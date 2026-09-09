Black Ops 7: Der DOOM Slayer kommt bald zu Call of Duty
Black Ops 7 bekommt ein offizielles Crossover mit DOOM. Der DOOM Slayer kommt zusammen mit einem Event Pass zu Call of Duty.
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Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Activision holt sich Verstärkung aus der Hölle. Call of Duty: Black Ops 7 bekommt ein offizielles Crossover mit DOOM. Der DOOM Slayer wird Teil des Spiels und soll zusammen mit einem eigenen Event Pass in Black Ops 7 und Warzone auftauchen.
Damit treffen zwei ziemlich unterschiedliche Shooter-Reihen aufeinander. Während Black Ops 7 normalerweise auf futuristische Militär-Action setzt, dürfte der DOOM Slayer für deutlich mehr Chaos sorgen.
Der DOOM Slayer kommt nach Call of Duty
Das Crossover ist Teil des kommenden The Haunting-Events. Activision hat die Zusammenarbeit inzwischen offiziell angekündigt. Der entsprechende Event Pass startet am 24. September 2026. Der DOOM Slayer ist dabei nicht nur irgendein kosmetischer Bonus. Spieler können sich offenbar auf passende Inhalte rund um die DOOM-Reihe freuen.
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Besonders interessant ist natürlich die Frage, wie der Slayer in das ohnehin schon ziemlich verrückte Arsenal von Black Ops 7 (hier geht es zu unserer Game Review) passt. Genau diese Kombination dürfte für viele Spieler aber auch den Reiz ausmachen.
The Haunting bringt noch mehr
Das DOOM-Crossover ist nur ein Teil der kommenden Halloween-Inhalte. The Haunting startet bereits am 17. September mit Season 6 von Black Ops 7.
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Mit dabei sind neue und überarbeitete Multiplayer-Maps, ein neuer Survival-Modus sowie weitere Inhalte für Zombies. Auch ein neues Battle Pass-System und zusätzliche Waffen gehören zur Saison. Die Entwickler setzen dabei deutlich stärker auf eine düstere Halloween-Atmosphäre. Für Black Ops 7 wird es damit noch einmal deutlich ungewöhnlicher.
DOOM und Call of Duty passen gut zusammen
So verrückt die Kombination zunächst klingt, ganz unpassend ist sie eigentlich nicht. Beide Reihen setzen auf schnelle Gefechte, schwere Waffen und jede Menge Action. Der Unterschied liegt eher in der Präsentation. DOOM ist komplett auf Dämonen, Hölle und kompromisslose Gewalt ausgelegt, während Black Ops stärker auf militärische Szenarien setzt.
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Gerade deshalb dürfte der DOOM Slayer in Call of Duty ziemlich auffällig wirken. Das Crossover startet ab dem 24. September 2026. Wer Black Ops 7 und DOOM gleichermaßen mag, bekommt damit also bald einen Grund, wieder in den Shooter einzusteigen.
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