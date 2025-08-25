Gears of War: Reloaded landet auf der PlayStation 5 (und Xbox Series X/S bzw. PC)

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Ein Xbox-Klassiker auf der PlayStation 5! Es ist ein Moment, den viele Gamer nie für möglich gehalten hätten: Gears of War kommt auf die PlayStation. Mit Gears of War: Reloaded feiert die Xbox-Ikone ihr Debüt auf Sonys Konsole und sorgt damit für eine kleine Sensation in der Gaming-Welt.

Die Veröffentlichung heute bringt nicht nur ein Stück Konsolengeschichte auf die PS5, sondern markiert auch das Ende einer Ära, in der Plattform-Exklusivität als entscheidender Faktor galt. Fans sind begeistert und sprechen schon jetzt von einem historischen Schritt für die Branche.

Was steckt in Gears of War: Reloaded?

Das Remaster ist mehr als nur ein optisches Update. Gears of War: Reloaded – bei Amazon.de physisch für PS5 bestellen* – bietet:

Überarbeitete Grafik mit optimierten Texturen und Effekten

mit optimierten Texturen und Effekten Neue Features , die das Gameplay modernisieren

, die das Gameplay modernisieren Bessere Performance auf PS5, Xbox Series X/S und PC

auf PS5, Xbox Series X/S und PC Aufbauend auf der Ultimate Edition, aber noch näher an Next-Gen-Standards

Spieler können so den legendären Third-Person-Shooter von 2006 in einer Form erleben, die ihn fast wie ein aktuelles AAA-Spiel wirken lässt.

Ein historischer Schritt für die Marke

Noch vor einigen Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass Microsofts Vorzeige-Shooter auf einer PlayStation erscheint. Mit dem Release von GoW: Reloaded öffnet sich die Reihe nun einer völlig neuen Spielerschaft.

Auf Reddit und Co überschlagen sich die Reaktionen. Ein Nutzer postete: „Es ist verrückt, God of War und Gears of War nebeneinander auf derselben Konsole zu sehen.“

Das Ende der Konsolenkriege?

Mit Veröffentlichungen wie dieser verschwimmen die Grenzen zwischen Xbox und PlayStation zunehmend. Was früher als „Exklusivkriege“ galt, scheint der Vergangenheit anzugehören. Ein Redditor brachte es ziemlich gut auf den Punkt: „Ja, die Konsolenkriege sind wirklich vorbei. Es waren schöne Zeiten.“

Dieser neue Kurs bedeutet für Spieler vor allem eins: mehr Auswahl, weniger Barrieren. Anstatt sich für eine Plattform entscheiden zu müssen, rücken die Spiele selbst in den Vordergrund. Übrigens „revanchiert“ sich PlayStation morgen dafür. Helldivers 2 startet ab morgen auf der Xbox Series X/S.

Für Fans ist es nicht nur ein nostalgisches Comeback für das Gears of War-Franchise, sondern auch ein Symbol für das Ende der Konsolenkriege. Die Zukunft gehört nicht mehr einzelnen Plattformen. Sie gehört den Spielen.

Gears of War: Reloaded ist ab morgen für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows PC verfügbar.

