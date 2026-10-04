DailyGame - Gaming News - Xbox - Ex-PlayStation-Chef zu Xbox: „Wählt einen Weg“ oder akzeptiert euren Dreamcast-Moment
◷ 3 Min.
Exklusivspiele oder Multi-Plattformer?

Ex-PlayStation-Chef zu Xbox: „Wählt einen Weg“ oder akzeptiert euren Dreamcast-Moment

Shawn Layden glaubt, dass Microsoft nicht gleichzeitig starke Konsolenplattform und riesiger Multiplattform-Publisher sein kann.

i Ex-PlayStation-Chef zu Xbox: „Wählt einen Weg“ oder akzeptiert euren Dreamcast-Moment
Artikel von Markus Bauer +
DailyGame bei Google merken

Werbung

Shawn Layden hat einen ziemlich direkten Rat für Xbox-Chefin Asha Sharma: „Wählt einen Weg.“ Der frühere PlayStation-Chef glaubt, dass Microsoft endlich entscheiden muss, ob Xbox wieder ernsthaft als eigene Konsolenplattform konkurrieren oder seine enorme Stärke als Multiplattform-Publisher ausspielen möchte.

Im aktuellen Interview mit The Expansion Pass erklärt Layden, Microsoft habe über Jahre nie wirklich eine Richtung gewählt oder diese nicht lange genug durchgehalten. Für ihn stehen sich zwei Geschäftsmodelle gegenüber: Eine Plattform brauche exklusive Inhalte, um überhaupt einen Grund für ihre Existenz zu liefern. Ein riesiger Publisher müsse seine Spiele dagegen auf möglichst vielen Plattformen verkaufen.

Du musst dich für eine Richtung entscheiden.

Genau dort sieht Layden Xbox inzwischen. Microsoft besitzt mit Activision, Blizzard, Bethesda und den eigenen Xbox Game Studios eines der größten Spieleportfolios der Branche. Gleichzeitig versucht die neue Führung wieder stärker, der Xbox-Konsole ein eigenes Profil zu geben.

Xbox macht derzeit tatsächlich beides

Das Problem lässt sich an der aktuellen Strategie ziemlich gut erkennen. Mit Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution setzt Microsoft wieder auf ausgewählte Xbox-Konsolen-Exklusivspiele. Gleichzeitig erscheinen immer mehr frühere Xbox-Marken auf PlayStation.

Und selbst innerhalb dieser neuen Strategie bleiben Fragen offen. Bei The Elder Scrolls 6 wollte Asha Sharma eine PS6-Version zuletzt ausdrücklich nicht ausschließen. Der Chief Content Officer (CCO) von Xbox, Matt Booty, stellte außerdem klar, dass künftig nicht jedes Singleplayer-Spiel automatisch exklusiv bleiben wird.

Zu viel Verwirrung? Genau diese Mischung hält der Ex-PlayStation-Chef langfristig für schwierig. Eine Plattform müsse Third-Party-Entwicklern und Spielern einen Grund geben, sich für genau dieses Ökosystem zu entscheiden. Gleichzeitig könne Microsoft mit Call of Duty, Fallout, Minecraft, Diablo oder The Elder Scrolls wirtschaftlich davon profitieren, diese Marken möglichst breit anzubieten.

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für Xbox Series X/S, Battle.net und Steam (PC), PlayStation 5 und Nintendo Switch 2. - Bild: Activision

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für Xbox Series X/S, Battle.net und Steam (PC), PlayStation 5 und Nintendo Switch 2. – Bild: Activision

Layden spricht vom „Dreamcast-Moment“

Für seinen Vergleich greift Layden weit zurück. Er nennt die aktuelle Situation den „Dreamcast-Moment“ von Xbox. SEGA entschied nach dem Ende der Dreamcast 2001, keine eigene Konsole mehr zu bauen und stattdessen Spiele für andere Plattformen zu veröffentlichen. Das bedeutet nicht, dass Layden erwartet, Microsoft werde Xbox-Hardware einstellen. Sein Punkt ist ein anderer: SEGA traf damals eine klare Entscheidung. Xbox müsse seiner Ansicht nach ebenfalls festlegen, was die Marke langfristig sein soll.

Microsoft selbst verfolgt derzeit ausdrücklich einen anderen Plan. Asha Sharma hat mehrfach erklärt, dass Xbox wieder stärker bei der Konsole beginnen soll. Gleichzeitig bleibt das Unternehmen einer der größten Multiplattform-Publisher der Welt. Genau dieser Spagat ist für Layden der Knackpunkt.

Lesenswert
Halo: Activision baut das Team neu auf – Die Zukunft des Master Chief ist noch offen
Lesenswerter Artikel
Halo sollte 2027 ein Spiel bekommen, das die wichtigste Lücke der alten Trilogie schließt
Lesenswerter Artikel
Persona 4 Revival: Atlus klärt Verwirrung um Aika Nakamura auf
Lesenswerter Artikel
Quake Champions wird nach 8 Jahren kostenpflichtig und wirft Mikrotransaktionen raus
Lesenswerter Artikel
Microsoft besitzt mehr Gaming-Marken denn je, doch Xbox Game Studios löst sich fast auf
Lesenswerter Artikel
Halo Studios verfällt zum kleinen Support-Team, angeblich nur noch 20 Mitarbeitende
Lesenswerter Artikel
Bethesda übernimmt Obsidian und muss jetzt ein großes Versprechen machen
Lesenswerter Artikel
Neues Sonic-Spiel offiziell bestätigt – Sega verspricht neue Ideen
Lesenswerter Artikel

Ob er damit recht behält, wird sich vermutlich erst mit der nächsten Xbox-Generation zeigen. Bis dahin bleibt Microsoft bei einer Strategie, die sich grob zusammenfassen lässt als: manche Spiele exklusiv, manche überall und bei manchen entscheiden wir später. Vielleicht ist genau das der dritte Weg. Nur ist Layden überzeugt, dass dieser auf Dauer nicht funktioniert.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Weiterlesen