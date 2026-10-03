Der Oktober 2026 lässt Gamern kaum Luft: Diese Spiele erscheinen jetzt für PS5, Xbox Series und Switch 2

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Wichtigste in Kürze

Xbox startet mit Gears of War: E-Day eines seiner wichtigsten Spiele des Jahres.

Die Switch 2 bekommt im Oktober Call of Duty, Resident Evil, Minecraft und Nintendo Switch Sports Resort.

PS5-Spieler bekommen zum Monatsende mit Phantom Blade Zero einen der auffälligsten Actiontitel des Jahres.

Der Oktober 2026 ist für Gamer überraschend vollgestopft. Im Release-Kalender kommt man kaum mit neuen Spielen, Erweiterungen und großen Updates hinterher. Das liegt nicht nur an der Menge. Mit Gears of War: E-Day, Call of Duty: Modern Warfare 4, Phantom Blade Zero, Final Fantasy Resonance, Ace Combat 8 und Star Wars: Galactic Racer erscheinen innerhalb weniger Wochen mehrere große Marken. Nintendo legt parallel mit Nintendo Switch Sports Resort, Minecraft und drei Resident-Evil-Spielen für die Switch 2 nach.

Und über allem hängt bereits der November. Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Ob Publisher ihre Termine tatsächlich bewusst davor gelegt haben, lässt sich nicht für jedes Spiel belegen. Auffällig voll ist der Zeitraum unmittelbar davor aber schon.

02. Oktober: Ace Combat 8 eröffnete den Monat

Den Anfang macht Ace Combat 8: Wings of Theve. Der erste neue Hauptteil der Flugkampfserie seit sieben Jahren ist bereits seit dem 02. Oktober regulär für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Bandai Namco setzt auf Unreal Engine 5, dynamische Wolken mit der eigenen „Cloudly“-Technologie und das bisher umfangreichste Multiplayer-Angebot der Reihe. Crossplay verbindet dabei Spieler der verschiedenen Plattformen.

Ace Combat bleibt trotzdem Ace Combat. Es geht nicht um eine nüchterne Flugsimulation, sondern um schnelle Luftkämpfe mit realen Kampfjets innerhalb der fiktiven Welt Strangereal. Gerade nach der langen Pause dürfte Wings of Theve für Fans eines der wichtigsten Comebacks im Oktober sein.

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6. Oktober: Xbox bekommt Gears und Star Wars rast los

Am 06. Oktober treffen gleich zwei große Namen aufeinander. Für Xbox ist Gears of War: E-Day eines der wichtigsten Spiele des gesamten Jahres. The Coalition erzählt, was 14 Jahre vor dem ersten Gears of War am „Emergence Day“ geschah. Marcus Fenix und Dom Santiago erleben den ersten Angriff der Locust, wobei sich das Studio bewusst wieder stärker an Horror, Enge und der Brutalität des Originals orientiert.

E-Day erscheint für Xbox Series X/S und PC und ist direkt im Game Pass enthalten. Premium-Spieler konnten bereits am 01. Oktober loslegen. Unsere bisherigen Eindrücke und Entwicklerangaben findest du im ausführlichen Artikel über Kampagne, Spielzeit und die Rückkehr von Gears of War.

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Am selben Tag erscheint Star Wars: Galactic Racer für PS5, Xbox Series X/S und PC. Das Rennspiel von Fuse Games verbindet Arcade-Racing mit einer Roguelite-Kampagne. Und aus dem vermeintlich „kleineren Star Wars-Spiel“ könnte einer der Überraschungshits des Monats werden: Die ersten internationalen Tests fallen außergewöhnlich gut aus!

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08. und 09. Oktober: Horror, Kingdom Hearts und ein zweites Dragon’s Dogma 2

Am 08. Oktober wird es deutlich düsterer. Clive Barker’s Hellraiser: Revival bringt Pinhead erstmals in ein großes modernes Videospiel. Saber Interactive entwickelt ein storybasiertes First-Person-Survival-Horrorspiel rund um Aidan, seine Freundin Sunny und die mysteriöse Genesis Configuration. Das Spiel erscheint für PS5, Xbox Series X/S und PC.

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Switch 2-Spieler bekommen am selben Tag etwas völlig anderes. Die Kingdom Hearts Collection [I–III] bringt Soras bisherige Abenteuer nativ auf Nintendos neue Konsole. Besonders für Besitzer der bisherigen Cloud-Versionen ist das interessant, weil Square Enix einen vergünstigten Wechsel auf die neuen Fassungen samt Übertragung des Spielfortschritts anbietet.

Schon am 09. Oktober folgt Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen. Dabei erweitert Capcom das Rollenspiel um die verschneite Region Norgan, neue Story-Inhalte, zusätzliche Herausforderungen und stärker auf Loot ausgerichtete Kämpfe. Gleichzeitig erscheint Dragon’s Dogma 2 erstmals für Nintendo Switch 2. PS5-, Xbox-Series- und PC-Spieler können die neuen Inhalte ebenfalls spielen. Aus den früheren DLC-Gerüchten ist damit inzwischen eine ziemlich große Erweiterung geworden.

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13. Oktober: Tiere bauen und Napoleon bekämpfen

Die Mitte des Monats gehört zwei Spielen, die kaum unterschiedlicher sein könnten. Planet Zoo 2 erscheint am 13. Oktober für PS5, Xbox Series X/S und PC. Frontier baut die Zoo-Simulation weiter aus, legt stärkeres Gewicht auf Naturschutz und lässt dich neben klassischen Zoos auch mit größeren Wildlife Reserves arbeiten. Dazu kommen plattformübergreifende Community-Inhalte über den Frontier Workshop.

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Wer lieber selbst kämpft, bekommt am selben Tag Valor Mortis. Das First-Person-Soulslike der Ghostrunner-Macher lässt einen gefallenen Soldaten aus Napoleons Grande Armée wiederauferstehen. Das Europa des 19. Jahrhunderts wurde von einer mysteriösen Seuche verändert, während klassische Waffen auf übernatürliche Fähigkeiten und groteske Gegner treffen. Auf PS5 und PC ist der 13. Oktober bestätigt.

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15. und 16. Oktober: Castlevania kehrt zurück und Switch 2 bekommt Resident Evil

Castlevania: Belmont’s Curse erscheint am 15. Oktober. Konami, Evil Empire und Motion Twin schicken Rose Belmont, die Tochter von Trevor Belmont, ins Paris des Jahres 1499. Das Spiel orientiert sich wieder an der 2D-Action-Erkundung der klassischen Reihe, setzt aber auf deutlich schnellere Bewegungen und moderne Kampfsysteme. Für PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch ist bereits eine Demo verfügbar, deren Spielstand in die Vollversion übernommen werden kann.

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Einen Tag später wird die Switch 2 zur Horror-Konsole. Am 16. Oktober erscheinen Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 und Resident Evil 4 Gold Edition nativ für Nintendos aktuelle Hardware. Damit landet praktisch die komplette moderne Remake-Strecke auf der Switch 2. Resident Evil 4 enthält in der Gold Edition außerdem die Separate-Ways-Erweiterung.

22. Oktober: Nintendo gegen Final Fantasy

Der 22. Oktober hat gleich zwei völlig unterschiedliche Schwergewichte. Nintendo Switch Sports Resort erscheint exklusiv für Switch 2 und kehrt nach Wuhu Island zurück. Insgesamt gibt es zwölf Sportarten, von Bowling und Basketball über Boxen und Bogenschießen bis zu Power Cruising und Propellerflugzeug. Auch das bei Fans beliebte 100-Pin-Bowling kehrt zurück.

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Wer lieber ein Rollenspiel möchte, bekommt am selben Tag Final Fantasy Resonance. Square Enix veröffentlicht damit erstmals ein vollständiges Final Fantasy im HD-2D-Stil. Das Rollenspiel verbindet klassische rundenbasierte Kämpfe mit einem überarbeiteten Jobsystem und sogenannten Visionen bekannter Final-Fantasy-Charaktere. Sephiroth gehört ebenfalls dazu.

Resonance erscheint gleichzeitig für PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, die ursprüngliche Switch und PC. Wer vorher ausprobieren möchte, ob das Konzept funktioniert, kann bereits jetzt die Demo spielen. Sie enthält das komplette erste Kapitel und der Fortschritt wird in die Vollversion übernommen.

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23. Oktober: Call of Duty kehrt nach 13 Jahren zu Nintendo zurück

Der vermutlich größte Multiplattform-Release des Monats folgt einen Tag später. Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober für PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2. PS4 und Xbox One sind erstmals seit vielen Jahren nicht mehr dabei.

Für Nintendo ist das fast genauso wichtig wie für Activision. Seit Call of Duty: Ghosts auf der Wii U im Jahr 2013 erschien kein aktueller Hauptteil mehr auf einer Nintendo-Konsole. Mit Modern Warfare 4 endet diese Pause. Die Switch-2-Version erscheint zeitgleich mit den anderen Fassungen. Erste Eindrücke zeigen zwar technische Kompromisse, spielbar ist das komplette Call of Duty aber tatsächlich mobil. Wie sich die Switch 2-Version von MW4 bisher schlägt, wurde bereits genauer analysiert.

Die Kampagne dreht sich um einen Krieg auf der koreanischen Halbinsel, während Captain Price parallel seinen eigenen Konflikt austrägt. Multiplayer und das zurückkehrende DMZ ergänzen das Paket. Vorbesteller dürfen die Kampagne bereits ab dem 16. Oktober beginnen.

