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Final Fantasy 7 Revelation: Darum braucht selbst die Disc-Version einen Download

i Final Fantasy 7 Revelation: Darum braucht selbst die Disc-Version einen Download
Artikel von Markus Bauer +
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Wer Final Fantasy 7 Revelation auf Disc kauft, braucht trotzdem Internet. Director Naoki Hamaguchi erklärt, dass Square Enix zunächst erneut eine Zwei-Disc-Lösung wie bei Rebirth geprüft habe. Das hätte laut Entwicklerteam jedoch technische Kompromisse bei Qualität und Darstellung bedeutet. Deshalb erscheint Revelation auf PS5 und Xbox nur auf einer Disc, zusätzliche Spieldaten werden heruntergeladen. Auf Switch 2 kommt das Rollenspiel als Game-Key Card.

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