Gears of War: E-Day im Test: Ein Comeback mit gewaltiger Wucht?

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Gears of War: E-Day wurde in den ersten Wochen auf PC und Xbox rund 400.000 Mal verkauft. Über ein Upgrade mit dem Xbox Game Pass dürften es sogar noch deutlich mehr Spieler sein. Allein daran sieht man schon die Begeisterung der Fans. Die Gears-Reihe zählt eindeutig zu den wichtigsten Eigenproduktionen von dem Microsofts Xbox-Team. Ob der neue Teil in vollem Umfang zu überzeugen weiß, kläre ich jetzt in einem detaillierten Test!

Kampagne

Hier kann ich euch gleich vorweg schon sagen, die Story und Aufmachung sind bei Gears of War: E-Day sehr gut gelungen. Die Inszenierung ist spektakulär und mitreißend. Wuchtige Explosionen, fiese und große Gegnertypen sowie ein flüssiges Gameplay lassen euch die Zeit einfach vergessen.

Ich möchte euch von der Story nichts spoilern, aber im Grunde dreht sich alles um das erste Auftauchen der Locust. Ihr erlebt die Anfänge des großen Krieges und erfahrt, wie alles seinen Lauf nahm. Auch wenn sich die Story eher langsam aufbaut, gibt es einige emotionale und mitreißende Momente. Die Beziehung zwischen Dom und Marcus hätte man allerdings noch etwas mehr ausbauen können.

Je nachdem, wie fleißig ihr die Sekundärziele erledigt und nach Sammelobjekten sowie Transportkisten sucht, werdet ihr etwa 15 bis 20 Stunden mit der Kampagne beschäftigt sein. Ich selbst habe dafür ungefähr 15 Stunden gebraucht.

Eines der besten Dinge ist, dass ihr wieder mit Marcus Fenix als Hauptcharakter spielt und Dominic Santiago natürlich ebenfalls wieder mit an Bord ist. Hier passt einfach nur eines, zurück zu den Wurzeln!

Gameplay und Steuerung

Die Steuerung hat sich im Vergleich zu den Vorgängern nur minimal verändert. Jeder, der die Gears-Reihe kennt, wird sich schnell im Gameplay zurechtfinden. Selbst wenn ihr neu bei der Reihe seid, werdet ihr keine großen Probleme haben. Das Gameplay spielt sich hervorragend flüssig und passt perfekt zu den rasanten Kämpfen. Allein die Möglichkeit, sich von Deckung zu Deckung immer weiter vorzuarbeiten, indem ihr sprintet und anschließend direkt in die Deckung slidet, ist genial umgesetzt. Neu hinzugekommen sind außerdem das eigenständige Springen und erweiterte Klettermöglichkeiten, die euch mehr Bewegungsfreiheit während der Gefechte und beim Erkunden bieten.

Trotzdem muss ich hier noch erwähnen, dass Gears of War: E-Day wie seine Vorgänger ein Deckungsshooter ist und beispielsweise kein Doom. Versucht ihr, die Gegner einfach offen anzugreifen, seid ihr schneller tot, als ihr bis drei zählen könnt.

Auch die verschiedenen Gegnertypen lassen das Gameplay nie monoton wirken. Bei vielen Locust sind gezielte Kopfschüsse zwar die beste Methode, aber es gibt auch einige Gegnertypen, die ihr nur mit etwas Taktik und genauem Hinsehen besiegen könnt. Hier gilt es herauszufinden, an welchen Stellen sie verwundbar sind, um sie möglichst schnell auszuschalten. Manchmal zahlt es sich beispielsweise aus, direkt in das Maul der Biester oder gezielt in ihre Augen zu schießen. Das kann je nach Gegnertyp unterschiedlich sein.

Bei diesen Punkten und den bereits erwähnten Aspekten kann ich dem Entwicklerstudio nur mein Lob aussprechen. Hier wurde wirklich hervorragende Arbeit geleistet!

