kingdom Hearts 4 wären solche Verbesserungen denkbar. Gerade die aufwendig gestaltete Welt von Quadratum und die neuen Disney- und Pixar-Welten könnten von zusätzlicher Grafikleistung profitieren.

Ob das Spiel beispielsweise einen besonders hohen Auflösungsmodus oder eine stabilere Bildrate bei 60 FPS bieten wird, ist derzeit aber noch nicht bekannt. Die PlayStation-Seite bestätigt lediglich, dass die PS5-Pro-Optimierungen vorhanden sein werden.

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Release erst 2027

Auf einen baldigen Release sollten Fans trotzdem nicht hoffen. Kingdom Hearts 4 soll erst Ende 2027 erscheinen. Das hat Square Enix im August offiziell bestätigt. Zumindest bei der Plattformfrage ist inzwischen deutlich mehr bekannt. Das Spiel erscheint neben PS5 auch für Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.

Inhaltlich führt das Abenteuer Sora nach Quadratum. Donald und Goofy sind ebenfalls wieder dabei und suchen nach einem Weg, Sora zu finden. Beim jüngsten Trailer wurde außerdem eine neue Welt vorgestellt, die von Pixars Coco inspiriert ist.

Eine Nachricht, die Fans freuen dürfte

Viel Neues verrät die PS5-Pro-Bestätigung zwar leider nicht. Trotzdem zeigt sie auf, dass Square Enix die zusätzliche Hardware-Leistung der leistungsstärkeren PlayStation-Version von Anfang an berücksichtigt.

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Bis zum Release ist allerdings noch viel Zeit. Welche technischen Vorteile Kingdom Hearts 4 auf der PS5 Pro tatsächlich bieten wird, dürfte Square Enix erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten.