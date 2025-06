Xbox-Launch von Final Fantasy 16 enttäuscht auf ganzer Linie

Das war wohl nichts: Final Fantasy 16 hat seinen verspäteten Einzug auf die Xbox Series X/S gefeiert, allerdings ohne großen Erfolg. Wie neue Daten zeigen, konnte das einstige PS5-Exklusivspiel nicht einmal die Top 20 der meistverkauften Xbox-Spiele durchbrechen.

Die offizielle Xbox-Website listet FFXVI nur auf Platz 43 (Standard Edition) und Platz 47 (Complete Edition) der US-Verkaufscharts. In der Liste der meistgespielten Spiele rangierte der Titel zunächst auf Platz 431, kletterte später immerhin auf Platz 364 – ein schwacher Trost, wie Resetera-Nutzer Macca veröffentlichte. In den Xbox-Verkaufscharts für Deutschland findet man das Spiel gar nicht, obwohl man immer weiter klickt in den Top 100!

Final Fantasy 16 für die Xbox Series X/S – Stolze zwei Jahre zu spät?

Das Rollenspiel von Square Enix erschien ursprünglich im Juni 2023 exklusiv für die PlayStation 5 und wurde später auch für den PC veröffentlicht. Die PC-Version erreichte auf Steam einen respektablen Höchstwert von rund 27.500 gleichzeitigen Spielern, blieb aber ebenfalls hinter den Erwartungen zurück. Jetzt zeigt sich: Auch auf Xbox Series X/S zieht Final Fantasy 16 nicht.

Dass der Titel erst zwei Jahre nach dem PS5-Release auf Xbox erscheint, dürfte ein großer Faktor sein. Viele Fans hatten das Spiel längst auf anderen Plattformen gespielt, der Hype ist abgeflaut. Dass es dennoch nicht für einen Platz in den Top 20 gereicht hat, ist ein deutliches Signal. Andererseits zeigt es uns auch, dass Xbox-Spiele für PS5 funktionieren können.

Nur 0,5 Millionen Verkäufe in zwei Jahren?

Schon im März 2025 deutete sich an, dass die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Analyst Hideki Yasuda zitierte Square-Enix-Präsident Takashi Kiryu mit der Aussage, dass das Spiel mittlerweile 3,5 Millionen Einheiten verkauft habe. Zum Vergleich: Allein in der ersten Woche auf PS5 waren es 3 Millionen. Bedeutet: Danach kamen in fast zwei Jahren nur noch 0,5 Millionen Einheiten dazu. Nicht viel für ein AAA-Rollenspiel.

Das Xbox-Debüt sollte offenbar noch einmal für frischen Schwung sorgen, doch der Plan ist gescheitert. Ob Square Enix künftig überhaupt noch große Titel auf der Xbox bringt, bleibt abzuwarten. Immerhin haben sie erst damit angefangen.