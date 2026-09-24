Xbox bekommt nach 21 Jahren endlich seine eigene Platin-Trophäe

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Wichtigste in Kürze

Xbox soll mit "Mythic Achievements" ein Gegenstück zur PlayStation-Platin bekommen.

Du erhältst ein Mythic, wenn du alle Achievements des Hauptspiels freischaltest. DLCs zählen nicht dazu.

Das System soll rückwirkend funktionieren und bereits abgeschlossene Spiele berücksichtigen.

Seit 2005 gehören Achievements und Gamerscore fest zu Xbox. Einen entscheidenden Vorteil hatte PlayStation allerdings seit Jahren: Wer ein Spiel vollständig abschließt, bekommt dort eine Platin-Trophäe. Microsoft scheint diese Lücke jetzt endlich schließen zu wollen.

TrueAchievements.com konnte nach eigenen Angaben interne Präsentationsunterlagen von Xbox einsehen und verrät jetzt zahlreiche Details zum neuen System. Die besondere Auszeichnung soll tatsächlich „Mythic Achievement“ heißen.

So bekommst du ein Mythic Achievement auf Xbox

Das Prinzip erinnert stark an die Platin-Trophäe auf PlayStation. Wer sämtliche Achievements aus der ursprünglichen Liste eines Spiels freischaltet, erhält automatisch das entsprechende Mythic Achievement. Zusätzliche Erfolge aus DLCs oder späteren Titel-Updates sollen dabei nicht notwendig sein. Das ist wichtig, weil Xbox-Spiele ihre Achievement-Listen bisher häufig nachträglich erweitern. Ein ursprünglich komplettiertes Spiel konnte dadurch plötzlich wieder unter 100 Prozent fallen.

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Mythic Achievements selbst sollen 0 Gamerscore wert sein. Die eigentliche Belohnung besteht stattdessen in einer besonderen Animation, einem eigenen Sound und einem speziellen Symbol. In der Spielebibliothek soll außerdem eine zusätzliche Kennzeichnung am Artwork sichtbar machen, welche Titel du vollständig abgeschlossen hast.

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Deine alten Xbox-Spiele sollen rückwirkend zählen

Für langjährige Xbox-Spieler dürfte ein anderes Detail noch interessanter sein: Das System soll rückwirkend funktionieren. Wenn du in den vergangenen Jahren bereits sämtliche erforderlichen Achievements eines Spiels gesammelt hast, soll das entsprechende Mythic ebenfalls deinem Profil hinzugefügt werden. Dort wird künftig offenbar sogar angezeigt, wie viele dieser besonderen Auszeichnungen du insgesamt besitzt.

Das könnte Sammlern nach mehr als 20 Jahren Xbox-Achievements auf einen Schlag eine ziemlich große Mythic-Sammlung bescheren.

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Microsoft arbeitet bereits seit Monaten sichtbar am Achievement-System. Im April führte Xbox bei Insidern unter anderem neue Animationen sowie eine deutlichere Kennzeichnung für komplett abgeschlossene Spiele ein. Xbox bezeichnete diese Änderung selbst als ersten Schritt, um vollständige Abschlüsse und besondere Meilensteine künftig stärker hervorzuheben.

Ausgerechnet Halo zeigt, warum Xbox so etwas braucht

Wie auffällig das Fehlen einer solchen Auszeichnung inzwischen geworden ist, zeigt ausgerechnet Halo. Halo: Campaign Evolved besitzt auf der PS5 eine Platin-Trophäe, während Xbox-Spieler bislang lediglich sehen, dass sie den maximalen Gamerscore erreicht haben. Mit Mythic würde Microsoft erstmals eine systemweite Auszeichnung schaffen, die genau diesen Abschluss sichtbar macht.

Damit zieht Xbox bei einem Feature nach, das PlayStation seit 2008 besitzt. Nintendo geht weiterhin einen völlig anderen Weg. Selbst die Nintendo Switch 2 verzichtet komplett auf ein systemweites Achievement- oder Trophäensystem.

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Wann starten die Mythic Achievements?

Einen offiziellen Termin gibt es noch nicht. Laut den Unterlagen, die TrueAchievements.com vorliegen, sollen Mythic Achievements allerdings „bald“ eingeführt werden. Ein erster Rollout für Xbox Insider könnte noch vor Ende September passieren.

Microsoft selbst hat das Feature bislang nicht offiziell angekündigt. Dass es tatsächlich kurz vor dem Start steht, gilt trotzdem als plausibel. Bereits vor wenigen Tagen tauchten in Xbox-Menüs Filter für „Completed Mythic Achievement“ und „Incomplete Mythic Achievement“ auf.

Nach mehr als zwei Jahrzehnten Gamerscore würde sich damit etwas Grundlegendes ändern: Ein komplett abgeschlossenes Xbox-Spiel wäre endlich mehr als nur eine Zahl von 1000 Punkten.

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