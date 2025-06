Gears of War: Reloaded stürmt PS5-Charts – Weiteres Xbox-Spiel erobert abermals PlayStation-Konsole

Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet: Gears of War: Reloaded steht aktuell an der Spitze der Vorbesteller-Charts im PlayStation Store. Damit feiert eine der traditionsreichsten Xbox-Marken einen beeindruckenden Start auf der PS5.

Dass ein ehemaliger Xbox-Exklusivtitel ausgerechnet auf Sonys Konsole für derart viel Aufmerksamkeit sorgt, zeigt: Die Gaming-Welt verändert sich. Gears of War war seit jeher fest mit der Xbox verbunden, doch nun erscheint die komplett überarbeitete Remaster-Version auch für die PlayStation. Release ist der 26. August 2025.

4K-Action, Remaster-Bonus und starker Preis

Mit einem Preis von 39,99 € ist Gears of War: Reloaded im Vergleich zu anderen Spielen besonders attraktiv. Selbst teure Deluxe-Editionen wie Death Stranding 2, Ready or Not oder Destiny 2: Year of Prophecy lässt das Remaster hinter sich, trotz geringerer UVP.

Entwickelt wird das Spiel von The Coalition, unterstützt von Sumo Digital und Disbelief. Technisch überzeugt das Spiel mit 4K bei 60 FPS im Kampagnenmodus und bis zu 120 FPS im Multiplayer. Zusätzlich sind alle Inhalte der Ultimate Edition enthalten, darunter neue Missionen, Karten, Charaktere und Cosmetics.

Gears of War: Reloaded – Gratis-Version für Xbox-Besitzer und PS5-Hype

Spannend ist auch die Verknüpfung zur Xbox-Community: Spieler, die die Ultimate Edition auf Xbox (digital oder in manchen Fällen physisch) besitzen, erhalten offenbar automatisch eine kostenlose Version von Reloaded für Xbox. Bestätigt wurde das allerdings bislang nur inoffiziell über Konsolen-Mitteilungen.

Die positive Resonanz auf die jüngst abgehaltene Beta dürfte ebenfalls dazu beigetragen haben, dass der Titel nun die PS5-Charts anführt. Für Sony-Spieler ist Gears of War: Reloaded ein besonderes Highlight. Und für Microsoft ein cleverer Schritt in Richtung plattformübergreifende Zukunft. Immerhin dürfte die eigene Konsole nicht mehr viele Anziehungspunkte haben. Das erst kürzlich erschienene Final Fantasy 16 funktioniert als „ehemaliger PS5-Exklusivtitel“ nämlich gar nicht auf der Xbox Series, wie jüngste Verkaufszahlen zeigen.