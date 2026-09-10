Final Fantasy 7 Revelation: Darum braucht selbst die Disc-Version einen Download

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wer Final Fantasy 7 Revelation auf Disc kauft, braucht trotzdem Internet. Director Naoki Hamaguchi erklärt, dass Square Enix zunächst erneut eine Zwei-Disc-Lösung wie bei Rebirth geprüft habe. Das hätte laut Entwicklerteam jedoch technische Kompromisse bei Qualität und Darstellung bedeutet. Deshalb erscheint Revelation auf PS5 und Xbox nur auf einer Disc, zusätzliche Spieldaten werden heruntergeladen. Auf Switch 2 kommt das Rollenspiel als Game-Key Card.