Activision baut Halo komplett neu auf und selbst die Zukunft des Master Chief ist noch offen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Activision baut das Team für das nächste Halo-Spiel offensichtlich erst auf. Damit ist die Zukunft des Master Chief deutlich offener, als es die jüngsten Berichte über einen möglichen Reboot vermuten ließen. Laut Xbox-Insider und WindowsCentral.com-Journalist Jez Corden steht aktuell noch nicht einmal endgültig fest, welche Geschichte das neue Spiel erzählen soll.

Die Informationen stammen aus dem aktuellen Xbox-Two-Podcast. Das Projekt liegt nun vollständig bei Activision. Das Unternehmen soll selbst entscheiden, wer das neue Entwicklerteam führt und welche kreativen Verantwortlichen das nächste Halo prägen. Die Halo Studios sind raus und als Support-Studio abgestellt worden. Corden widerspricht im Podcast Berichten, wonach Pierre Hintze das neue Projekt leiten und bereits ein Team zusammenstellen würde. Hintze führt weiterhin den früheren Halo-Entwickler, soll beim neuen Activision-Spiel aber nicht die Verantwortung übernehmen.

Fortsetzung von Infinite oder kompletter Neustart?

Besonders interessant ist, wie früh das Projekt offenbar noch steht. Laut Corden werden intern mehrere Möglichkeiten diskutiert. Eine Variante wäre, die Geschichte von Halo Infinite fortzuführen. Eine andere könnte erzählerisch wieder direkt nach Halo 3 ansetzen. Auch ein größerer Neustart von einem früheren Punkt der Halo-Geschichte soll zur Debatte stehen.

Werbung

Damit bekommt auch der jüngste Bericht über eine mögliche Origin-Story des Master Chief eine neue Einordnung. Erst gestern hieß es unter Berufung auf RebsGaming (via YouTube), Activision erwäge einen Reboot, der stärker auf Johns Herkunft und seine frühen Jahre eingeht. Zuvor sollen sogar getrennte Konzepte für eine Kampagne und einen Free-to-Play-Multiplayer getestet worden sein. Nach Cordens Informationen ist eine solche Origin-Geschichte derzeit aber offenbar nur eine von mehreren möglichen Richtungen. Eine endgültige Entscheidung soll noch nicht gefallen sein.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übertragen werden. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Microsoft hat Activisions Rolle bereits offiziell bestätigt

Dass Activision das nächste Halo entwickelt, ist dagegen kein Gerücht mehr. Microsoft bestätigte beim großen Xbox-Umbau im September offiziell, dass ein neues, speziell dafür aufgebautes Activision-Team das nächste Halo übernehmen wird. Dieses Team soll ausdrücklich getrennt von der laufenden „Call of Duty“-Entwicklung arbeiten.

Der Wechsel ist ein harter Schnitt. Seit Bungies Abschied wurde die Reihe erst von 343 Industries (später Halo Studios) geführt. Activision bekommt nun praktisch die Möglichkeit, die Struktur hinter einem der wichtigsten Xbox-Franchises komplett neu aufzubauen.

Werbung

Für Fans bedeutet das vorerst allerdings auch: Das nächste große Halo dürfte noch einige Zeit entfernt sein. Wenn Team, Führung und selbst die erzählerische Richtung noch festgelegt werden, befindet sich das Projekt offensichtlich in einer sehr frühen Phase. Ob daraus eine Fortsetzung von Infinite, ein Neustart nach Halo 3 oder tatsächlich eine neue Herkunftsgeschichte des Master Chief wird, ist aktuell nicht festgeschrieben.