Halo: Campaign Evolved verrät jetzt mehr, als viele erwartet haben

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Halo: Campaign Evolved rückt näher. Am 28. Juli 2026 kehrt der Master Chief auf den Ring zurück, mit Early Access ab dem 23. Juli 2026 für bestimmte Editionen. Jetzt hat Halo Studios die offizielle Achievement- und Trophäenliste veröffentlicht.

Das ist spannender, als es auf den ersten Blick klingt. Die Liste (via Halo Waypoint) bestätigt nicht nur klassische Kampagnen-Erfolge. Sie zeigt auch neue Missionen, Sammlerstücke, Remix-Herausforderungen und einige Aufgaben, die sich klar an Hardcore-Fans richten.

Neue Missionen tauchen in der Liste auf

Neben bekannten Missionen wie „Pillar of Autumn“, die legendäre „The Silent Cartographer“, „343 Guilty Spark“, „The Library“ und „The Maw“ nennt die Liste auch drei neue Missionen. Sie heißen in den Achievements aktuell „New Mission 1“, „New Mission 2“ und „New Mission 3“. Die dazugehörigen Erfolge lauten „Before the Fall“, „Tiger Company“ und „Personal Space“.

Damit wird klar, das Halo: Campaign Evolved nicht nur ein hübscheres Remake wird. Halo Studios baut offenbar zusätzliche Inhalte ein, die über das ursprüngliche Halo: Combat Evolved hinausgehen.

Skulls, Terminals und Remix-Modus

Besonders interessant sind die Sammler-Erfolge. Du kannst Terminals aktivieren, Skulls sammeln und in jeder Mission versteckte Inhalte finden. Die Liste nennt unter anderem „Lore Have Mercy“ für alle 13 Terminals, Headhunter für alle 39 Skulls und „Collector’s Addition“ für alle Skulls und Terminals im Spiel.

Dazu kommt der neue Remix-Modus. Hier gibt es Achievements für eine abgeschlossene Remix-Mission, eine Remix-Mission ohne Tod und sogar eine komplette Remix-Kampagne ohne zu sterben. Genau solche Aufgaben dürften Speedrunner und Koop-Teams reizen.

Halo bekommt auch auf PlayStation eine Trophäenjagd

Das Besondere: Halo: Campaign Evolved erscheint nicht nur für Xbox Series X/S und PC, sondern auch für PlayStation 5. Damit bekommt Halo erstmals eine echte PlayStation-Trophäenjagd. Der finale Erfolg „Fully Evolved“ entspricht der Platinum-Trophäe und verlangt, alle Achievements beziehungsweise Trophäen zu sammeln. Für eine Serie, die jahrzehntelang als Xbox-Symbol galt, ist das ein historischer Moment.

Die Achievement-Liste zeigt deutlich, was Halo Studios vorhat. Die Rückkehr des ersten Master Chief-Spiels soll nicht nur nostalgisch wirken, sondern dich länger binden. Neue Missionen, Skulls, Terminals, Remix-Herausforderungen und Koop-Ziele geben dem Klassiker mehr Struktur.

Für Fans ist das ein gutes Zeichen. Dieses Remake scheint nicht einfach nur die Vergangenheit nachzubauen. Es will sie erweitern.

Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series X/S, Windows PC und PlayStation 5.