Multiplayer

Am Multiplayer hat sich im Vergleich zu meinem ersten Preview-Test eigentlich kaum etwas verändert. Das Balancing wurde verbessert und einige Fehler wurden behoben. Der PvE-Modus Horde Siege macht richtig Laune, während es sich im PvP-Modus Versus durchaus auszahlt, bereits etwas Spielerfahrung mitzubringen. Andernfalls kann es gerade am Anfang ziemlich frustrierend werden. Der eingebaute Ingame-Shop ist meiner Meinung nach allerdings überflüssig und hätte nicht unbedingt sein müssen.

Grafik und Sound

Die Grafik ist auf einem sehr hohen Niveau und die Umgebung sehr detailreich gestaltet. Mit einer guten Grafikkarte und einer Auflösung von 4K oder 5K werdet ihr direkt ins Geschehen geworfen und von der gelungenen Grafik einfach mitgerissen. Je nach verwendeter Grafikkarte können die Grafikdetails natürlich leicht schwanken, aber selbst auf niedrigeren Einstellungen sieht das Game noch immer hervorragend aus.

Auch die Soundkulisse ist nicht zu unterschätzen. Herumfliegende Geschosse und die gute Gegnerortung tragen viel zur Spannung und zum Gameplay bei. FPS-Einbrüche oder Grafikfehler sind mir während meines Tests nicht aufgefallen.

Schattenseiten

Wo Licht ist, gibt es auch Schatten. Bis jetzt habe ich eigentlich nichts Negatives angesprochen, außer dem überflüssigen Ingame-Shop. Leider hat das Spiel aber auch seine Fehler und ein paar Dinge, die mir nicht so zugesagt haben.

Transportkisten und Sammelobjekte werden eigentlich auf der Map angezeigt, sobald ihr euch in ihrer Nähe befindet. Leider hatte ich mehrfach das Problem, dass diese weiterhin auf der Map angezeigt wurden, obwohl ich sie bereits geöffnet hatte. Einige Male wurden mir Transportkisten, in denen sich Mods für die Waffen befinden, wiederum gar nicht angezeigt.

Das nächste Problem ist mir während der Kampagne drei- oder viermal bei den Sekundärzielen, also kleineren Nebenmissionen, passiert. Diese laufen im Grunde immer nach dem gleichen Prinzip ab. Ihr müsst alle Locust ausschalten, die euch in den Weg kommen. Hier hatte ich öfters den Fall, dass es einfach nicht mehr weiterging, obwohl bereits alle Gegner besiegt waren. Die Kontrollpunkte sind dafür gut gesetzt und ihr könnt direkt vor dem Start der Nebenmission noch einmal beginnen.

Ein weiterer Bug betrifft die Gegner. Einige Male ist es mir passiert, dass diese einfach wie versteinert dastanden und nichts mehr unternommen haben, selbst wenn ich direkt vor ihnen stand. Im Endeffekt sind es keine allzu gravierenden Fehler, nervig waren diese Bugs trotzdem.

Auch wenn ich die neue Steuerung lobe, funktioniert das Sprinten und anschließende Sliden in die Deckung nicht jedes Mal so, wie es sollte. Einige Male wollte Fenix einfach nicht direkt in die Deckung sliden und ich musste die entsprechende Taste erneut drücken.

Der letzte Punkt, der mir nicht so zugesagt hat, betrifft die Maps. Diese wirken zunächst recht offen und frei begehbar. Nach ein paar Missionen werdet ihr allerdings schnell feststellen, dass die meisten Wege versperrt sind und ihr nur wenige Freiheiten habt, wenn ihr die Maps erkundet. Im Endeffekt ist Gears of War: E-Day sehr linear aufgebaut und lässt euch nur wenig Freiheit bei der Wahl eures Weges zum Ziel.