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27. Oktober: Minecraft bekommt seine richtige Switch 2-Version

Minecraft erscheint am 27. Oktober nativ für Nintendo Switch 2. Das klingt zunächst wenig spektakulär, ist technisch aber ein deutlich größeres Upgrade als eine reine Portierung. Mojang aktiviert standardmäßig Vibrant Visuals mit verbesserter Beleuchtung und Schatten. Auch das exklusive Super Mario Mash-Up wird dafür überarbeitet.

Besitzer der bisherigen Switch-Version sollen einen digitalen Upgrade-Pfad bekommen. Gerade Minecraft ist für Nintendo eine wichtige Veröffentlichung, weil das Spiel seit Jahren zu den dauerhaft meistgespielten Titeln auf der Plattform gehört.

29. Oktober: Phantom Blade Zero beendet den Monat mit Kung-Fu-Punk

Zum Monatsende bekommt vor allem die PS5 noch ein großes Highlight. Phantom Blade Zero erscheint am 29. Oktober für PlayStation 5 und PC. S-GAME bezeichnet seinen Stil als „Kung-Fu-Punk“ und verbindet schnelle Martial-Arts-Kämpfe mit einer düsteren Fantasy-Welt.

Du spielst Soul, einen Elite-Assassinen, der für den Mord an seinem Meister verantwortlich gemacht wird und nur noch begrenzte Zeit besitzt, die Wahrheit herauszufinden. Auf Konsolen bleibt Phantom Blade Zero zunächst PlayStation-exklusiv. Xbox-Series- und Switch-2-Spieler müssen deshalb vorerst warten.

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Im Oktober 2026 erscheinen nicht nur neue Spiele

Wer seine bestehenden Spiele weiterzocken möchte, bekommt ebenfalls reichlich Nachschub. Arc Raiders erweitert sich am 08. Oktober mit Frozen Trail um eine eisige neue Region und weitere Gegner. Enshrouded verlässt am 15. Oktober auf dem PC den Early Access und startet mit Version 1.0 samt überarbeitetem Kampfsystem, Optimierungen und Quality-of-Life-Änderungen.

Am 21. Oktober folgt für Once Human die Erweiterung Isles of Abyss mit neuen Meeresregionen und schwimmenden Basen. Ende des Monats bekommen außerdem Metro-Fans ihr Upgrade: Metro 2033 Redux und Metro: Last Light Redux erhalten am 22. Oktober auf PC und am 29. Oktober auf PS5 und Xbox Series X/S ihr kostenloses Next-Gen-Update mit bis zu 4K und 120 FPS.

Die wichtigsten Spiele-Releases im Oktober 2026

Datum Spiel Plattformen 02.10. ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE PS5, Xbox Series X/S, PC 06.10. Gears of War: E-Day Xbox Series X/S, PC 06.10. Star Wars: Galactic Racer PS5, Xbox Series X/S, PC 08.10. Clive Barker’s Hellraiser: Revival PS5, Xbox Series X/S, PC 08.10. Kingdom Hearts Collection [I–III] Switch 2 09.10. Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC 13.10. Planet Zoo 2 PS5, Xbox Series X/S, PC 13.10. Valor Mortis PS5, PC 15.10. Castlevania: Belmont’s Curse PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC 16.10. Resident Evil 2, 3 und 4 Switch 2 22.10. Nintendo Switch Sports Resort Switch 2 22.10. Final Fantasy Resonance PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch, PC 23.10. Call of Duty: Modern Warfare 4 PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC 27.10. Minecraft Switch 2 29.10. Phantom Blade Zero PS5, PC

Weitere Titel findest du in unserer Games Release-Liste.

Welche Plattform bekommt im Oktober am meisten?

Der interessante Punkt ist diesmal weniger die reine Anzahl. Jede Plattform bekommt im Oktober einen anderen Schwerpunkt. Xbox hat mit Gears of War: E-Day den großen eigenen Blockbuster und bekommt gleichzeitig fast alle wichtigen Multiplattform-Spiele. PS5 bietet ebenfalls das breite Multiplattform-Programm und schließt den Monat mit Phantom Blade Zero ab.

Bei der Switch 2 verändert sich dagegen vor allem die Breite des Angebots. Nintendo Switch Sports Resort ist der große eigene Titel, gleichzeitig kommen mit Modern Warfare 4, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, Resident Evil und Final Fantasy Resonance Spiele auf die Konsole, die man bei Nintendo vor wenigen Jahren teilweise noch nicht erwartet hätte.

Am PC ist die Auswahl ohnehin noch größer. Zusätzlich zu fast allen großen Konsolenspielen erscheinen dort zahlreiche kleinere Titel, Early-Access-Projekte und große Updates. Genau deshalb wirkt der Oktober 2026 weniger wie ein Übergangsmonat und mehr wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschäft.

Und danach bleibt kaum Zeit zum Durchatmen. Anfang November folgen bereits weitere Spiele, vor allem das The Legend of Zelda-Remake von Ocarina of Time und natürlich GTA 6. Wer seinen bisherigen Games-Rückstau im Oktober abbauen wollte, hat sich dafür den denkbar schlechtesten Monat ausgesucht.

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