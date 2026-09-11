Warzone streicht überraschend beliebten Modus – Black Ops Royale verschwindet

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Für Fans von Call of Duty: Warzone gibt es schlechte Nachrichten. Der erst Anfang 2026 eingeführte Modus Black Ops Royale wird wieder aus dem Spiel entfernt. Damit verliert Warzone ausgerechnet eine Variante, die bei vielen Spielern wegen ihres klassischen Blackout-Spielgefühls gut angekommen ist.

Black Ops Royale war im März als neuer Battle-Royale-Modus gestartet und sollte sich bewusst stärker an Call of Duty: Black Ops 4 – Blackout orientieren. Statt des klassischen Warzone-Systems mit Loadouts und Perks setzte der Modus stärker auf das Plündern und Aufrüsten von Waffen während einer laufenden Runde.

Warum entfernt Activision den Modus?

Der Grund liegt offenbar vor allem im bevorstehenden Wechsel der Call-of-Duty-Ära. Mit dem Start von Modern Warfare 4 steht bereits das nächste große Spiel der Reihe vor der Tür. Activision räumt deshalb das aktuelle Warzone-Angebot auf und schafft Platz für die neuen Inhalte, die mit der kommenden Saison rund um Modern Warfare 4 eingeführt werden.

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Black Ops Royale war von Anfang an als Teil von Black Ops 7 (hier geht es zu unserer Game Review) gedacht. Mit dem Wechsel zu Modern Warfare 4 verliert der Modus damit seinen direkten Bezug zur aktuellen Spielreihe.

Black Ops Royale war nicht einmal ein Jahr verfügbar

Besonders bitter ist das für Spieler, die den Modus ins Herz geschlossen haben. Black Ops Royale wurde erst im März 2026 veröffentlicht und verschwindet damit weniger als ein Jahr nach seinem Start wieder aus Warzone. Der Modus brachte einige Elemente zurück, die Fans von Blackout vermisst hatten. Dazu gehörten unter anderem ein stärker auf Beute ausgelegtes System und eine andere Herangehensweise an die Zusammenstellung der eigenen Ausrüstung.

Ein genaues Datum für die Entfernung wurde zunächst nicht genannt. Fest steht jedoch, dass Black Ops Royale im Zuge des Übergangs zu Modern Warfare 4 aus den verfügbaren Playlists verschwinden soll.

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Kommt der Modus irgendwann zurück?

Ganz ausschließen lässt sich das nicht. Activision hat in der Vergangenheit immer wieder ältere Modi für begrenzte Zeit zurückgebracht. Gerade weil Black Ops Royale erst relativ kurze Zeit verfügbar war, könnten die Entwickler den Modus irgendwann als nostalgisches Comeback zurückholen.