Fazit

Trotz der paar kleinen Schwächen und Fehler, die mir aufgefallen sind, finde ich Gears of War: E-Day einen der besten Teile der Reihe. Allein die neuen Steuerungsmöglichkeiten und das unterschiedliche Verhalten der verschiedenen Gegnertypen machen das Gameplay dynamischer und lebendiger. Der etwas träge Aufbau der Story lässt sich durch das mitreißende Gameplay und die hervorragende Soundkulisse schnell vergessen. Auch die Inszenierung weiß zu überzeugen und sorgt immer wieder für spektakuläre Momente. Besonders schön ist es, wieder mit Marcus Fenix als Hauptcharakter und Dominic Santiago unterwegs zu sein und die Anfänge des Krieges gegen die Locust zu erleben.

Ich persönlich spiele bei solchen Games meist kaum den Multiplayer-Modus. Trotzdem macht der PvE-Modus Horde Siege richtig Spaß. Beim PvP solltet ihr euch allerdings darauf einstellen, dass ihr gerade am Anfang häufiger den Kürzeren ziehen werdet.

Das Balancing finde ich insgesamt gelungen. Die verschiedenen Mods laden dazu ein, eure Waffen und Panzerung nach Lust und Laune an euren eigenen Spielstil anzupassen. Auch wenn einige Bugs und die recht linearen Maps den positiven Gesamteindruck etwas trüben, überwiegen für mich ganz klar die Stärken.

Gears of War: E-Day ist mehr als nur eine Rückkehr. Es ist eine Erinnerung daran, warum wir diesen Krieg niemals vergessen haben!

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Fragen & Antworten Diese Fragen wurden geklärt

Wie lange dauert die Kampagne von Gears of War: E-Day? Für die Kampagne solltet ihr etwa 15 bis 20 Stunden einplanen. Wenn ihr zusätzlich Sekundärziele erledigt und nach Sammelobjekten sowie Transportkisten sucht, könnt ihr entsprechend länger beschäftigt sein. Ich selbst habe ungefähr 15 Stunden benötigt.

Kann man Gears of War: E-Day auch ohne Vorkenntnisse spielen? Ja, auch Neueinsteiger finden sich schnell zurecht. Die grundlegende Steuerung ist leicht verständlich und das Gameplay lässt sich schnell erlernen. Fans der Reihe werden sich ohnehin sofort heimisch fühlen.

Ist Gears of War: E-Day ein klassischer Deckungsshooter? Ja, das Spiel bleibt seinen Wurzeln treu. Ihr müsst Deckungen geschickt nutzen, eure Angriffe planen und auf die unterschiedlichen Gegnertypen achten. Wer einfach frontal auf die Gegner zustürmt, wird schnell Probleme bekommen.

Welche Multiplayer-Modi bietet Gears of War: E-Day? Gears of War: E-Day bietet mit Horde Siege einen PvE-Modus und mit Versus einen PvP-Modus. Während ihr euch in Horde Siege gemeinsam gegen Gegner behauptet, tretet ihr in Versus gegen andere Spieler an.

Wie gut sind Grafik und Sound in Gears of War: E-Day? Grafik und Sound gehören zu den großen Stärken des Spiels. Die detailreiche Umgebung, die spektakuläre Inszenierung und die intensive Soundkulisse sorgen für eine mitreißende Spielerfahrung. Auch die Gegnerortung trägt wesentlich zum Gameplay bei.

Lohnt sich Gears of War: E-Day für Fans der Reihe? Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Die Rückkehr zu Marcus Fenix und Dominic Santiago, das dynamische Gameplay und die gelungene Inszenierung machen E-Day zu einem der besten Teile der Reihe. Kleinere Bugs und die recht linearen Maps trüben den positiven Gesamteindruck zwar etwas, ändern aber nichts an meiner insgesamt sehr positiven Bewertung.

Test-System: AMD Ryzen 9 9950X3D, 64GB Fury Beast DDR5-6400 CL32, RTX 5080, Gespeichert auf NVMe M.2, WD Black SN770, Gigabyte X870E Aorus Master Motherboard.